Gerade in PvP-basierten MMORPGs machen sich die sogenannten Griefer oder Ganker einen Spaß daraus, andere Spieler ständig anzugreifen, um ihnen den Spaß zu verderben. Wir konnten mit einem solchen Griefer sprechen.

Der Ganker möchte nicht erkannt werden, weswegen er hier unter dem Pseudonym GuyIncognito auftritt. Er erklärte MeinMMO-Autor Andreas Bertits, was ihn daran reizt, andere Spieler zu attackieren, ihnen den Spaß zu verderben und warum das für ihn schon zu so etwas wie einer Sucht geworden ist.

Was bedeuten „Griefer“ und „Ganker“ überhaupt?



Ein Griefer will anderen den Spaß verderben. Das Wort „grief“ heißt übersetzt „Kummer“. Ein Griefer ist also jemand, der anderen Kummer bereiten möchte.



Als Ganker werden die Spieler bezeichnet, die andere, vornehmlich schwächere Mitspieler, immer und immer wieder angreifen und ihnen so keine Ruhe lassen.

MeinMMO: Erzähle uns, wie du zum Griefer wurdest.

GuyIncognito: Es fing 2009 in World of Warcraft an. Ich wurde damals selbst geganked und zwar im Schlingendorntal. Ich wollte einfach nur eine Quest erledigen, als plötzlich ein Spieler auftauchte und mich umnietete. Und das nicht nur ein Mal… Ich war frustriert und fasziniert zugleich. Denn so gut ich WoW damals fand, mir fehlte irgendwie etwas und ich konnte nie genau sagen, was das war.

Ich wollte es dann dem Ganker heimzahlen und ließ meinen Frust auch an anderen Spielern aus. Ich machte es genau so, wie der Typ bei mir. Ich überfiel einfach andere Spieler. Und plötzlich hatte ich genau das im Spiel gefunden, was mir gefehlt hatte. Ich fing an, richtig Spaß an der Sache zu haben.

Und irgendwann war es so, dass ich nur noch richtig Spaß in einem MMO hatte, wenn ich andere ärgern konnte. Man könnte sagen, dass ich süchtig geworden bin.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Auch im MMORPG World of Warcraft gibt es Ganking.

MeinMMO: Warum willst du weder deinen echten Namen, noch deinen Spielernamen verraten?

GuyIncognito: Würde ich euch meinen Charakternamen verraten – der in jedem Spiel übrigens immer gleich ist – dann hätte ich in Zukunft sicher kein schönes Online-Leben mehr. Man würde wohl Jagd auf mich machen.

Und meinen echten Namen… Sagen wir mal so: Meine Aktivitäten machen auch vor meinen Real-Life-Kumpels nicht Halt und das sollten sie besser nicht wissen.

MeinMMO: Was ist es, das dich daran reizt, andere Spieler anzugreifen?

GuyIncognito: Es geht ja nicht darum, einfach andere Spieler zu attackieren. Es geht darum, ihnen aufzulauern. Sie müssen sich in Sicherheit wiegen und gerade dann, in dem Moment, in dem sie am wenigsten damit rechnen, schlage ich zu.

Es muss richtig weh tun. Es darf nicht einfach nur ein verlorener Kampf sein. Das könnte ich auch in einem fairen PvP-Duell bekommen. Ich will den anderen Spieler zerstören. Er muss einen herben Verlust erleiden. Er muss irgendwas verlieren. Am besten wichtige Items, wie das in manchen MMORPGs der Fall ist – oder noch besser, ich muss seine Leiche in einem Full-Loot-Spiel komplett plündern können. Geht das nicht, dann muss er zumindest so frustriert sein, dass er erst einmal aufhören will, zu spielen.

MeinMMO: Und was genau gibt dir das?

GuyIncognito: Es ist ein fantastisches Gefühl! Es mag sich vielleicht fies anhören aber ich fühle mich erst gut in einem Onlinespiel, wenn andere heulen – sozusagen. Dann fühle ich mich stark und gut.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So läuft Ganking im MMORPG Black Desert Online ab.

MeinMMO: Greifst du eher Veteranen oder Neulinge an?

GuyIncognito: Am meisten macht es bei Newbies Spaß. Die wissen gar nicht, was passiert.

Besonders cool ist es, erst den Mentor zu spielen. Du schleimst dich bei ihnen ein, versprichst ihnen, sie weiterzubringen, ihnen alles zu erklären und sie mitzuziehen und plötzlich – Bäm – schlägst du zu. Damit zerstört du auch gleich das Vertrauen und sie werden es sich zweimal überlegen, ob sie noch mal mit einem stärkeren Spieler zusammenspielen wollen. Das ist einfach lustig.

MeinMMO: Ist das nicht in etwa so, als würdest du einem Kind den Lolli wegnehmen und dich darüber freuen?

GuyIncognito: Vielleicht, ein bisschen. Der Unterschied ist, dass ich es in einem Spiel tue und nicht im Real Life. In „echt“ bin ich ein richtig netter Kerl. Zu nett eigentlich. Und ganz ehrlich, Nettigkeit bringt dich kaum weiter. Man muss frech sein, um es zu was zu bringen oder beispielsweise hübsche Frauen zu beeindrucken. Im echten Leben bin ich aber nicht so. Da bin ich zurückhaltend und helfe sogar alten Damen über die Straße, also quasi – du verstehst, was ich meine, oder?

Und im Spiel ist das ganz anders. Da bin ich dann der Böse. Da hole ich mir meinen Respekt, indem ich richtig fiese Dinge mache. Das ist eine Art Ausgleich für mich.

MeinMMO: Hilft da die Anonymität, das durchzuziehen?

GuyIncognito: Absolut. Wenn ich meinen echten Namen preisgeben müsste, wäre ich vermutlich ein Unschuldslamm. Aber da mich niemand kennt oder sieht, kann ich tun, was ich will. Ich kann andere Spieler beleidigen, sie provozieren und auch einfach immer und immer wieder angreifen, bis sie total frustriert aufgeben. Das mache ich nur anonym.

MeinMMO: Spielst du nur auf diese „fiese“ Weise? Oder bist du auch mal der „Gute“?

GuyIncognito: In einem Onlinegame bin ich nie der Gute. Ich folge eigentlich auch nie einer Story, sondern konzentriere mich gleich aufs PvP und Ganken. Deswegen spiele ich meist nur noch Sandbox-Spiele, in denen ich kein PvE machen muss, um irgendeine Story zu erleben.

Ich bin der Bad Boy, das ist einfach so. Das macht mir am meisten Spaß.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt In diesem Video seht ihr, wie Griefing und Ganking in Elite Dangerous abläuft.

MeinMMO: Verstehst du es, wenn andere von Griefern genervt sind und nach mehr Maßnahmen verlangen, solches Verhalten in Spielen zu unterbinden?

GuyIncognito: Ich verstehe das absolut. Ich würde nicht an deren Stelle sein wollen. Ich war ja auch schon das Opfer und weiß, wie sich das anfühlt. Aber, solange Spiele Ganking ermöglichen, wird es auch Spieler geben, die das ausnutzen und ihren Spaß damit haben.

Und was Maßnahmen gegen Ganking angeht: Selbst, wenn so etwas kommen sollte, dann wechsle ich eben das Spiel.

MeinMMO: In welchen Spielen bist du unterwegs?

GuyIncognito: Ich spiele mehrere MMOs. Elite Dangerous macht mir derzeit viel Spaß und da gibt es viele Möglichkeiten, anderen ihren Spaß zu verderben. Hin und wieder bin ich in Albion Online unterwegs. Aber meine große Liebe ist Black Desert Online.

Ich freue mich allerdings schon riesig auf Ashes of Creation. Das hört sich nämlich so an, als ob Ganker auch jede Menge Spaß haben könnten und es sieht richtig klasse aus.

MeinMMO: Danke für das Gespräch.

Wurdet ihr auch schon mal geganked in einem MMO? Erzählt uns in den Kommentaren davon.