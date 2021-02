WoW: Eines der coolsten Reittiere bekommt ihr alle umsonst

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Reittier hat besondere Details: Dass die Entwickler sich bei diesem Reittier besonders viel Mühe gegeben haben, erkennt man auch an den vielen Details, die eingearbeitet wurden. So wechselt der riesige Baum sein Aussehen, jeweils passend zu den Jahreszeiten. Während er im Frühling und Sommer in grüner Pracht erstrahlt, wechselt er im Herbst zu einem verwelkenden rot-braun und im Winter zu einem kühlen weiß-blau. Damit ist der Urtum für jede Jahreszeit gerüstet.

Inzwischen gibt es in World of Warcraft mehrere Hundert Reittiere, sodass es immer schwieriger für die Entwickler wird, etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Doch mit dem nächsten Patch können die Spieler sich freuen, denn ein lang versprochenes Reittier kommt endlich ins Spiel. Das wandernde Urtum kommt bald ins Spiel.

