WoW: Patch 9.0.5 bringt all das, was PvE-Spieler hören wollten

Der nächste Patch von World of Warcraft wird zwar „nur“ ein kleiner 0.5er-Patch, doch das Update 9.0.5 hat es in sich. PvE-Spieler sind glücklich.

Das Erlangen von Beute in World of Warcraft: Shadowlands ist ein umstrittenes Thema. Obwohl die große Schatzkammer in Oribos das Problem der Loot-Armut bekämpft, sind viele Spieler unzufrieden. Vor allem „Mythisch+“-Dungeons fühlen sich oft nicht lohnenswert an, da die Beute am Ende viel zu schwach ist. Der nächste Patch bringt eine Lösung und lässt eine Ressource zurückkehren, die Spieler seit Jahren gefordert haben: Tapferkeitspunkte.

Items aufwerten mit Tapferkeitspunkten: Das neue System von Patch 9.0.5 wird vorsehen, dass ihr Beute, die ihr in „Mythisch+“-Dungeons bekommen habt, nach und nach weiter aufwerten könnt. So wird auch ein womöglich auf den ersten Blick nutzloser Gegenstand mit Itemlevel 200 interessant und kann bis auf Stufe 220 verbessert werden. Damit konkurriert die Beute dann schon fast mit Belohnungen auf dem mythischen Schloss Nathria, dürfte in einigen Fällen sogar gleichwertig oder besser für entsprechende Spezialisierungen sein.

Die Beute könnt ihr bald aufwerten – denn die Tapferkeitspunkte kommen zurück.

Wie bekommt man Tapferkeitspunkte? Tapferkeitspunkte sind eine Währung, die vielen Spielern noch bekannt vorkommen könnte. In Shadowlands werdet ihr sie nach dem Release von Patch 9.0.5 am Ende von Dungeons der Stufe Mythisch+ und aus den Berufungsquests bekommen können. Es wird ein wöchentliches Cap geben, sodass ihr pro Woche nur eine gewisse Menge an Tapferkeitspunkte farmen könnt.

Wie weit kann man Ausrüstung aufwerten? Das ist abhängig von einem Achievement, das jeder Charakter benötigt. Je nachdem, wie gut ihr im Abschluss von „Mythisch+“-Dungeons seid, könnt ihr Gegenstände mit Tapferkeitspunkten unterschiedlich weit aufwerten. Die Grenzen sind folgende:

Ohne Erfolg: Wer keinen Erfolg hat, kann Gegenstände aus M+-Dungeons bis Itemlevel 200 aufwerten.

Schlüsselsteinerforscher (neuer Erfolg): Wer alle Dungeons auf M+5 in der Zeit geschafft hat, kann Items bis Itemlevel 207 aufwerten.

Schlüsselsteineroberer: Schafft ihr alle Dungeons auf M+10 in der Zeit, steigt das Aufwertungs-Cap auf Itemlevel 213.

Schlüsselsteinmeister: Wer sämtliche Dungeons auf M+15 in der Zeit schafft, der kann seine Items bis Itemlevel 220 aufwerten.

Positive Stimmung – und das quasi überall

Es ist selten, dass die Meinung über eine Änderung so viele positive Emotionen hervorruft und durch die Bank weg nur positive Kommentare vorherrschen. Kritik gibt es quasi kaum, PvE-Spieler scheinen durch und durch zufrieden. Im Subreddit hagelt es gerade Lob von den Spielern. Hier einige Auszüge:

Das kommt nicht erst in Patch 9.1. Es kommt früher. Das ist schon das zweite Mal, dass ich pessimistisch gegenüber einer Design-Ausrichtung in Shadowlands war und sie haben es mir zurück ins Gesicht geworfen und gesagt: ‚Nah, du liegst falsch.‘ Also: Verdammt guter Job, Blizzard. Danke. Warclipse im WoW-Subreddit

Als jemand, der M+ in dieser Erweiterung schon mehr genossen hat als in vorherigen Addons, ist das wirklich das Sahnehäubchen und ich kann mir nichts anderes wünschen. Gott, die beste Erweiterung seit langem. vasheenomed im WoW-Subreddit

Die absolut beste ‚Quality of Life‘-Verbesserung für Mythisch+/PvE-Inhalte. Danke Blizzard, das ihr auf eure Spieler hört. Das ist die perfekte Trittleiter für alle, die gerne Dungeons besuchen aber nicht in der Lage sind, sich an feste Raid-Termine zu halten. chunkycarl auf wowhead

Aber was haltet ihr von der Änderung? Seid ihr zufrieden mit den Anpassungen? Macht das „Mythisch+“ für euch wieder interessanter?

Mehr zur Zukunft von WoW erfahren wir sicher auf der BlizzConline – schon nächste Woche.