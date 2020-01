Zu peinlich? WoW versteckt das eigene Cinematic auf YouTube

Offenbar ist World of Warcraft das eigene Cinematic unangenehm. Es wurde auf YouTube kurzerhand versteckt und ist nur schwer einsehbar.

In den letzten Tagen musste Blizzard viel Kritik einstecken und sich viele Vorwürfe anhören. Patch 8.3 kommt bei vielen Spielern nicht gut weg und vor allem das kurze End-Cinematic von N’Zoth ist den Spielern ein Dorn im Auge. Mit einer so starken Negativ-Welle hatte Blizzard offenbar nicht gerechnet und rasch Konsequenzen gezogen – das entsprechende Video auf YouTube wurde auf „Nicht gelistet“ gestellt. Man kann es nur noch finden, wenn man den Link besitzt.

Warum ist das Video so umstritten? Es geht um das Video „Ny’alotha: Raid Finale“, das nach dem Bezwingen des letzten Endbosses abgespielt wird. Erst kommt eine Ingame-Cutscene mit dem eigenen Charakter in der Hauptrolle und dann das umstrittene Cinematic. Es ist nur 27 Sekunden lang und zeigt N’Zoth, der von Licht erfüllt offenbar stirbt. Mehrere Teile von Ny’alotha zerbrechen und die Monolithen des Schwarzen Imperiums auf Azeroth zerbrechen.

Das Video steht in der Kritik, weil die Spieler das Ende als „unwürdig“ empfinden und N’Zoth über mehr als ein Jahrzehnt als großer Boss aufgebaut wurde.

Blizzard stellt Video auf „nicht gelistet“: Nachdem die ersten Raidgruppen den Boss bezwungen hatten, stellte Blizzard das Cinematic auf dem eigenen YouTube-Kanal hoch. Das macht WoW immer, auch schon bei vergangenen Raids. Dieses Mal blieb das Video allerdings nicht lange online, nachdem es viele „Daumen nach unten“ und unzählige negative Kommentare geerntet hat. Auf knapp 13.000 Daumen nach unten kommen weniger als 2.000 positive Bewertungen.

Inzwischen steht das Video auf „nicht gelistet“. Das bedeutet, dass das Video bei der Suche auf YouTube nicht angezeigt wird und auch in der Kanal-Übersicht von World of Warcraft nicht auftaucht. Man kann nur noch auf das Video zugreifen, wenn man den exakten Link besitzt.

Spieler vermuten Scham von Blizzard: Von Blizzard gibt es keine Begründung, warum das Video auf „nicht gelistet“ gestellt wurde. Deshalb übernehmen die Spieler die Interpretation und tun diese in Kommentaren unter dem Video kund. So vermutet mancher, dass das WoW-Team sich selbst für dieses Video und die negativen Reaktionen darauf schämt.

Andere vermuten, dass Blizzard hier Schadensbegrenzung betreiben will. Hier ein paar Auszüge aus den Reaktionen der Spieler:

So ist es richtig, Blizzard. Versteckt eure Schande.

Ich mache mal einen positiven Kommentar! Wenn es um Blizzard geht, erwarte ich inzwischen, dass ich enttäuscht werde. In dieser Hinsicht erfüllen sie jedes Mal die Erwartungen.

N’Zoth war ein Antagonist in WoW seit Classic, mit seinen Dienern die von den Naga über den Schattenhammer und die Satyrn reichen. Er wird in 10 Sekunden ausgelöscht und alles verschwindet. Was für eine massive Enttäuschung.

flutiexxx