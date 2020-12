WoW Shadowlands: Alle 48 Legendarys aus dem Raid und wo ihr sie genau bekommt

Mit der Öffnung von Schloss Nathria bekommt World of Warcraft: Shadowlands seinen ersten Schlachtzug. Im Raid gibt es legendäre Effekte für jede Klasse zu ergattern – insgesamt 48 Stück. MeinMMO verrät euch, welche das sind und wo genau ihr sie bekommt.

Was sind das für Legendarys? In Shadowlands kehren legendäre Gegenstände als Feature zurück. Das sind die stärksten Gegenstände im Spiel, die eure Fähigkeiten verstärken oder sogar verändern und einen guten Teil eurer Leistung ausmachen können.

In Nathria, dem ersten Raid von Shadowlands, findet ihr einige dieser Legendarys. Genauer: Ihr findet Erinnerungen an legendäre Gegenstände, die deren Effekte beinhalten. Viele Klassen finden erst in Schloss Nathria ihr bestes Legendary. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob für euch etwas dabei ist, findet ihr in unserer Liste die besten Legendarys für jede Klasse.

Die Effekte sind dabei laut wowhead garantierte Drops, die ihr in jedem Fall für eure Klasse beim jeweiligen Boss erhaltet, offenbar sogar auf normaler Schwierigkeit. Zudem müsst ihr wohl noch nicht einmal die entsprechende Spezialisierung nutzen. Die Klasse genügt.

Schloss Nathria steht seit der Season 1 von Shadowlands offen, die am 9. Dezember startete. In unserer Liste seht ihr alle legendären Gegenstände, die ihr in Nathria bekommen könnt, sortiert nach Klasse.

Die Legendarys findet ihr auch im Abenteuerführer. Dort wird auch ihr Effekt genau erklärt

Legendarys für Magier in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Sturmladung Arkan Schlickfaust Eiskalte Winde Frost Graf Denathrius Segen des Sonnenkönigs Feuer Rettung des Sonnenkönigs Erweitertes Potential Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Sturmladung verstärkt eure „Hervorrufung“

Eiskalte Winde gewährt euch kurzzeitig „Eisige Finger“, während „Gefrorene Kugel“ aktiv ist

Der Segen des Sonnenkönigs lässt euch euren „Pyroschlag“ „Einäschern“ gewähren, nachdem 12-mal „Kampfeshitze“ aufgezehrt wurde

Erweitertes Potential gewährt „Feuerball“, „Frostblitz“ und „Arkanschlag“ die Chance, jeweils „Kampfeshitze“, „Hirnfrost“ oder „Freizaubern“ nicht aufzuzehren

Legendarys für Hexenmeister in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Brennender Kern der Spinnenbedrohung Dämonologie Konstrukteur Xy’mox Glut der Azj’Aqir Zerstörung Schlickfaust Bösartiger Zorn Gebrechen Graf Denathrius

Relikt der dämonischen Synergie Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Der Brennende Kern lässt „Schattenblitz“ den Schaden von „Dämonenblitz“ erhöhen

Die Glut der Azj’Aqir verbessert eure „Feuersbrunst“

Bösartiger Zorn lässt „Unheilvolle Euphorie“ den Schaden von „Schattenblitz“ erhöhen

Das Relikt verstärkt euch oder euren Primärdämon, wenn der jeweils anderen Schaden verursacht

Legendarys für Priester in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Klarheit der Gedanken Disziplin Schlickfaust Harmonischer Apparat Heilig Graf Denathrius Ewige Anrufung der Leere Schatten Der Rat des Blutes Zwillinge der Sonnenpriesterin Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Klarheit der Gedanken verstärkt „Machtwort: Schild“ während „Euphorie“ aktiv ist

Der Harmonische Apparat lässt „Kreis der Heilung“ die Abklingzeit von „Segenswort: Heiligung“, „Gebet der Besserung“ die Abklingzeit von „Segenswort: Epiphanie“ und „heiliges Feuer“ die Abklingzeit von „Segenswort: Züchtigung“ verringern

Ewige Anrufung der Leere gewährt „Gedankenschinden“ und „Gedankenexplosion“ die Chance, ein Leerententakel zu beschwören

Zwillinge der Sonnenpriesterin gewährt „Seele der Macht“ bei Anwendung auf Verbündete eine Effektivität von 100%

Legendarys für Schurken in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Bestechender Halunke Meucheln Der Rat des Blutes Grünhauts Ruten Gesetzlosigkeit Schlickfaust Endgültigkeit Täuschung Graf Denathrius Essenz des Blutzahns Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Bestechender Halunke lässt „Vergiften“ die kritische Trefferchance eurer Gifte erhöhen

Grünhauts Ruten lässt „Zwischen die Augen“ den nächsten Einsatz von „Pistolenschuss“ verstärken

Endgültigkeit verstärkt „Ausweiden“, „Blutung“ und „Schwarzpulver“

Essenz des Blutzahns gewährt Combopunkte erzeugenden Fähigkeiten die Chance, eine Blutung auf den Gegner aufzutragen

Legendarys für Druiden in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Oneths klare Vision Gleichgewicht Graf Denathrius Band der Raserei Wildheit Schlickfaust Erinnerung an den Mutterbaum Wiederherstellung Lady Inerva Dunkelader Wille der natürlichen Ordnung Wächter Jäger Altimor Kreislauf aus Leben und Tod Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Oneths klare Vision gewährt „Sternensog“ und „Sternenregen“ eine Chance, das jeweils andere kostenlos werden zu lassen

Das Band der Raserei verstärkt „Berserker“ und lässt Fähigkeiten, die Combopunkte erzeugen, dessen Abklingzeit herabsetzen

Die Erinnerung an den Mutterbaum gewährt „Wildwuchs“ die Chance, „Verjüngen“ und „Nachwachsen“ auf weitere Ziele zu verteilen

Wille der natürlichen Ordnung verbessert eure „Baumrinde“

Kreislauf aus Leben und Tod lässt Schaden und Heilung über Zeit schneller ablaufen

Legendarys für Dämonenjäger in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Chaostheorie Verwüstung Graf Denathrius Teufelsflammenverstärkung Rachsucht Lady Inerva Dunkelader Kollektive Qual Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Mit Chaostheorie erhält „Klingentanz“ eine Chance, euren „Chaosstoß“ zu verstärken

Durch Teufelsflammenverstärkung erleidet ihr weniger Magieschaden, während „Feuerbrandaura“ aktiv ist

Kollektive Qual ruft einen Verbündeten herbei, der „Augenstrahl“ wirkt, wenn ihr „Dämonische Verwüstung“ einsetzt

Legendarys für Mönche in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Träne des Morgens Nebelwirker Schlickfaust Kondensator des letzten Kaisers Windläufer Konstrukteur Xy’mox Himmlische Infusion Braumeister Graf Denathrius Freude des Beschwörers Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Träne des Morgens verbessert eure Zauber „Einhüllender Nebel“, „Beleben“ und „Erneuernder Nebel“

Der Kondensator gewährt allen Chi verbrauchenden Fähigkeiten die Chance, euren „Knisternden Jadeblitz“ zu verstärken

Himmlische Infusion verstärkt „Himmlisches Gebräu“ und „Reinigendes Gebräu“

Freude des Beschwörers gewährt euch Tempo, nachdem ihr euren Erhabenen beschworen habt

Legendarys für Jäger in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Zielsicherheit der Adlerkralle Treffsicherheit Jäger Altimor Verwirrende Stöße des Rylakjägers Überleben Schlickfaust Qa’pla, Kriegsbefehl der Eredar Tierherrschaft Graf Denathrius Ruf der Wildnis Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Die Zielsicherheit verstärkt „Volltreffer“

Die Verwirrenden Stöße gewähren „Raptorstoß“ eine Chance, die Abklingzeit von „Lauffeuerbombe“ abzuschließen

Qa’pla lässt „Stachelpfeil“ die Abklingzeit von „Tötungsbefehl“ herabsetzen

Ruf der Wildnis verringert die Abklingzeit aller Aspekte

Legendarys für Schamanen in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Gezeitentotem des Geistwandler Wiederherstellung Jäger Altimor Flammender Untergang des Himmelsbrechers Elementar Graf Denathrius Urzeitlicher Lavaauslöser Verstärkung Schlickfaust Erinnerung der Ahnen Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Das Gezeitentotem lässt euer „Totem der Manaflut“ eure „Welle der Heilung“ und eure „Kettenheilung“ verstärken

Der Flammende Untergang verstärkt euren „Flammenschock“ und lässt ihn die Abklingzeit von „Feuerelementar“ heruntersetzen

Der Lavaauslöser lässt „Flammenschock“ eure „Lavapeitsche“ verstärken

Die Erinnerung der Ahnen bewirkt, dass „Kampfrausch“ und ähnliche Effekte auf euch stärker und länger wirken

Legendarys für Krieger in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Der Wall Schutz Hungernder Zerstörer Wille des Berserkers Furor Schlickfaust Ausbeuter Waffen Graf Denathrius Signet der gequälten Könige Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Der Wall verstärkt „Schildschlag“

Wille des Berserkers erhöht euren kritischen Trefferwert nach „Tollkühnheit“

Ausbeuter lässt euer „Hinrichten“ den Schaden von „Tödlicher Stoß“ verstärken

Das Signet sorgt dafür, dass ihr bei der Aktivierung von „Klingensturm“, „Tollkühnheit“ oder „Avatar“ eine der beiden anderen Fähigkeiten zufällig mit verringerter Effektivität ebenfalls einsetzt

Legendarys für Paladine in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Schattenbrecher, der Sonnenaufgang Heilig Rettung des Sonnenkönigs Zuflucht des unermüdlichen Beschützers Schutz Schlickfaust Schwung des Frontkämpfers Vergeltung Graf Denathrius Abendrot und Morgenrot Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Schattenbrecher bewirkt, dass euer „Licht des Märtyrers“ zusätzliche Ziele heilen kann und stärker wird

Die Zuflucht verstärkt „Unermüdlicher Verteidiger“

Schwung des Frontkämpfers gewährt eine weitere Aufladung von „Hammer des Zorns“ und erhöht verursachten Heiligschaden

Abendrot und Morgenrot gewähren euch Buffs für mehr Schaden und Heilung bzw. weniger erlittenen Schaden bei voller bzw. leerer Heiliger Kraft.

Legendarys für Todesritter in Nathria

Name Spezialisierung Dropt bei Blutschattens Herrschaft Blut Hungernder Zerstörer Koltiras Gunst Frost Schlickfaust Mantel des sicheren Todes Unheilig Graf Denathrius Supervirus Jede Generäle der Steinlegion

Das bringen die Effekte:

Blutschattens Herrschaft lässt „Herzstoß“ die Abklingzeit von „Vampirblut“ herabsetzen

Koltiras Gunst verstärkt euer „Auslöschen“

Der Mantel verringert die Kosten von „Todesmantel“ und lässt diesen die Dauer von „Dunkle Transformation“ erhöhen

Das Supervirus steckt Feinde mit „Frostfieber“, „Blutseuche“ und „Virulente Plage“ an, wenn eine der drei Krankheiten übertragen wird

Schloss Nathria meistern und Legendarys herstellen

Wozu brauche ich die Effekte? Die Erinnerungen bringt ihr zum Runenmetz in Torghast, damit dieser den jeweiligen Effekt erlernt. Damit könnt ihr dann einen legendären Gegenstand herstellen und euch de facto aussuchen, was ihr haben möchtet, ohne (größeren) Zufallsfaktor. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr Legendarys in Shadowlands herstellt.

Zuvor müsst ihr allerdings die Quest „Die letzten Teile“ abschließen, für die ihr einen Basis-Gegenstand von einem Handwerker, entsprechende Schriften vom Inschriftenkundler sowie eine Erinnerung benötigt.

Wo finde ich Guides und Tipps zu Nathria? Wenn ihr die legendären Erinnerungen haben möchtet, müsst ihr Schloss Nathria erst einmal meistern können. Einige der Legendarys gibt es schließlich erst beim letzten Boss Graf Denathrius.

Auf MeinMMO findet ihr bereits Tipps zur idealen Vorbereitung auf Schloss Nathria mit einigen nützlichen Guides, die euch dabei helfen, die Bosse zu meistern. Denkt daran, dass ihr vor dem Start in Nathria noch euer Ansehen bei eurem jeweiligen Pakt steigert, damit ihr nicht auf wichtige Boni wie stärkere Seelenbande verzichten müsst

Ihr könnt natürlich auch unvorbereitet in den Raid gehen. Dann könnte es aber dauern, bis ihr euer begehrtes Legendary in Händen haltet. Zumindest ein kurzer Blick in den Abenteuerführer für eine Übersicht über die Fähigkeiten jedes Bosses ist ratsam.

Alternativ könnt ihr euch von einer Ananas beibringen lassen, wie Schloss Nathria funktioniert. So ganz akkurat ist das lustige Minigame zwar nicht, aber es ist doch für die Vorbereitung nützlicher als es aussieht.