WoW: Battle for Azeroth ist vorbei – Wie hat es euch gefallen?

Mit dem Sieg von Limit über die mythische Version von N’Zoth im Raid Ny’alotha ist die Geschichte von World of Warcraft: Battle for Azeroth vorbei. Zwar gab es noch Hoffnung auf ein zusätzliches Cinematic, doch das blieb aus. Nach knapp 18 Monaten dieser Erweiterung ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die ganze Erweiterung noch einmal Revue passieren zu lassen und dann zu fragen: Wie hat euch Battle for Azeroth als Ganzes gefallen?

Battle for Azeroth begann als großes Projekt und sollte den Krieg zwischen Horde und Allianz erneut entfachen und dann zu einem Abschluss bringen. Das ist grundsätzlich auch gelungen, wenngleich ein paar Story-Stränge noch nicht abgeschlossen wurden – doch das wird sicher in späteren Erweiterungen folgen.

Launch stand in großer Kritik: Der Launch von Battle for Azeroth verlief zwar weitestgehend reibungslos, doch schon bald zeigten sich Probleme an verschiedenen Systemen. Insel-Expeditionen waren langweilig, die Kriegsfront war eintönig und die Azerit-Ausrüstung sorgte für viel Frust. Viele der neuen Features wirkten auf die Spieler unpassend oder schlicht langweilig, während vor allem Titanforging und Warforging weiterhin kritisiert wurde.

Viele Inhalte wurden verbessert: Im Laufe der Patches hat Blizzard viel Feedback umgesetzt und etwa die Azerit-Rüstung zugänglicher gemacht oder das Herz von Azeroth durch Essenzen spannender gestaltet. Auch Insel-Expeditionen wurden mehrfach überarbeitet und fühlen sich inzwischen besser an – zumindest für einen Teil der Spielerschaft.

Besonders groß war die Kritik wieder an Patch 8.3, der den Spielern zu wenig Inhalt bot.

Nach welchen Kritieren sollte man abstimmen? Wonach ihr eure Bewertung abgebt, ist natürlich euch selbst überlassen und massiv subjektiv geprägt. Wenn ihr euch aber einen Moment Zeit lassen wollt, denkt doch über diese Aspekte nach und wie sie euch gefallen haben oder wie gut sie umgesetzt wurden:

Anzahl, Umfang und Erscheinungstempo von Patches

Die Zeit, die ihr im Spiel verbracht habt

Neue Features: Kriegsfronten, Insel-Expeditionen, Kriegsmodus, Verbündete Völker

Wiederkehrende Endgame-Aufgaben wie Weltquest, Herz von Azeroth, Mythisch+ und Raids

Design der Gebiete von Zandalar und Kul Tiras

Die Story und damit verbundene Zwischensequenzen

Die allgemeine Balance zwischen den Klassen

Wie fandet ihr Battle for Azeroth?

Aber kommen wir nun zur Umfrage: Wie gut hat Euch Battle for Azeroth als Ganzes gefallen?

Solltet ihr die Umfrage aus irgendeinem Grund nicht sehen können, folgt einfach diesem Link, um abstimmen zu können.

Wenn ihr eure Meinung noch ein bisschen genauer begründen wollt, dann hinterlasst hier doch einen Kommentar und erklärt, warum Battle for Azeroth von euch genau diese Bewertung erhalten hat.

Egal wie ihr abstimmt – hoffen wir das Beste für Shadowlands.

