Der neue Raid in WoW Shadowlands gibt zu viel Loot – Blizzard ändert das

Seit einigen Tagen hat World of Warcraft: Shadowlands seinen ersten Schlachtzug, Schloss Nathria. Viele Spieler haben sich den neuen Raid direkt angesehen und bekamen ordentlich Beute zugesteckt. Zu viel, sagt Blizzard, und nerft das nun. Den Spielern gefällt das nicht so sehr.

Was wird generft? In einem Bluepost im offiziellen US-Forum schreibt Community-Manager Kaivax, dass die Menge der Beute im neuen Schloss Nathria gesenkt wird. Aktuell bekommen Spieler in einem Schlachtzug mit 20 Spielern im Schnitt fünf Items pro Boss. Geplant waren drei.

Das sei ein Bug, der so nicht vorkommen sollte. Zum Realm-Neustart 16. Dezember soll deswegen ein Hotfix kommen, der den Loot von den Bossen senkt. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit, um euch mehr Loot aus dem neuen Raid von Season 1 in Shadowlands zu holen.

Betroffen ist allerdings nur „reguläre“ Beute. Besonderer Loot, der eurer Klasse entspricht, wie Medien oder die insgesamt 48 neuen legendären Erinnerungen aus Schloss Nathria zählen nicht dazu. Die werden gesondert behandelt und fallen nicht unter den Nerf.

Graf Denathrius ist der Endboss des Raids und gewährt bald weniger Loot.

Warum wird generft? Laut Kaivax gewährt der Raid zu viel Loot, was für eine Ungerechtigkeit gegenüber anderen Endgame-Inhalten führt. Schloss Nathria sei damit wertvoller für Spieler als mythische Schlüsselsteindungeons oder PvP.

Bliebe der Bug ungefixt, hätte Raiden auf normaler und heroischer Schwierigkeit eine höhere Priorität als Dungeons mit vergleichbarer Schwierigkeit oder als PvP-Fortschritt, laut Kaivax.

Weniger Loot im Raid – Bugs bleiben?

Das stört die Spieler: Die Reaktionen auf die Änderung sind neutral bis negativ. Abgesehen davon, dass einige Spieler trotz des erhöhten Loots nichts abbekommen haben, finden andere die Änderung falsch angesetzt.

Wowhead-Nutzer kaos95 etwa schreibt: „Eine bessere Idee wäre es gewesen, den loot in Mythic+ anzuheben. Es fühlt sich echt nicht gut an, in fünf Dungeons in Folge drei Kisten zu holen und ohne Loot rauszugehen.“

Das geht mir einer der Änderungen in Shadowlands einher, durch die der Loot aus mythischen Schlüsselsteindungeons ohnehin verringert wurde. Zudem wurden die Bonus Rolls in Shadowlands entfernt. Dementsprechend passiert es recht häufig, dass Spieler viele Dungeons bewältigen und trotzdem nichts bekommen.

Im offiziellen Forum kritisieren die Nutzer, dass diesem Bug eine Priorität zugewiesen wird, während aus ihrer Sicht wichtigere Probleme nicht adressiert werden. Es gibt etwa einen Fehler, der den Fortschritt im Schlund verhindert und Klassen, die besonders im PvP als deutlich zu stark gelten.

Ändert sich noch etwas? Zusammen mit dem Loot-Nerf kommen am 16. Dezember noch weitere Änderungen. Nachdem Schloss Nathria nach nur einem Tag bereits generft wurde, kommen weitere Nerfs für den Raid. Besonders Schlickfaust trifft es hier.

Außerdem bekommen viele Klassen, die im DPS-Ranking weiter unten stehen, einen Buff. Die Patch Notes für den Hotfix findet ihr auf der offiziellen Website worldofwarcraft.com auf Englisch. Die deutschen Patch Notes fehlen aktuell noch.

Wer sich von euch noch vor dem wöchentlichen Reset am Mittwoch Beute sichern will, sollte Schloss Nathria also noch schnell erledigen, ehe der Loot-Nerf kommt. Schnappt euch eine Raid-Gruppe und heizt den Bossen am Wochenende ein. Mit unseren Tipps für die ideale Vorbereitung auf Schloss Nathria solltet ihr zumindest die ersten Bosse problemlos legen.