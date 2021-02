Hearthstone bringt einen neuen Classic-Modus und lässt euch das Spiel so spielen, wie es im Jahr 2014 war. Ja, keine Dämonenjäger.

Für das Jahr 2021 hat Hearthstone große Pläne. Nachdem vor wenigen Wochen erst die Mini-Erweiterung „Das Dunkelmond-Rennen“ veröffentlicht wurde, hat man nun schon vor der BlizzConline die nächste große Sache enthüllt. Hearthstone bekommt einen Classic-Spielmodus und nimmt dafür sämtliche Nerfs und Anpassungen zurück, die seit Juni 2014 stattgefunden haben.

Was ist das für ein Spielmodus? Der klassische Spielmodus bringt Hearthstone zurück auf den Stand von 2014, kurz nach den ersten Balance-Änderungen. Ihr habt dort die 240 Karten zur Auswahl, die es damals gab. Sämtliche Erweiterungen, die erst danach ins Spiel gebracht wurden, gibt es dort nicht. Das heißt auch, dass viele Spielmechaniken nicht verfügbar sind.

Quests, Doppelklassen-Karten, Helden-Karten und der Dämonenjäger sind dann nicht verfügbar.

Eine neue Ära des Gedankenkontrolleurs?

Allerdings: Ein paar Dinge ändern sich nicht. Zu freizügige Karten wie der Sukkubus werden nicht wiederhergestellt und sie bleibt der Teufelsjäger.

Hat man die Karten dann doppelt? Ja und Nein. Wenn man eine Klassik-Karte besitzt, die im klassischen Modus andere Werte oder Texte hat, als im Wild- und Standard-Format, dann zählt sie in der Sammlung als einzelne Karte. Sie existiert aber je nach Spielmodus in unterschiedlichen Versionen. Entzaubert ihr die Karte, verliert ihr in beiden Spielmodi den Zugriff darauf. Gleichzeitig bekommt ihr die entsprechende Karte für beide Modi, wenn ihr sie herstellt oder aus einer Packung zieht.

Wann ist der Spielmodus verfügbar? Mit dem nächsten großen Patch, der auch die neuste Erweiterung mit sich bringen wird. Schon vor Freischaltung der neuen Erweiterung sollte es diesen Klassik-Modus geben. Ein genaues Datum dazu erfahren wir vermutlich auf der BlizzConline am 19. und 20. Februar.

Ist der Modus auch gewertet spielbar? Ja. Wer möchte, der kann auch im „Ranked-Play“ künftig das Classic-Format spielen und sich so die saisonalen Belohnungen verdienen, Quests abschließen und Erfolge sammeln. Der Klassik-Modus steht also gleichberechtigt neben den anderen beiden Modi „Wild“ und „Standard“.

Das gute alte Anregen kehrt zurück.

Hype in der Community

Community freut sich, hat Bock drauf: Im Subreddit von Hearthstone hat die Ankündigung eine Menge Nostalgie ausgelöst. Viele Spieler denken an Karten-Kombos zurück, die damals als vollkommen übermächtig galten, weil man etwa einen 4/5-Diener schon im ersten Zug haben konnte. Solche und andere Möglichkeiten verblassen hinter dem, was heute in Hearthstone möglich ist. Das allgemeine „Power-Level“ der Karten ist deutlich gestiegen, was schon früh zu verheerenden Kombos führt.

Ein paar Zitate aus der Community zu den Plänen:

„Yeti in Zug 1 wird sich genauso gut anfühlen wie vor 7 Jahren.“

„Oh man, ich habe gerade begriffen, dass das heißt, wir bekommen unser Wildwuchs für 2 Mana zurück und auch unser ‚+2 Mana‘-Anregen.“

„Heilige Scheiße, der Klassik-Modus sieht wahnsinnig aus. Kriegshymnenanführerin gibt wieder Ansturm. HYPE!“

Habt ihr Bock auf ein Hearthstone „Classic“ mit den alten Karten aus dem Jahr 2014? Oder glaubt ihr, dass so ein Modus nicht langfristig Spaß machen kann?

Noch mehr zu Hearthstone gibt’s auf der BlizzConline nächste Woche.