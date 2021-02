So gut sieht WoW auf einem 6.000-€-PC aus

Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was man optisch aus World of Warcraft (WoW) rausholen kann? Im Video seht ihr WoW in 4K Auflösung bei 60 FPS und aufgedrehten Details.

Was ist das für ein Video? Auf dem YouTube-Kanal von Throneful findet man 41 Minuten Gameplay aus World of Warcraft. Was nun erstmal nicht besonders klingt, zeigt sich aber schon in den ersten Sekunden. In einer UHD-Auflösung (also 4K) und mit 60 FPS zeigt das Video, wie schön das MMORPG aus dem Jahr 2004 auf PCs aussehen kann.

Gerade, wenn ihr einen eher durchschnittlichen PC besitzt, ist das Video einen Blick wert. So seht ihr, was alles in WoW steckt.

Denkt dran, dass ihr die Auflösung des Videos entsprechend aufdreht und auf einem 4K-Display guckt, damit euch die Details auffallen.

Seht euch WoW in UHD an

Das zeigt das Video: Der Uploader erstellt sich zu Beginn einen Mönch und zeigt dabei die verschiedenen Einstellungen für Hautfarbe, Gesicht, Frisuren, Bärte, Augenbrauen und Augenfarbe. Danach geht es auch gleich los in die Welt von WoW. Nach einem kurzen Einführungsvideo geht es direkt mit dem Gameplay los.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So reagieren die Zuschauer: Die Kommentare unter dem Video sind positiv. Geben aber auch zu Bedenken, dass die FPS an anderen Orten, wo viele Spieler unterwegs sind und Effekte durch die Gegend fliegen, in den Keller gehen könnten.

„Ach SO sollte es aussehen, wenn ich WoW spiele. Ich wünschte nur, du hättest noch rausgezoomt, um noch mehr zu sehen“

„Und dann loggst du dich in den Ashran-Battleground ein, kriegst 1 FPS und deine Grafikkarte wird heiß wie die Sonne“

„Ich hab mich schon seit der South-Park-Folge gefragt, wie WoW aussieht. Sieht wirklich interessant aus. Ich muss das wohl mal ausprobieren. Gutes Video!“

Auf was für einem PC spielt er?

So stark ist der Rechner: In der Videobeschreibung hat der Throneful aufgelistet, welche Teile in seinem Gaming-Rechner verbaut sind.

In dem PC arbeitet ein i9-10900K-Prozessor mit 10 Kernen. Allein dafür zahlt man aktuell etwa 440 €. Unterstützt wird er von einer RTX 3090-Grafikkarte, die dann auch gleich die teuerste verbaute Komponente darstellt. Die Angebote davon sind rar, deshalb wählten wir mit 2.200 € einen Durchschnittspreis der letzten Wochen. Warum Gamer sich eher für die RTX 3080 entscheiden sollten.

Wir haben nachgeschaut: Für euch haben wir die aktuellen Preise der wichtigsten Teile des Rechners rausgesucht und aufgelistet. Unterm Strich zahlt ihr für so ein Monster fast 6.000 €. Und von der Rechnung sind Teile wie Maus und Tastatur und Headset ausgeschlossen.

Was? Preis (Stand 15. Februar 2021) CPU: Intel Core i9-10900K – ohne Kühler 438,00 € CPU Kühler: Corsair Hydro Series iCUE H100i 119,71 € GPU: MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Etwa 2.200,00 € Motherboard: ASUS Z490 ROG MAXIMUS XII HERO 388,90 € RAM: HyperX Predator Black 64GB DDR4 3200MHz CL16 Quad Channel Kit 345,00 € HDD: WD Black 2TB SATA-III 7200 RPM 64MB 99,00 € (drei Stück) SSD: Seagate FireCuda 520 2TB 335,50 € Netzteil: Corsair AX850, 80+ Titanium, 850W 246,20 € Gehäuse: ASUS TUF Gaming GT501 142,09 € OS: Windows 10 Etwa 50 bis 100 € Monitor: ACER Predator XB273KS Etwa 1.200 € Gesamt Etwa 5.800 € Bedenkt, dass einige Teile gerade nicht lieferbar sind oder mit Mondpreisen angeboten werden. Bei Produkten wie der Grafikkarte wählten wir beispielsweise den Preis von 2.200 € statt dem einzigen aktuellen Angebot für 3.000 €, da die 2.200 einfach realistischer sind.

In den Jahren seit Release hat WoW an seiner Grafik geschraubt. Im Jahr 2020 brachte Blizzard dann Raytracing ins MMORPG. Eine Grafik-Technologie, mit der Licht- und Schatten-Werte besser berechnet und dargestellt werden können.

Was die Spieler zum Raytracing in WoW sagen, lest ihr hier.

Wenn man die Grafik vergleicht, hat sich einiges zum Positiven verändert. Das zeigen auch Bilder, die kürzlich wieder heiß diskutiert wurden.

Blizzard kramte in der Schatzkammer und veröffentlichte Screenshots und Zeichnungen von WoW, die über 20 Jahre alt sind.

Wie seht ihr das? Findet ihr, WoW sollte nochmal an seiner Grafik schrauben und das Spiel auf ein moderneres Level heben, oder ist das alles schon gut so, wie es ist?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.