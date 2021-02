Was ist die Folge der Änderungen? Grundsätzlich sollten nun auch Kyrianer und Venthyr in der Lage sein, die meisten Abenteuer zuverlässig zu bewältigen. Das ging zwar auch schon vorher, war aber mit einem hohen Maß von Planung verbunden, selbst bei eigentlich leichteren Missionen. Nachtfae hingegen können nun nicht mehr jede Mission mit Truppen auffüllen, um ganz leicht zu gewinnen. Sie müssen nun auch verstärkt auf ihre Abenteurer setzen, um die schwierigsten Aufgaben bestehen zu können.

In World of Warcraft: Shadowlands haben alle vier großen Pakte unterschiedliche Boni. Doch einer davon ist bei allen identisch: Der Missionstisch. Hier können Spieler ihre Anhänger auf Missionen schicken, damit sie Gold, Anima, Reittiere, Ausrüstung oder nützliche Runen mitbringen. Doch lange Zeit gab es Beschwerden, dass die Aufgaben für einige Pakte zu schwer sind. Vor allem Kyrianer und Venthyr waren zu schwach.

