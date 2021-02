Plan für die BlizzConline 2021 steht – Zu diesen Zeiten müsst ihr einschalten

Wie geht es am „nächsten Tag“ weiter? Die zweite Welle von Livestreams wird für uns am Samstagabend beginnen:

Was passiert noch am Samstagmorgen?

Was sind die Highlights? Das erste Highlight der BlizzConline dürfte die Eröffnungszeremonie werden. Die findet am Freitag um 23:00 Uhr unserer Zeit auf allen 6 Kanälen von Blizzard statt.

Dabei gibt es allerhand zu den Spielen WoW, Hearthstone, Diablo und sogar ein Behind the Scenes zu Overwatch 2 zu sehen. Schon jetzt ist jedoch bekannt, dass Diablo 4 und Overwatch 2 nicht mehr 2021 erscheinen werden .

Am 19. und 20. Februar findet die BlizzConline 2021 statt. Die Messe läuft komplett in Livestreams und kann dieses Jahr ohne weitere Kosten verfolgt werden.

