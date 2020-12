WoW: Zwei der vier Pakte haben noch immer große Nachteile

Was hat Blizzard gesagt? Schon vor einigen Wochen äußerte Blizzard sich zu dieser Problematik. Das Problem hier war, dass man in der Beta die Abenteuer-Tische nur mit voller Ausstattung getestet habe – hier hatten alle Tester bereits sämtliche Abenteurer ihres Paktes zusammen.

Zum Vergleich: Es gibt Nachtfae- und Nekrolord-Spieler, die mit Helden auf Stufe 35 bereits Missionen für Stufe 60 abschließen und so an Reittiere und andere tolle Belohnungen kommen.

Aufgrund der zur Verfügung stehenden Helden, können Nekrolords und Nachtfae schon recht schwere Missionen bewältigen. Kyrianer und Venthyr schauen in die Röhre. An den Elite-Missionen, die Seelenasche gewähren, scheitern sie sogar oft, obwohl sie 10 Stufen oder noch höher über dem notwendigen Level sind.

Inzwischen ist World of Warcraft Shadowlands seit über einem Monat veröffentlicht und die Spieler haben sich auf die vier Pakte verteilt. Doch zwei der vier Pakte fühlen sich stark benachteiligt. Die Venthyr und Kyrianer beschweren sich, denn eines der großen Pakt-Features funktioniert bei ihnen nicht so gut wie bei den Nachtfae und Nekrolords.

