WoW: Shadowlands – Sieht so aus, als würde die Beta schon bald starten

Patch 8.3 Visionen von N’Zoth von World of Warcraft ist zwar erst seit einigen Wochen live, doch viele Spieler schauen schon gierig auf das, was irgendwann danach kommt: Shadowlands. Aber bisher gibt es noch kein Lebenszeichen der nächsten WoW-Erweiterung – oder doch? Twitch liefert jetzt einen ersten Hinweis, der darauf hindeuten könnte, dass Shadowlands schon sehr bald seinen Beta- oder Alphatest beginnt.

Was ist passiert? Auf Twitch gibt es seit kurzer Zeit eine neue Kategorie. Dort ist nicht mehr nur „World of Warcraft“ zu sehen, sondern nun auch „World of Warcraft: Shadowlands“. Solche neuen Kategorien werden in vielen Fällen von den Entwicklern und Publishern angeregt und können also ein klarer Hinweis darauf sein, dass es bald „Shadowlands“-Content zu sehen gibt. Immerhin wäre die Zeit für den Start der Alpha oder Beta perfekt.

Was spricht dafür? Dafür spricht, dass die Entwicklung an Battle for Azeroth quasi abgeschlossen ist. Es gibt zwar noch Hotfixes und kleine Fehlerbehebungen, doch einen Patch 8.3.5 wird es nicht mehr geben. Außerdem wurden in den Spieldateien bereits erste Inhalte von Shadowlands gefunden, wie etwa die neuen Frisuren der Untoten. In der Community gibt es schon länger Gerüchte, dass die Beta eine Woche nach dem Release des Raids Pechschwingenhort in WoW: Classic starten wird – das wäre dann am 19. Februar der Fall.

Zu guter Letzt stimmt auch der ungefähre Zeitpunkt mit dem Start der Alpha von Battle for Azeroth vor 2 Jahren überein. Auch hier begann der Test früh um Februar.

Shadowlands soll die nächste große WoW-Erweiterung werden.

Wie kann man mitspielen? Bisher gibt es noch keine Möglichkeit, sich gezielt für die Alpha oder Beta von Shadowlands anzumelden. Wenn Blizzard sich aber an die bisherige Vorgehensweise hält, dann könnt ihr ein Interesse an der Beta-Teilnahme sämtlicher WoW-Produkte einfach in eurem Battle.net-Account einstellen.

Eine Kategorie auf Twitch lässt aber vermuten, dass direkt von Anfang an alle Inhalte gestreamt und gezeigt werden dürfen.

Freut ihr euch schon auf WoW: Shadowlands? Habt ihr Lust, am Test teilzunehmen? Oder glaubt ihr nicht, dass die Testphase so bald beginnt?

