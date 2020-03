WoW: N’Zoth schlachtet die Spieler – Ist er zu stark oder seid ihr zu doof?

N’Zoth im LFR von World of Warcraft entpuppt sich als wahrer Schrecken, der Gruppen zur Verzweiflung treibt. Dabei sind die Spieler oft selbst Schuld am Versagen.

Seit dem heutigen Morgen (11.03.2020) kann der Endboss N’Zoth im Raid Ny’alotha auch auf der LFR-Schwierigkeit angegangen werden. Das ist eigentlich die leichteste Schwierigkeit, damit auch „Random-Gruppen“ diesen Boss bezwingen können. Das gelingt aber nur selten, denn N’Zoth schlachtet die Spieler zu Hunderten. Das größte Problem dabei sind die Spieler selbst.

Was passiert da gerade? Wer sich in World of Warcraft für den Raid „Der Wachtraum“, dem letzten Abschnitt von Ny’alotha, anmeldet, der erlebt sein blaues Wunder. Anstatt einfach die beiden Bosse zu bezwingen, scheitern die Gruppen dauerhaft am Endboss. Zahlreiche Spieler werden durch Gedankenkontrolle übernommen und der Kampf endet oft nach wenigen Sekunden.

Selbst der „Deppenbuff“ hilft nicht: Im LFR bekommen die Spieler nach jedem Versuch einen Buff, der sie nach und nach stärker macht. Dieser erhöht pro Stapel die Lebenspunkte, den verursachten Schaden und die verursachte Heilung um 5%, bis zu einem Maximum von 50% mit 10 Stapeln. Das nennt man etwas herablassend den „Deppenbuff“ im LFR, mit dem Herausforderungen gemeistert werden können, für die es ansonsten nicht reicht. Doch selbst das genügt offenbar nicht, um N’Zoth zu bezwingen. Viele Gruppen berichten, dass sie gar nicht über 80% der Lebenspunkte des Bosses hinauskommen – selbst mit dem Buff.

Ohne legendären Umhang sind Spieler nutzlos

Was ist das Problem? Das größte Problem scheint zu sein, dass Spieler sich für den Kampf gegen N’Zoth anmelden, obwohl sie noch gar nicht den legendären Umhang Ashjra’kamas haben. Spieler ohne diesen Umhang werden von N’Zoth sofort übernommen und fallen damit den Rest des Kampfes aus und werden sogar zu Feinden, die getötet werden müssen. Den Umhang wertet ihr in den Verstörenden Visionen auf – einen großen Guide dazu gibt’s hier. Später folgt noch eine weitere Möglichkeit, den Umhang noch stärker zu verbessern.

Der Umhang ist Pflicht – sonst haut euch N’Zoth einfach um.

Allerdings gibt es auch weitere, beliebte Fehlerquellen, die bei N’Zoth rasch zum vorzeitigen Ende der Raidgruppe führen:

Beide Tanks wechseln in die Gedankenwelt (keiner mehr am Boss)

Zu wenig DPS-Spieler greifen die Synapsen an

Azeroths Strahlen wird nicht genutzt, die geistige Gesundheit sinkt

Das fordern die Spieler: Im Subreddit von WoW wird gefordert, dass nur Spieler sich für diesen Raid anmelden sollen dürfen, die den legendären Umhang Ashjra’kamas schon freigeschaltet haben. Alle anderen Spieler wären nur Ballast und könnten am Kampf gar nicht sinnvoll teilnehmen. Deshalb sollte man diesen Spielern die Möglichkeit nehmen, überhaupt in diesem LFR-Raid mitspielen zu können.

Seid ihr auch schon ein wenig im LFR an N’Zoth gestorben? Oder habt ihr ihn einfach umgehauen, weil ihr eine kompetente Gruppe hattet?

