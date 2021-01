WoW: Spieler verliert 100 Mio Gold und die Community lacht noch drüber

Einem Gold-Booster in WoW wurde sein Account gebannt. Da waren über 100 Millionen Gold drauf. Der Spieler sagt, das liege an einer stillen Änderung der Regeln in der World of Warcraft, die Blizzard nicht öffentlich gemacht hat. Die Community zeigt jedoch kein Mitleid, sondern ist schadenfroh.

Das ist Gold-Boosting: In WoW ist es üblich, dass man sich in starke Gruppen einkaufen kann, indem man dem Leiter der Gruppe Gold bietet. Solche „Gold Boosting“-Angebote werden offen im Spiel beworben.

Das Bewerben der Angebote wird von Blizzard geduldet, solange man diese Angebote im Handels-Chat schreibt und nicht in anderen Kanälen:

In der Praxis kaufen relativ schwache Spieler eine WoW-Marke für Echtgeld von Blizzard

Dann verkaufen diese Spieler diese Marke in WoW an „reiche Spieler“ im Auktionshaus und erhalten dafür Gold.

Mit dem neuen Gold kaufen sie dann bei „Boosting-Diensten“ von starken Spielern in WoW eine Leistung, die sie sonst nicht erreichen würden. Boost gibt es etwa fürs PvP, für Mythic+Runs, für Raid Clears oder Mount Runs.

Blizzard-Game-Master hebt Strafe auf, bannt Spieler gleich

Das ist das Problem von Ghormor: Der Spieler Ghormor ist ein Gold-Booster und sehr erfolgreich in seinem Tun. Er ist ein erfahrener Veteran im Gold-Boosten, der regelmäßig Kontakt mit Blizzard hat. Denn immer wieder pfuschen ihm fiese Konkurrenten in sein Geschäft und lassen seinen Account stumm schalten, wenn er im Handels-Chat seine Angebote macht.

Dann wendet er sich an die Game Master und sagt ihnen: „Bitte schalte mich wieder frei im Handels-Chat. Mich haben wieder die Konkurrenten gemeldet.“

Anfang 2021 machte er das wieder. Geriet aber an den falschen GM und der sagte ihm dann:

Ich spiel selbst seit mehr als zehn Jahre die Spiele von Blizzard und mich würde es völlig fertig machen, wenn meinem Account was passiert. Also hab ich mir besonders viel Zeit für deinen Fall genommen. Nach genauer Sicht der Dinge, haben wir festgestellt, dass der WoW-Account nur dafür erstellt wurde, um Boosts zu bewerben. Es ist zwar okay, im Handels-Channel Boosts für Gold zu bewerben, aber wir haben unsere Regeln geändert, dass es nicht okay ist, allein dafür einen WoW-Account zu erstellen. Daher haben wir beschlossen, die Stummschaltung deines Accounts aufzuheben, aber deinen Account zu bannen. Ein Blizzard GameMaster

Diesen Briefwechsel mit einem Blizzard-GM zeigte Ghormor.

Das war die Reaktion des Spielers: Der war völlig fassungslos, weil er diese Regel nicht kannte, und wendete sich erneut an Blizzard. Jetzt wollte er einen anderen Game Master sprechen, der ihm in der Vergangenheit schon mal super geholfen hat. Das könne doch alles nicht sein. Die Änderung sei doch gar nicht bekannt gegeben worden.

Darauf bekam er aber eine kalte Dusche von Blizzard: Der Bann bleibe bestehen und man betrachte den Fall als abgeschlossen.

WoW-Spieler haben kein Herz für Booster

So wird das diskutiert: Auf reddit schildert Ghormor seine Geschichte. Er fühlt sich absolut unfair von Blizzard behandelt. Der Game Master habe ihm richtig zynisch geantwortet, indem er die Stummschaltung in einen Perma-Bann verwandelte. Dabei habe Ghormor immer die Regeln befolgt.

Der Account sei auch nicht nur fürs Bewerben der Boosts gedacht, sondern auch ein Bank-Char und zum Überwachen des Auktionshauses geschaffen worden.

Auf reddit kann Ghormor aber leider auf wenig Verständnis der Community hoffen. Generell ist „Gold Boosting“ bei vielen Spielern verpönt. Das ständige Gespamme im Handels-Chat wird als nervig empfunden.

Viele der Kommentare auf reddit sind daher eher schadenfroh, als verständnisvoll. Auf Unterstützung der Community kann der gebannte Gold-Booster wohl kaum hoffen.

Es kommen Kommentare wie:

Schön, dass es klappt, wenn man sich über Werbung beschwert!

Ich hab das Gefühl, du fühlst dich jetzt entmutigt und denkst darüber nach, das Goldboosten ganz aufzugeben. Das wäre ja so schade. LOLZ

Fuck ja! Endlich!

Stellt euch mal vor, ihr investiert so viel Zeit und Energie für einen Post in der Hoffnung, dass sich die „Truppen versammeln“ und tausende zur Hilfe kommen, die alle die eigene Sache unterstützen … nur um dann schnell zu merken, dass es keinen juckt, und ohnehin keiner mag, was du machst

„Booster“ können in WoW offenbar kein Mitleid erwarten.

Wer mit Gallywix in Verbindung war, sollte davon schnell Abstand nehmen.

Blizzard hat 2020 bereits die Regeln für Gold-Booster verschärft und wollte dafür sorgen, dass der dauernde Spam in allen Kanälen aufhört. Offenbar hat man die Regeln jetzt noch mal verschärft, was Ghormor zum Verhängnis wurde:

WoW: Endlich werden die nervigen Boost-Angebote gebannt