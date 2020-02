Wir wissen jetzt, was euch an WoW am meisten nervt

WoW: Battle for Azeroth hat einige Probleme. Ihr habt nun entschieden, welche Probleme die größten sind und drei klare „Favoriten“ ausgemacht.

Vor einigen Tagen wollten wir mit einer Umfrage von euch wissen, was euch an der aktuellen World of Warcraft stört. Immer wieder gibt es Beschwerden über mehrere Features und Mechaniken von Battle for Azeroth, die nervig oder unausgereift sind. Doch wir wollten wissen, was der entscheidende Grund dafür ist, dass BfA so einen schlechten Ruf hat. Ihr habt zahlreich an der Umfrage teilgenommen, sodass wir euch jetzt die Ergebnisse verraten können.

Die Plätze 9 bis 4: Im Schnelldurchlauf haken wir die Gründe ab, die nur wenig Stimmen von euch bekommen haben. Sie sind folglich zu vernachlässigen, auch wenn sie für einzelne Spieler natürlich eine große Bedeutung haben können.

Platz 9: Der Kriegsmodus – Weniger als 1% der Stimmen

Platz 8: Andere Gründe – 4% der Stimmen

Platz 7: Schlechte Story – 5% der Stimmen

Platz 6: Die Community (Soziale Interaktion) 5% der Stimmen

Platz 5: Zu wenig neue Inhalte – 7% der Stimmen

Platz 4: Unausgereifte Features (Insel-Expeditionen, Kriegsfronten) – 9% der Stimmen

Die Top 3 Dinge, die euch an WoW: Battle for Azeroth stören

Kommen wir nun zu den „Gewinnern“ der Umfrage. Diese haben deutlich mehr Prozentpunkte auf sich vereinen können. Insgesamt 70% aller Stimmen entfielen auf diese 3 Punkte.

Platz 3: Verderbnis und das Titanforging

Mit 18% der abgegebenen Stimmen hat es das Verderbnis-System und sein Vorgänger das Titanforging auf Platz 3 der Liste geschafft. Die Mechanik war im Grundsatz dafür gedacht, auch alte Inhalte relevant zu halten und einen Moment der Überraschung zu erschaffen, wenn man in leichten Inhalten doch noch ein Upgrade für den Charakter bekommen konnte.

Bei einer großen Gruppe der Spieler kam dieses System allerdings schlecht an. Immer wieder hörte man von „unfairer“ Verteilung bei Gegenständen. Es waren immer „die anderen“ die extrem hohe Gegenstände durch Titanforging erhielten, während man selbst anscheinend leer ausging. Das führte zum Frust vieler Spieler, die eine weitere RNG-Mechanik einfach nicht gebraucht hätten.

Auch das neue System mit den Verderbnis-Effekten steht in der Kritik. Die Effekte sind so mächtig, dass sie zwischen 20% und 30% des Gesamtschadens eines Charakters ausmachen können. Mitunter entscheidet das Verderbnis-Equip darüber, ob man in einen Raid mitgenommen wird oder draußen bleiben muss.

WoW: Verdorbene Items sind wie Legendaries, nur in allen Belangen schlimmer

Speziell im PvP sind Verderbnis-Effekte ein großes Problem, so schreibt „Inter-Pat“ etwa:

Für mich, als jemand, der eher im PvP unterwegs ist, ist das neue Corruption-System ein riesiger Dorn im Auge. Wenn am Ende einer Arena-Runde die Verderbnis-Effekte dominieren, dann ist das wirklich nur noch traurig und hat in meinen Augen nichts mehr mit einem gerechten Competitive-Mode zu tun. Ich weiß, PvP war nie wirklich zu 100% balanced in WoW, aber mit dem Corruption-System ist es noch viel schlimmer geworden.

Platz 2: Zu viel Grind

Auf den zweiten Platz wurde der Punkt „Zu viel Grind (Daily-Quests, Artefaktmacht) gewählt. Mit 24% der Stimmen ist fast jeder vierte unserer Leser der Meinung, dass der Grind in WoW überhandgenommen hat.

Vor allem in Patch 8.3 Visionen von N’Zoth wird das deutlich. Hier geben Daily-Quests nicht nur wichtigen Ruf, sondern auch noch eine neue Währung, die man wiederum für die Verstörenden Visionen braucht. Das ist eines der Haupt-Features des Patches und wird auch für die Aufwertung des legendären Umhangs benötigt.

Immer auf Achse, immer am Grinden – das ewige Rad in World of Warcraft.

Allerdings muss man Blizzard zugutehalten, dass sie hier bereits etwas eingelenkt haben. Die Belohnungen der Daily Quests wurden um knapp 550% gesteigert im Vergleich zum Release-Tag des Patches (erst einmal um 400%, später nochmal um 30%). Daher ist der notwendige Grind – zumindest in dieser Hinsicht – schon ein wenig gesunken.

Aber auch Artefaktmacht war das ganze Addon über eine Notwendigkeit. Wer zurückfiel, der konnte zu Beginn nicht alle Azerit-Boni freischalten. Später dann gingen ihm wichtige Slots für die Essenzen des Herzens von Azeroth durch die Lappen oder aber starke Steigerungen der Ausdauer.

Besonders nervig findet in den Kommentaren Leyaa den Grind des Rufes:

[…] Im Vergleich zu Legion dauert das x-mal länger. In Legion habe ich bei einer World-Quest 150 Ruf bekommen, bei blauer Elite-Quest sogar 250-350. In BfA gibt es nur mickrige 75 Ruf, egal ob normal, blau oder Elite. Das ist einfach nur künstlich in die Länge gezogen. Logisch, dass das frustrierend ist (insbesondere wenn man’s anders aus der vorherigen Erweiterung kennt).

Platz 1: Mangelnde Hilfe für Twinks

Mit leichtem Abstand auf Platz 1 (28%) als größtes Problem von WoW: Battle for Azeroth ist die mangelnde Hilfe für Twinks. Dabei geht es vor allem um Aufholmechaniken, damit Zweitcharaktere schnell einen soliden Stand erreichen können, um in den interessanten Inhalten mitmischen zu können. Vor allem das Sammeln der Essenzen für das Herz von Azeroth, die einen großen Teil der Charakterstärke ausmachen, nimmt viel Zeit in Anspruch.

Viele Spieler sind genau deshalb abgeneigt, überhaupt einen zweiten Charakter zu spielen. Denn für die optimalen Essenzen muss man häufig viele Quests erledigen oder lange Grinden und das mitunter in „alten“ Gebieten wie Nazjatar. Schon seit über einem halben Jahr fordern die Spieler: Essenzen sollten accountweit oder für Zweitcharaktere viel einfacher zugänglich sein.

Auch hier kommentierte Leyaa:

[…] Die Essenzen sind ein enormer Aufwand, und das schon mit einem Charakter. Vor allem, wenn man seine Essenzen auf Rang 3 haben will. Von Zweit- (oder Dritt-)Spezialisierungen mal abgesehen. Da sollte ein accountweiter Unlock wirklich mal daherkommen, vor allem jetzt am Ende des Addons.

Wordreth teilt diese Meinung:

Ich selbst bin Twinker und mit jedem Twink Ruf, Artefaktmacht, Essenzen und 120 Level zu erspielen ist mir zu aufwendig. Man sieht einfach kein Land!

Da ist es auch wenig verwunderlich, dass fast täglich im Subreddit von World of Warcraft ein neuer Beitrag auftaucht, der die accountweite Freischaltung der Essenzen fordert und dabei regelmäßig Tausende Upvotes kassiert.

Der Grind nach Essenzen ist für viele Spieler erdrückend.

Ähnliche Kritik, wenn auch in abgeschwächtem Maße, gab es für Ruf-Fraktionen und Artefaktmacht. Wer alle Rezepte für einen Beruf will, musste auch mit Twinks einen ehrfürchtigen Ruf bei den ganzen „alten“ Fraktionen erreichen. Das Herz von Azeroth wurde zumindest so angepasst, dass alle Spieler nach einer Questreihe auf Stufe 50 beginnen. Hier ist der Grind nicht mehr ganz so schlimm, zumal die Anforderungen von Woche zu Woche gesunken sind.

Zusammengefasst wird Battle for Azeroth aufgrund des Essenz-System aber wohl als eine der für Twinks ungeeignetsten Erweiterungen in die Geschichte von World of Warcraft eingehen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass ihr diesen Punkt zum größten Problem von Battle for Azeroth gewählt habt.

Stimmt ihr mit dem Ergebnis überein? Oder hättet ihr gedacht, dass ein anderes Problem größere Relevanz innerhalb der Community hat?

Wenn ich in WoW nicht denken will, spiele ich Dämonenjäger

