Der kommende Hotfix in WoW Shadowlands passt die Menge der Belohnungen an, die ihr in den Raids erhalten werdet. Hier sind die Änderungen, die mit dem Hotfix nächste Woche online gehen.

Was wird geändert? Blizzard hat angekündigt, dass sie die Menge des Loots, den ihr im Schloss Nathria erhaltet, in einem Hotfix anpassen werden. Ihr könnt bald also mit mehr Beure rechnen, wenn ihr die Raids in WoW erledigt:

Bosse droppen nun 33 % mehr Loot als zuvor

Die Waffen-Token werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit droppen

Beide Änderungen gelten für alle Schwierigkeitsgrade des Raids Nathria.

Die Drop-Rate vom Gear wird außerdem von der Menge der Spieler in der Raidgruppe abhängig sein:

10-Spieler-Raids erhalten 2 Rüstungsgegenstände von jedem Boss

20-Spieler-Raids erhalten 4 Rüstungsgegenstände von jedem Boss

Andere Drops in dem Schloss werden von diesen Änderungen nicht beeinflusst. Dazu gehören zum Beispiel Legendäre Erinnerungen.

Wann geht der Patch online? Der Hotfix wird mit der wöchentlichen Serverwartung am 16. Februar auf die Server gespielt. Ab nächste Woche gibt’s für euch also mehr Loot in den Raids.

Zu wenig Loot frustrierte die Spieler

Was war das Problem mit dem Loot? Die WoW-Spieler sind schon seit einiger Zeit frustriert von der geringen Menge des Loots, den sie aus dem Nathria-Raid erhalten.

Wegen eines Bugs erhielten Gruppen von 20 Spielern ursprünglich je 5 Rüstungsgegenstände. Das wurde allerdings gefixt und die Menge der Drops auf die geplanten 3 reduziert, so der Community Manager Kaivax.

Das empfand ein Teil der WoW-Communty als zu wenig. Der Nerf der Drop-Raten seit zu stark und die Raids würden sich nicht mehr lohnend anfühlen. Es wurden Stimmen laut, die nach mehr Loot in Raids verlangten.

Das sagte der CEO von WoW: Auch der Chef von WoW, Ion Hazzikostas, hat sich zu dem Thema geäußert. Auf Twitter schrieb er, dass „eine Lösung in der Mitte des Raid-Tiers kompliziert“ sei.

Wir wollen die Dungeon-Verbesserungen so bald wie möglich implementieren, während wir die richtige Herangehensweise diskutieren, um andere Ausrüstungs-Quellen wie Raiden oder Welt-Content zu verbessern. Ion Hazzikostas

Es klang so, als würde die Änderung noch lange auf sich warten lassen. Doch der Buff kommt jetzt doch schneller als erwartet

Findet ihr die Anpassungen richtig so oder hätte Blizzard hier nicht nachlassen dürfen? Schreibt uns eure Ansichten in die Kommentare. Cortyn von MeinMMO ist da ganz klarer Meinung:

