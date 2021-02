WoW: Die Nekrolords werden besser – Lohnt sich der Pakt bald?

Der Pakt der Nekrolords in WoW wird deutlich verstärkt. Es gibt starke Verbesserungen und sogar ganze Reworks von Fähigkeiten.

Die Pakte in World of Warcraft: Shadowlands sind ein wichtiges Feature, waren allerdings zu Beginn nicht so ganz ausgeglichen. Obwohl es schon einige Hotfixes gab, wird mit dem Patch 9.0.5 die Balance umgekrempelt. Vor allem Spieler der Nekrolords können sich freuen, denn ihre Pakt-Fähigkeiten werden in vielen Fällen verbessert. Wir verraten, was sich ändert.

Fleischformung wird deutlich gestärkt: Die Signatur-Fähigkeit der Nekrolords ist der Zauber Fleischformung. Spieler können ihn für einige Sekunden kanalisieren, um dabei einen starken Schutzschild zu bekommen, der eine solide Menge Schaden absorbiert. Mit Patch 9.0.5 ist Fleischformung allerdings deutlich nützlicher und hat noch mehr Anwendungsmöglichkeiten:

Während Fleischformung kanalisiert wird, erleidet der Spieler 30 % weniger Schaden.

Fleischformung gewährt nun immer einen Schild in Höhe von 40 % der Gesamt-Lebenspunkte des Spielers, egal welche Leichen in der Nähe sind.

Wann immer man an einer Leiche vorbeigeht, wird die Abklingzeit von Fleischformung um 1 Sekunde reduziert.

Flüchtiges Lösungsmittel ist nun ein passiver Effekt. Wann immer man an einer Leichte vorbeigeht, die mit Fleischformung einen Buff gewähren würde, erhält man diesen Buff.

Was bedeuten die Änderungen? Im Klartext heißt das, dass Fleischformung nun einen noch besseren Nutzen erfüllt, vor allem in einer „Mythisch+“-Umgebung. Da in Mythisch+ viele Leichen entstehen, wird die Abklingzeit schneller zurückgesetzt und der Schild ist häufiger einsetzbar.

Dass die zusätzlichen Buffs automatisch aufgehoben werden, ist ebenso ein Nutzen wie der Fakt, dass der Schild immer 40 % der eigenen Lebenspunkte betrifft.

Da die Fähigkeit während der Kanalisierung eingehenden Schaden reduziert, ist es auch ein starker Cooldown, um Schaden zu vermeiden – egal ob als Tank, DD oder Heiler.

Zusammengefasst wird die Fähigkeit also vielseitiger und häufiger einsetzbar.

Was ändert sich noch an den Nekrolords? Neben den allgemeinen Änderungen an der Fleischformung bekommen auch ein paar Pakt-Fähigkeiten verschiedener Klassen bei den Nekrolords Verbesserungen. Zu den wichtigsten gehören:

Todesgeboren (Magier) hält 5 Sekunden länger an und verstärkt Zauber um 5 % mehr.

Futter für die Flamme (Dämonenjäger) gewährt nun eine Chance, einen Dämon zu beschwören, der durch Gleve werfen tödlichen Schaden erleidet, dabei großen Flächenschaden verursacht und den Dämonenjäger um 25 % seiner maximalen HP heilt.

Banner des Eroberers (Krieger) erschafft ein Banner, das dem Krieger und zwei Verbündeten in der Nähe für 15 Sekunden 400 Meisterschaft und 30 % zusätzliche Bewegungsgeschwindigkeit gewährt. Außerdem können betroffene Charaktere nicht unter 100 % der normalen Bewegungsgeschwindigkeit verlangsamt werden.

Bedenkt bei den Infos bitte, dass es sich noch um Daten vom PTR handelt. Es wäre durchaus möglich, dass sich die Details bis zum Release des Patches noch ändern.

Was haltet ihr von den Buffs für die Nekrolords? Eine willkommene Änderung? Oder findet ihr den Pakt dann zu mächtig und quasi Pflicht?

Mehr Pläne gibt es sicher am Freitag auf der BlizzConline – Was die liefern muss, um ein Erfolg zu werden, haben wir hier verraten.