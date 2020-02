WoW: Diese 3 Aspekte von Battle for Azeroth fand ich richtig gut

Auch wenn WoW: Battle for Azeroth stark in der Kritik steht, war doch nicht alles schlecht. Cortyn schaut auf Highlights des WoW-Addons zurück, die Blizzard gerne ausbauen darf.

Die aktuelle Erweiterung von World of Warcraft, Battle for Azeroth, musste jede Menge Kritik einstecken. Das begann schon zum Launch und zog sich durch die verschiedenen Patches hindurch. Zwar gab es immer mal wieder einige Lichtblicke, wie etwa Patch 8.2 und 8.2.5, doch auch die führten neue Mechaniken ein, die bei vielen Spielern unbeliebt waren.

Wie man es auch betrachtet, Battle for Azeroth wird sich wohl um den Platz als „schlechteste Erweiterung“ mit Warlords of Draenor in den Köpfen der Spieler prügeln müssen. Und auch wenn viel Kritik durchaus berechtigt ist – vor allem am letzten Patch 8.3 – sollte man doch nicht aus den Augen verlieren, dass Battle for Azeroth ein paar Dinge richtig gut gemacht hat.

Also schieben wir einmal die negativen Emotionen beiseite und reden nur über die Dinge, die überwiegend gut funktioniert haben und die Blizzard in künftigen Erweiterungen beibehalten oder stärker ausbauen sollte.

1. Der Kriegsmodus

PvP war in World of Warcraft lange Zeit eine „Ganz oder gar nicht“-Sache. Entweder man wählte einen PvP-Realm und lebte in permanenter Gefahr oder man spielte auf einem PvE-Server. Dort konnte zwar auch PvP aktiviert werden, doch man war immer in der „Nachteil“-Situation – denn andere konnten einfach auf einen guten Zeitpunkt warten und dann ihr PvP aktivieren, um einen leichten Kill abzustauben.

Die Einführung des Kriegsmodus hat diese beiden Arten von Realms entfernt. Stattdessen kann jeder Spieler auf jedem Server immer entscheiden, ob er bereit für eine PvP-Umgebung ist oder nicht. Spieler mit aktiviertem Kriegsmodus teilen sich eine Version der Spielwelt. Das Aktivieren geht allerdings nur in der Hauptstadt, sodass man nicht spontan andere überfallen kann. Ist man jedoch genervt, weil gerade die andere Fraktion zu stark ist oder besonders hartnäckige Spieler immer wieder über den eigenen Charakter herfallen, kann man den Modus in jeder Ruhezone (wie Gasthäuser) deaktivieren. Dann ist man augenblicklich wieder vor PvP-Angriffen geschützt.

Um die Gefahr im Kriegsmodus auszugleichen, winken mehr Belohnungen aus Quests und zusätzliche PvP-Talente, die auch im PvE der offenen Welt aktiv sind.

Der Kriegsmodus ist das eine große Feature von Battle for Azeroth, das uns wohl noch über viele Erweiterungen begleiten wird und der grundsätzlich als Erfolg anzusehen ist. Vielleicht benötigt es noch ein paar Feinjustierungen, doch die grundsätzliche Richtung stimmt.

WoW: Die beste Waffe im Kriegsmodus ist meine Angel

2. Cinematics und Zwischensequenzen

Ich weiß, dieser Punkt fällt sicher schwer zu akzeptieren, nachdem man das enttäuschende Abschluss-Cinematic von Ny’alotha und dem Ende von N’Zoth gesehen hat. Doch die Enttäuschung darüber zeigt wunderbar, wie hoch die Erwartungshaltung an Cinematics innerhalb (und außerhalb) von World of Warcraft ist.

Battle for Azeroth hat uns mehr Cutscenes beschert als irgendeine Erweiterung zuvor. Dabei rede ich nicht nur von Sequenzen mit den Ingame-Modellen, sondern auch von den aufwändigen CGI-Filmen mit Saurfang, Anduin und Sylvanas. Mehr als 20 Minuten CGI-Videos gab es in Battle for Azeroth – das ist fast so viel, wie die CGI-Szenen der anderen Erweiterungen zusammen.

Doch auch die Kriegsbringer-Videos die im Vorfeld und während der Erweiterung veröffentlicht wurden, waren der absolute Wahnsinn. Sylvanas‘ Video war hier noch das schwächste, doch das von Jaina (Tochter der See) hat so viel Eindruck hinterlassen, dass ich es noch heute immer mal wieder gerne sehe. Das Kriegsbringer-Video von Azshara war sogar besonders lang und hat nicht nur Azshara, sondern auch N’Zoth so wunderbar vorgestellt und aufgebaut, dass man dafür nur den Hut ziehen kann – selbst wenn es am Ende im Spiel nicht so eindrucksvoll war.

Doch auch die Ingame-Cutscenes standen dem in nichts nach. Zwar waren die Szenen der Horde nicht so eindrucksvoll, da emotional nicht so berührend, doch die überwiegende Qualität. Egal wie oft ich „Im Reich der Qual“ sehe, es schickt mir immer wieder eine Gänsehaut über den Rücken:

Zusammengefasst hat Battle for Azeroth die besten und meisten Video-Sequenzen in der Geschichte von World of Warcraft gehabt. Und daran werde ich mich auch in Jahren noch gerne erinnern.

3. Das Quest- und Gebietdesign

Ich muss zugeben, dass es vielleicht nach dem zehnten Durchspielen des Tiragardesund für den letzten Guffeltwink etwas schwer wird, das zu glauben, aber: Battle for Azeroth hatte grandiose Questgebiete. Nicht nur optisch sind die ansprechend, auch die Handlung ist toll. Egal ob man den Loa in Zuldazar huldigt, verrückte Priester im Sturmsangtal bekämpft oder in Nazmir von Bluttrollen umgeben ist – das alles ist stimmig, spaßig und cool inszeniert.

Mir fällt diese tolle Design immer wieder beim Spielen von Twinks auf. Wenn einer meiner Charaktere Stufe 60 erreicht, muss ich mich richtig quälen, auch nur einen Fuß in die Scherbenwelt oder nach Nordend zu setzen.

So richtig entspannt werde ich erst wieder in den Gebieten von Battle for Azeroth, wobei eines besonders heraussticht: Drustvar.

Kaum ein Gebiet in WoW hat eine so tolle Geschichte, die von Anfang an einem roten Faden folgt und dennoch genug Platz für viele kleine Nebengeschichten lässt. Die Story rund um die Hexen, die verschiedenen Flüche in den Dörfern und die merkwürdigen Weidenkonstrukte gehört zu dem besten, was WoW – oder irgendein MMORPG – zu bieten hat. Keine andere Zone hat so eine dichte Atmosphäre und so coole Ideen, oder auch kleine aber feine Geheimnisse.

Wenn mit Shadowlands also die Option kommt, einen Charakter vollständig über eine Erweiterung zu leveln, dann wird das bei mir sehr wahrscheinlich Battle for Azeroth sein. Denn das Questerlebnis war wunderbar und zumindest am Design der Gebiete und der dazugehörigen Geschichten muss Blizzard keine große Kritik hinnehmen.

Wie seht ihr das? Stimmt ihr meiner kleinen Auflistung zu? Was habt ihr an Battle for Azeroth besonders gemocht?

Ihr habt gewählt: Das sind die 5 besten Endbosse von World of Warcraft

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.