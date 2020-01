Das Ende von Battle for Azeroth sorgt für viele Reaktionen unter den WoW-Spielern. Doch nur sehr wenige davon sind positiv.

Gestern Nacht wurde das finale Cinematic von World of Warcraft: Battle for Azeroth veröffentlicht. Die Helden bezwingen N’Zoth und vernichten zusammen mit ihm die Vision von Ny’alotha. Cortyn hat sich bereits über das enttäuschende Cinematic ausgelassen, doch auch die offiziellen Foren und Reddit sind voll von Beschwerden und Kritik. Aber was macht die Spieler so wütend? Warum sind die enttäuscht und was genau sagen sie zum neusten Cinematic?

Was sagen die Spieler? In mehr als einem Dutzend Threads wird im Subreddit von WoW über das Cinematic gesprochen. Wir haben hier einige Zitate rausgesucht, die viel Zuspruch in Form von Upvotes bekommen haben und daher wohl die Meinung vieler Spieler widerspiegeln.

So sagt Kotouu:

Ok, das ist nicht ansatzweise so cool wie Furorion der seine Anime-Kampf-Sachen durchzieht. Ich sage das normalerweise nicht, aber das hier war in der Tat enttäuschend.

Neues WoW-Cinematic: Seht hier, wie Furorion gegen N’Zoth antritt

Andere Spieler denken, dass dieses Cinematic die Folge davon ist, dass das WoW-Team mit Battle for Azeroth voreilig abgeschlossen hat und nun an Shadowlands arbeitet. So schreibt anivaries:

Das war im wahrsten Sinne ein „Alle man von Bord“-Cinematic, bei dem dieser eine Entwickler das Cinematic in 50 Minuten behoben hat, damit er danach wieder etwas anderes machen kann (hoffentlich an Shadowlands arbeiten) […]

Die Ansicht teilt auch tomfuel:

Das zeigt wirklich, wie überhastet Patch 8.3 ist. Blizz interessiert sich einfach nicht mehr für Battle for Azeroth, sie haben sich vollkommen auf Shadowland fokussiert. Aber trotzdem … verdammt, nichtmal ein vernünftiges Cinematic, um die Erweiterung zu beenden. Was für ein Schrott-Ende. Null Anstrengung.

Oder etwas zynischer, wie es Razormoon_92 formuliert:

Sylvanas hat die richtige Entscheidung getroffen. Sie sah diesen Scheiß hier kommen und hat ihr Abo gekündigt.

LordWaffleSocks betrauert, dass N’Zoth, ein so storyträchtiger Charakter, so ein unsägliches Ende gefunden hat:

Haben die wirklich gerade einen Alten Gott aus der Existenz geballert mit einer Halskette?

15 Jahre, Blizzard.

Eine Geschichte, die Millionen von Jahre umfasst.

Unzählige bedeutsame Lore-Momente.

Die Verderbnis von Neltharion.

Der Fluch des Fleisches.

Ulduar.

Der Smaragdgrüne Alptraum.

Eine verdammte Halskette.

Ein paar Spieler haben sogar Mitleid mit dem Team, das für die Cinematics verantwortlich ist. Wie etwa NOYB94:

Ich fühle mich schlecht wegen den Cinematic-Team. Es ist offensichtlich, dass sie nicht genug Zeit/Ressourcen hatten um das zu machen. Heilige Scheiße, die müssen sich so schämen, dass DAS hier das Cinematic zum Ende einer Erweiterung ist.



Jesus, diese Abscheulichkeit von einem Cinematic ist einfach nur traurig.

Was macht die Fans so sauer? Der primäre Kritikpunkt scheint zu sein, dass Blizzard einen wichtigen Bösewicht „einfach verbraten“ hat, ohne ihm eine würdige Menge an Content zu geben. Die Spieler waren ohnehin schon vom Umfang von Patch 8.3 enttäuscht, das kurze Cinematic brachte das Fass nun zum überlaufen.

Außerdem wird kritisiert, dass das Cinematic im Grunde nichts verrät und keine spannenden Plots für die Zukunft offenbart. Im direkten Vergleich mit dem fulminanten Ende von Legion, bei dem Sargeras sein Schwert in Azeroth stach, hat dieses Cinematic keine Chance.

Cinematic ist „Herr der Ringe“-Abklatsch: Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Cinematic in vielen Details dem Ende der „Herr der Ringe“-Trilogie ähnelt. Allerdings nicht auf die Art und Weise, wie es ein coole Anspielung wäre, sondern aus Sicht vieler Spieler sogar respektlos und ohne eigenes Zutun. Der YouTuber Bellular erwähnt das in seinem neusten Video, in dem er auch die Kritik der Fans wiedergibt.

Doch wie seht ihr das eigentlich? Findet ihr das Ende in Ordnung? Oder seid ihr auf der Seite der frustrierten und wütenden Spieler?

WoW streicht Patch 8.3.5 – Hält der Content bis Shadowlands?

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.