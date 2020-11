In World of Warcraft sind Bots noch immer ein Problem. Wie effektiv sie farmen und was für irre Goldbeträge sie erwirtschaften, zeigt ein Video.

Egal ob in der aktuellen Retail-Version von WoW oder WoW: Classic, Bots sind überall ein Problem. Sie stören die Server-Ökonomie und übernehmen ganze Gebiete für sich. Das hat nun auch der Reddit-Nutzer tehSunn gezeigt, der einen besonders überlaufenen Punkt gefunden hat. Hier verdienen die Bots so viel Gold, dass sich ihr Einsatz nach knapp 7 Stunden bereits gelohnt hat.

Was ist da zu sehen? Im Video sieht man das Gebiet Gorgrond, den rötlichen Sumpf in der Nähe von Schlingenherz. Hier gibt es vor allem Gegnertypen wie den Fungusschlinger und Pilzbedeckter Schlurfer. Mehrere Dutzend Druiden laufen als Moonkins auf festen Bahnen hin und her, töten die Gegner in Sekundenbruchteilen mit Spontanzaubern und Plündern sie anschließend.

Solltet ihr das eingebettete Video nicht sehen können, klickt auf den Reddit-Beitrag um es direkt im Subreddit von WoW einsehen zu können.

Was ist an der Stelle so effektiv? Die gezeigte Stelle in Gorgrond hat eine Besonderheit, wie es sie an manchen Orten im Spiel gibt. Dort herrscht nämlich ein sogenannter „Hyper-Spawn“ – das sind Gebiete, in denen Gegner besonders schnell respawnen, wenn zu viele besiegt werden. Wenn etwa 8 von 10 Feinden in der Umgebung getötet wurden, lässt WoW den ersten besiegten Gegner sofort neu erscheinen, sodass immer ein paar Feinde vorhanden sind. Die normale Spawnzeit von einigen Minuten wird hier ausgehebelt.

Solche Hyper-Spawns gibt es vor allem an Orten, an denen mit vielen Spielern gerechnet wird, die etwa für Questreihen dorthin müssen. Damit niemand ewig auf Respawns warten muss und ausgebremst wird, erscheinen Feinde nach wenigen Sekunden neu. Etwas, das sich die Bot-Farmer hier zunutze machen. Denn mit genügend Druiden entsteht so ein endloser Fluss an Gegnern.

Blizzard kann mit dem Bannen kaum nachkommen.

Was farmen die Druiden da? Viele Gegner in WoW hinterlassen nach dem Tod graue Gegenstände. Früher waren das oft nutzlose Waffen, in den jüngeren Erweiterungen sind das zumeist thematisch passende Objekte, die einfach logisch zu Kreaturen passen. Tiere hinterlassen etwa Gebisse, die sich für mehrere Goldstücke verkaufen. Die beiden „Schlurfer“-Mobs droppen graue Gegenstände wie „Verknöcherte Giftdrüse“, die jeweils über knapp 6 Gold wert ist – viele droppen sogar 4-5 davon gleichzeitig. Und das ist nur eines von mehreren möglichen goldbringenden Items.

Hinzu kommen noch grüne und blaue Gegenstände wie Ausrüstung, die einfach für den Rohgoldpreis beim Händler verkauft werden.

Millionen Gold pro Monat: Das alles bringt einem Bot im Verlauf einer Stunde ungefähr 30.000 Gold ein, wodurch er sich nach knapp 7-8 Stunden den Preis einer WoW-Marke verdient hat – was den Monatskosten eines Abos entspricht. Alles Gold nach diesen 7-8 Stunden ist „Gewinn“, den der Botter verkauft.

Ein paar Zahlen, um die Ausmaße zu verstehen:

Farmt ein Bot Druide für einen vollen Tag, hat er bereits 720.000 Gold verdient.

Nach einer Woche hat er bereits über 5.000.000 Gold.

Läuft er einen ganzen Monat, sind das bereits über 22.000.000 Gold.

Diese Beträge werden dann noch mit der Anzahl der aktiven Bots eines Botters multipliziert. Hat ein Botter 5 Accounts gleichzeitig am Laufen, verdient er weit über 100 Millionen Gold im Monat.

Die Botter riechen das große Gold – und holen es sich.

Da viele Gold-Farmer damit ihren Lebensunterhalt bestreiten, versuchen sie mit allen möglichen Mitteln, der automatischen Entdeckung durch Blizzard zu entgehen. Daher kann es oft Tage, Wochen oder gar Monate dauern, bis die Entwickler auf neue Bots aufmerksam werden. Bis dahin hat sich ein solcher Bot-Account aber schon um ein Vielfaches bezahlt gemacht und einige illegale Gewinne erwirtschaftet.

Dank neuer Regeln gegen Multiboxer könnte Blizzard solche Botter womöglich bald schneller entdecken.

Habt ihr auch schon solche Bot-Farmen im Spiel entdeckt? Nehmt ihr euch die Zeit, um solche Accounts zu melden?