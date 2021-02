Nach 8 Jahren wirft Hearthstone das Basisset raus, krempelt alles um

Hearthstone schmeißt das Basisset raus und bringt dafür das Kernset. Wir verraten, was das für eure Sammlung bedeutet.

Für 2021 hat sich Blizzards Kartenspiel Hearthstone offenbar vorgenommen, so einiges an den bestehenden Regeln und Gewohnheiten zu verändern. Es wird nicht nur ein neuer „Klassik“-Modus eingeführt, sondern auch einige große Änderungen am Standard-Format vorgenommen. Das bisher bekannte Basis- und Klassikset verschwindet und wird durch etwas Neues ersetzt.

Was waren das für Sets? Das Basisset war das bisherige Grundset an Karten, das Spieler sich komplett kostenlos erspielen konnten, indem sie einfach Partien mit allen Klassen absolvierten. Das Klassik-Set hingegen war das erste Kartenset von Hearthstone. Immer wieder gab es Packungen für diese „Dauerbrenner“, etwa aus dem wöchentlichen Kartenchaos oder auch manchmal für Quests.

Da wird viel geändert in Hearthstone – ob das alles klappt?

Was kommt stattdessen? Das Klassik- und Basisset wird durch das neue Kernset ersetzt. Das Kernset besteht aus 235 Karten und wird das ganze Jahr über im Standard-Spielmodus verfügbar sein. Das Kernset setzt sich aus folgenden Karten zusammen:

88 Karten aus dem Klassikset (54 Klassenkarten, 34 neutrale Karten)

54 Karten aus dem Basisset (41 Klassenkarten, 13 neutrale Karten)

55 Karten aus dem wilden Format (36 Klassenkarten, 19 neutrale Karten)

4 Karten aus Ruinen der Scherbenwelt (4 Klassenkarten für Dämonenjäger)

4 Karten aus dem Set Initiand der Dämonenjäger

1 Karte von den zeitlosen Klassikern (Schattengestalt)

29 neue Karten (20 Klassenkarten, 9 neutrale Karten)

Zudem wird das Kernset jedes Jahr erneuert. Die Entwickler treffen also Jahr für Jahr eine neue Auswahl an Karten, sodass ihr mit jeder ersten Erweiterung eines neuen Jahres ein aktualisiertes Kernset besitzt.

Ist das neue Set kostenlos? Ja. Das neue Kernset ersetzt das Basis- und Klassik-Set und ist vollkommen kostenlos. Es muss also kein Geld bezahlt oder Gold ausgegeben werden, um an diese Karten zu kommen.

Für recht frische Accounts kann es allerdings noch notwendig sein, einige Klassen auf Stufe 10 zu leveln, um sämtliche Karten freizuschalten – so wie es beim Klassik-Set auch der Fall war.

Was ist der Plan dahinter? Die Absicht dahinter ist, Hearthstone in jedem Jahr frisch zu halten. Aktuell gibt es das Problem, dass es für jede Klasse nur 1-2 optimale Decks gibt. Neue Erweiterungen bringen dann zwar jedes Mal viele Karten, doch nur ein oder zwei davon landen in den bereits stark optimierten Decks.

Hier wollen die Entwickler mehr Abwechslung schaffen. Wenn sich der Grundstock aller verfügbaren Karten in jedem Jahr ändert, dürfte es eine größere Durchmischung in der Meta geben. So sollen jedes Jahr neue, spannende Deck-Typen auftauchen und grundsätzlich ein bisschen mehr Experimentierfreude entstehen.

Was passiert mit dem Klassik- und Basisset? Die beiden Sets werden in den wilden Spielmodus verschoben und heißen künftig „Archivset“. Dort können die Karten dann wie gewohnt genutzt werden, allerdings nicht länger im Standard-Format.

Was haltet ihr von diesen Plänen? Eine gute Idee, um Hearthstone frisch zu halten? Oder bräuchte es dafür ganz andere Änderungen?

Mehr Neues zu Hearthstone gibt’s auf der Blizzconline – in einer Woche.