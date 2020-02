WoW: N’Zoth ist down! Limit holt sich den World First Kill

Das Rennen um den World First von N’Zoth in WoW ist beendet. Der Sieger ist dieses Mal Complexity Limit, die Profi-Gilde aus den USA.

Nur etwas länger als eine Woche dauerte dieses Mal das Rennen um den World First Kill in World of Warcraft an. Vor knapp einer Stunde gab es dann eine Entscheidung, denn die US-Gilde Limit konnte sich durchsetzen und N’Zoth endlich seiner letzten Lebenspunkte berauben. Damit geht der Sieg an Limit.

Mehr als 250 Versuche: Insgesamt hat Limit 274 Versuche gebraucht, um N’Zoth den Verderber zu bezwingen – den härtesten Boss – und damit den Raid Ny’alotha vollständig zu säubern. Schon gestern gelang es ihnen, N’Zoth auf 8% seiner Lebenspunkte zu reduzieren. Heute gelang dann der Kill und sie brachten N’zoth auf 2% verbleibender Lebenspunkte – diese Grenze musste erreicht werden, damit der Kampf als abgeschlossen gilt und das Cinematic einsetzt.

Der Kill-Versuch beginnt bei 05:54:10.

Complexity Limit holt den World First Kill an N’Zoth

So hört sich Nerd-Geschrei an: Wie üblich gehört zu einem First Kill auch das obligatorische „Nerd Scream“-Video, bei dem die Spieler vor Freunde aufschreien, als ihnen der Erfolg gelingt und sie endlich den Verderber bezwingen konnten. Ihr solltet Headset oder Boxen ein wenig leiser stellen, denn die Freude ist ziemlich laut:

Viele Bugs plagten das Rennen: Obwohl Limit permanent die Nase in diesem Rennen vorne hatte, wurde das Rennen durch Bugs und Fehler getrübt. So gab es einen Bug, der N’Zoth bei 25% seiner Lebenspunkte fälschlicherweise immun machte oder sogar ein Portal spawnen ließ, das gar keinen Nutzen erfüllte. Am Ende musste sogar Blizzard Limit darüber informieren, dass es gar keine 2. geheime Phase des Kampfes gab.

Wo steht Method? Die europäische Gilde Method ist noch weit von ihrem Kill entfernt. Gegenwärtig ist ihr bester Versuch bei 31,9% verbleibender Lebenspunkte, also noch nicht ansatzweise in Killreichweite.

In jedem Fall: Herzlichen Glückwunsch an Limit! Ein verdienter Sieg.

Das wird auch vorerst das letzte „World First“-Rennen gewesen sein. Denn das nächste folgt erst mit Shadowlands und das wird noch viele Monate dauern, auch wenn die Beta schon bald starten könnte.

Habt ihr das Rennen um den „World First Kill“ verfolgt? Oder lässt euch soetwas kalt?

