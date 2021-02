Das muss die BlizzConline liefern, um ein Erfolg zu werden

Die BlizzConline steht vor der Tür. Doch was muss Blizzards Messe bringen, um die Fans zu überzeugen?

Für alle Blizzard Fans steht in der kommenden Woche ein großer Termin an. Der Spieleentwickler veranstaltet die BlizzCon zum ersten Mal vollständig digital und ruft damit die „BlizzConline“ ins Leben.

Obwohl digitale Messen im vergangenen Corona-Jahr zum Alltag gehörten, waren viele davon für die Zuschauer eher enttäuschend. Besonders große Ankündigungen blieben weitestgehend aus und die vorherrschende Meinung war eher, dass es „dafür“ eine solche Messe nicht gebraucht hätte. Was muss die BlizzConline also liefern, um die Fans zu überzeugen?

WoW: Wie geht’s weiter mit Shadowlands?

World of Warcraft: Shadowlands ist ziemlich gut. Das Addon dürfte inhaltlich und spielerisch zu den stärksten Erweiterungen gehören, die WoW jemals hatte. Doch langsam aber sicher ist der Launch-Content ausgelutscht und die Spieler haben keine richtigen Anhaltspunkte, wohin die Reise gehen könnte.

Wie gehts weiter? Blizzard wird es uns sicher bald verraten.

Es ist quasi schon bestätigt, dass Blizzard hier einen Ausblick auf den Patch 9.1 und seine Inhalte geben wird.

Das dürfte, ganz traditionell, ein neuer Schlachtzug sein, der im Frühling dann Schloss Nathria als das erste Raid-Tier ablösen wird.

Ebenfalls unbekannt ist, wie sich die Story noch entwickeln wird. Während alle Pakt-Kampagnen zwar die drängendsten Probleme gelöst haben, gibt es noch viele unbekannte Variablen, wie etwa das Schicksal von Tyrande, die Zukunft von Kel’Thuzad oder auch, was Sylvanas und der Kerkermeister mit Anduin vorhaben.

Wenn Blizzard hier noch ein bisschen mehr rauskitzeln will, dann enthält Patch 9.1 auch noch einen frischen Dungeon für 5 Spieler. Die bisherigen 8 Dungeons sind zwar gut, aber die Auswahl von 8 ist doch geringer als in vorherigen Erweiterungen.

Zu guter Letzt dürfte es Infos dazu geben, wie und wann das Fliegen freigeschaltet wird, was die Reisezeit in den Schattenlanden drastisch reduzieren wird.

Overwatch 2: Infos, Release-Termin, Einblick in die Kampagne

Seit der Ankündigung von Overwatch 2 hat sich die Entwicklung an Overwatch drastisch verlangsamt. Die Energie der Entwickler ist auf Teil 2 gebündelt, was die Spieler von Teil 1 ziemlich unzufrieden macht. Es gibt nur noch selten größere Updates, zumeist nur eine Handvoll neuer Skins für entsprechende Events.

Gibt’s neue Infos zu Overwatch 2? In einer Woche wissen wir es.

Overwatch 2 verspricht viele Neuerungen und endlich einen großen PvE-Modus mit Kampagne. Mehr als einen Cinematic-Trailer und ganz grobe Konzepte zum Skill-System dazu gab es in der Vergangenheit noch nicht.

Hier könnte Blizzard mit neuen Informationen punkten, neue Helden (und Schurken) zeigen oder vielleicht Einblick in das Gameplay einer Kampagnen-Mission geben. Immerhin besteht bei vielen Spielern noch die Sorge, dass die Kampagne „nur“ wie die Story-Missionen aus den Jahrestags-Events ablaufen.

Allzu viele Hoffnungen sollten sich Fans im Vorfeld aber vielleicht nicht machen. In der Vergangenheit wurde immer wieder gesagt, dass Overwatch 2 noch „nicht einmal Blizzard-Bald“ entfernt sei. Für neue Infos zu diesem Titel könnte es schlicht zu früh sein.

BlizzConline 2021: Was können wir von unseren Spielen erwarten?

Diablo IV – Neue Klasse und Release-Datum

Für Diablo IV hingegen könnte es besser aussehen. Hier ist quasi schon klar, dass es Informationen zu einer neuen Klasse geben wird. Damit einher geht natürlich jede Menge frische Videos zu Gameplay-Material mit der entsprechenden Klasse und wie sie mit den anderen Klassen zusammen agieren kann.

Ein Traum für alle Fans wäre natürlich die Ankündigung eines Release-Datums des neusten Diablo-Teils. Blizzard lässt sich im Regelfall aber nie auf feste Termine ein, wenn sie nicht sicher sind, diese auch einhalten zu können. In den letzten Jahren ist man davon bei Warcraft III: Reforged und WoW: Shadowlands abgewichen und musste viel Kritik einstecken.

Wann Lilith uns die Hölle heiß macht (oder Sanktuario), erfahren wir … hoffentlich.

Ein Release in 2021 wurde übrigens ausgeschlossen. Wer also ein Release-Datum erwartet, der könnte mit ziemlich sicherer Gewissheit enttäuscht werden.

Allerdings hat Blizzard auch noch Diablo: Immortal für Mobile-Geräte vorbereitet. Das soll noch in diesem Jahr starten und sieht erstaunlich gut aus, selbst wenn das Debakel über die Ankündigung noch vielen Fans in den Knochen steckt.

Hearthstone – Neuer Spielmodus und neues Set

Für Hearthstone werden die Ankündigungen wohl eher klassisch ablaufen. Schon im Vorfeld hatte man viele Neuerungen angekündigt, wie etwa die Entwicklung eines Klassik-Spielmodus oder das Einführen eines Kernsets, das sich jedes Jahr wandelt.

Neue Sets für Hearthstone und ein ganz neuer Spielmodus stehen an.

Daher wird die BlizzConline wohl vor allem den Fokus auf ein neues Kartenset legen, immerhin sollen auch im Jahr 2021 wieder 3 Erweiterungen veröffentlicht werden. Von den 135 Karten werden sicher zahlreiche vorgestellt und geben den Fans damit Dinge, auf die sie sich freuen können.

Allerdings hatten die Entwickler auch bestätigt, dass sie noch an einem brandneuen Spielmodus abseits von „Klassik“ arbeiten, der zusätzlich zum Schlachtfeld und dem Duell-Modus Einzug halten soll. Vielleicht gibt es auf der BlizzConline einen ersten Blick darauf.

Etwas ganz Neues

Dass Blizzard im Hintergrund bereits seit einigen Jahren an noch geheimen Projekten arbeiten, ist weitestgehend bekannt. Bobby Kotick hatte erst kürzlich in einem „Earnings Call“ mit den Investoren bestätigt, dass zumindest einige Mobile-Titel in Arbeit sind, darunter auch mindestens zwei zu Warcraft.

Auch wenn Mobile-Titel in vielen Fällen in Europa noch kritisch oder „nicht als richtiges Gaming“ gesehen werden, ist es ein riesiger Wachstumsmarkt mit vielen möglichen Kunden. Daher ist davon auszugehen, dass eine Neuankündigung vielleicht bald für Smartphones verfügbar sein könnte.

Eine Art „WoW-Mobile“? Es könnte kommen.

Immerhin seien die Mobile-Titel bereits in „fortgeschrittener Entwicklung“, was nahe legt, dass es schon bald erste bewegte Bilder geben könnte.

Ob Blizzard sich die Ankündigung eines Mobile-Titels allerdings für die BlizzConline aufhebt oder aber nach dem damaligen Debakel um Diablo Immortal das lieber an einem anderen Zeitpunkt macht, lässt sich bisher kaum sagen.

Was ist Projekt Fenway?

Besonders neugierig macht dort aktuell das Projekt „Fenway“. Der Name ist in den vergangenen Wochen aufgetaucht und betitelt angeblich ein neues Spiel von Blizzard. Ob es sich dabei nur um einen Projektnamen oder bereits den Spieletitel handelt, ist noch nicht klar.

Fenway könnte schlicht der Name eines Mobile-Titels sein, aber auch etwas völlig Neues in einem noch unverbrauchten Universum. Immerhin ist die letzte vollständige Neuankündigung von einer neuen Spielwelt, wie Overwatch, nun auch schon wieder über 6 Jahre her.

Vielleicht überrascht Blizzard ja hier noch – wenn dieses Projekt überhaupt vorgestellt wird.

Was ist mit HotS und StarCraft?

Bei zwei Spielen kann Blizzard eigentlich nur punkten, egal was sie machen – denn Erwartungshaltungen gibt es kaum.

Heroes of the Storm befindet sich seit Jahren in einer Art „Low Energy“-Modus. Zwar gibt es neue Inhalte wie Helden und Balance-Patches, doch diese erscheinen nur in sehr großen Abständen zueinander. Das Spiel wird zwar noch weiter betreut und am Leben gehalten, große Sprünge sind hier aber nicht mehr zu erwarten.

Ob jemals ein neues StarCraft kommt? Vielleicht hören wie ja etwas davon.

Das StarCraft-Franchise liegt nun auch seit einigen Monaten brach. Die Entwicklung an Teil 2 wurde abgeschlossen und neue Inhalte werden hier nicht mehr entwickelt. Allerdings ist StarCraft schon seit jeher eine wichtige Säule von Blizzard. Ob hier nochmal ein neues RTS-Spiel erscheint, ein Shooter oder etwas ganz anderes, das bleibt abzuwarten. Das Franchise beerdigen werden die Entwickler aber wohl nicht – dafür ist es einfach zu wichtig und geschichtsträchtig.

Wie kann man die BlizzConline schauen? Wer miterleben will, was nun tatsächlich auf der BlizzConline vorgestellt wird, der sollte sich am kommenden Freitag am 19. Februar mit Kaffee oder Energy-Drinks eindecken. Die Messe startet nämlich um 23:00 Uhr mit der Opening Ceremony, die traditionell alle großen Neuankündigungen enthält. Die genaueren Details folgen dann erst in den darauffolgenden Stunden und werden wohl bis weit nach Mitternacht neue Infos bringen. Den genauen Zeitplan zur BlizzCon gibt’s hier.

Der Stream ist übrigens vollkommen kostenlos und kann daher von allen betrachtet werden, ohne ein virtuelles Ticket zu kaufen. Für wen „Geld ausgeben“ traditionell zur BlizzCon gehört, der sollte über eines der Jubiläums-Pakete nachdenken.

Wir von MeinMMO berichten für euch natürlich von der BlizzCon, sodass ihr alles wichtige danach auch bei uns nachlesen könnt.