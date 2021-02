Weltquests sind in World of Warcraft so unbeliebt wie noch nie. Das geht zumindest aus unserer Umfrage hervor, an der ihr teilgenommen habt.

Weltquests sind ein wichtiges Feature in World of Warcraft und das schon seit der Erweiterung Legion. Es ist eine Endgame-Aktivität, die euch mit notwendigen Ressourcen, Gold und auch ein wenig Ausrüstung versorgt. Doch wie viel Spaß machen euch Weltquests eigentlich?

Vor einigen Tagen haben wir auf MeinMMO eine Umfrage gestartet und wollten wissen, wie ihr die längeren Weltquests findet, die oft sogar mit mehreren Questschritten daherkommen. Das Ergebnis war ziemlich eindeutig und lässt sich wohl so zusammenfassen: Ihr habt echt keine Lust auf diese Art der Weltquests.

Das kam bei der Umfrage raus: Die Umfrage zeigt recht eindeutig, dass ein großer Teil von euch mit dieser Art der Weltquests nicht anfangen kann.

49 % (entspricht 171 Stimmen) der Teilnehmer finden, dass die Weltquests in jedem Fall zu lang sind, selbst dann, wenn sämtliche Questschritte im Vorfeld ersichtlich sind.

38 % (entspricht 146 Stimmen) von euch sind der Auffassung, dass die Weltquests okay wären, wenn man im Vorfeld alle Questschritte sieht.

Nur 13 % (52 Stimmen) – also rund jeder achte – ist der Meinung, dass die Weltquests gerade gut sind und Spaß machen.

Das Ergebnis der Umfrage. Stand 12.02.2021, 15:00 Uhr.

Oder um es drastisch zu sagen: 7 von 8 Spielern finden den Zustand eines Großteils der Weltquests aktuell nicht in Ordnung.

Woran liegt das? Vor allem zwei Gründe dürften dafür verantwortlich sein, dass Weltquests aktuell so gar nicht im Fokus einiger Spieler liegen.

Zum einen fallen die Belohnungen dürftig aus. Weltquests geben nur selten gute Ausrüstung und selbst die Anima-Belohnungen von 35 bis 140 Anima wirken verschwindend gering, wenn einige Dinge 12.500 Anima kosten. Um das ein wenig motivierender zu gestalten, lohnen sich die Tipps aus unserem großen Anima-Guide zu WoW Shadowlands.

Auf der anderen Seite verschlingen Weltquests in vielen Fällen deutlich mehr Zeit als zuvor. Waren Weltquests in Legion und Battle for Azeroth oft simple Kill-Quests, die manchmal nur ein einziges Ziel hatten, ist das in Shadowlands mehr. Über mehrere Stufen und Phasen kann eine Quest gehen, sodass einzelne Missionen auch gerne mal 10 Minuten oder länger in Anspruch nehmen. Zu viel im Vergleich zu damals, wodurch viele Weltquests nur ein einziges Mal erledigt und dann unzufrieden ignoriert werden.

Das ist besonders lästig, wenn Weltquests noch zusätzliche Schritte haben, die nicht im Vorfeld ersichtlich sind. Dann erhöht sich die Dauer einer Mission nämlich gerne um den doppelten Zeitaufwand, wodurch die geringe Belohnung noch enttäuschender wirkt.

Einige Weltquests sind lukrativ – leider sind sie die Ausnahme.

Besserung soll kommen – nur dauert das noch

Auch Blizzard ist sich offenbar darüber bewusst, dass Weltquests aktuell bei den Spielern ziemlich unbeliebt sind. Das zumindest hat der Game Director Ion Hazzikostas auf Twitter indirekt eingestanden, als er erklärte, dass man in Zukunft nach „der richtigen Vorgehensweise für andere Ausrüstungsquellen wie Raids oder Welt-Inhalte suche.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Mit „Welt-Inhalte“ dürften vornehmlich Weltquests gemeint sein, denn die sind eine der wenigen Endgame-Aktivitäten, die sich in der offenen Welt abspielen. Damit einher gehen auch die Berufungsquests, die nach einigen Wochen nur noch mit Gold belohnen – Ausrüstung gibt es nur selten.

Zumindest hat Blizzard die Weltquests wohl auf dem Schirm und vielleicht gibt es Verbesserungen mit Patch 9.1 – denn so unbeliebt wie bisher waren Weltquests wohl noch nie. Vielleicht verrät die BlizzConline mehr.