WoW: Ab morgen solltet ihr die Daily-Quests wieder erledigen – Sie lohnen richtig

Die Daily-Quests in der aktuellen World of Warcraft werden massiv gebufft. Das heißt, dass ihr viel öfter in die Verstörenden Visionen gelangt.

Vor einigen Tagen hatte Blizzard angekündigt, dass die Belohnungen für die täglichen Quests und die Angriffe von N’Zoth erhöht werden sollen, damit Spieler häufiger die Verstörenden Visionen betreten können – das ist das große Feature von Patch 8.3 Visionen von N’Zoth. Jetzt haben die WoW-Entwickler ihre Pläne konkretisiert und verraten, wie groß die Belohnungen künftig ausfallen.

Das wird geändert: Mit den Wartungsarbeiten vom 26. Februar 2020 erhöht Blizzard die Belohnungen und somit die erhaltene Menge an Manifestierten Visionen aus den täglichen Quests und den Angriffen im allgemeinen. Künftig gilt:

Tägliche Quests geben 50% mehr Manifestierte Visionen.

Die Haupt-Bedrohung durch N’Zoth (der „große“ Angriff) gibt 2.500 Manifestierte Visionen, zusätzlich zu einem Gefäß der Verstörenden Visionen.

Die kleineren Bedrohungen (die „kleinen“ Angriffe) geben 6.500 Manifestierte Visionen (vorher 5.500).

Ob diese Änderungen auch die tägliche Quest für die „kleine Vision“ betreffen, ist noch nicht klar.

Mehr Visionen bedeuten mehr Beute – und schnelleres Aufwerten des Umhangs.

Was bedeutet das genau? Zum besseren Verständnis hier ein paar Beispiele anhand der Zahlen:

Durch die Änderung steigt die Belohnung einer einzelnen Daily-Quest von 250 Manifestierten Visionen auf 375 Manifestierte Visionen.

Die maximale Ausbeute pro Tag für den Abschluss aller 7 Quests steigt somit von 1.750 Manifestierten Visionen auf 2.625 Manifestierte Visionen.

Im Kriegsmodus gibt es noch einen Bonus von bis zu 30% auf diese Menge. Das bedeutet, dass das Maximum pro Tag im Kriegsmodus von 2.275 auf 3.412 Manifestierte Visionen ansteigt.

Wer mit maximalem Kriegsmodus-Bonus jeden Tag seine Quests absolviert, kann – allein über die 7 Daily-Quests – alle drei Tage eine weitere Verstörende Vision besuchen.

Blizzard hatte die Quests bereits einmal gebufft – damals um stolze 400%.

Rare Mobs oder Events lohnen überhaupt nicht mehr

Das ist die Kritik: Während die geplanten Änderungen bei den Spielern gut ankommen, gibt es aber auch Kritik.

Ein immer wieder genannter Punkt ist, dass sämtliche anderen Aktivitäten der Angriffe sich bedeutungslos anfühlen. Das Absolvieren der kleinen Events oder das Töten von raren Feinden gewährt nur zwischen 10 und 30 Manifestierten Visionen – eine kaum wahrnehmbare Menge.

Ein Rar-Mob ist somit nur zwischen 0,1% und 0,3% eines Gefäß der Verstörenden Visionen wert (das Gefäß kostet 10.000 Manifestierte Visionen) und damit quasi bedeutungslos. Ob Blizzard auch diese Zahlen erhöht, ist noch ungewiss.

Furorion hilft uns dabei, den Umhang aufzuwerten.

Aufwerten von Umhang Ahjra’kamas wird weniger mühsam in WoW

Umhang-Quests werden einfacher: Der Hotfix wird ebenfalls einige Änderungen an den Quests bringen, die man zum Aufwerten des legendären Umhangs Ashjra’kamas benötigt.

So kann man für die niedrigen Aufwertungen (bis Stufe 11) nun bis zu 4 Seiten aus einer Vision holen, wenn man entsprechend viele Bonus-Gebiete abschließt. Bei den höheren Stufen 13, 14 und 15 (kommen erst in den nächsten Wochen) wird die Anzahl der erforderlichen Seiten stark reduziert. So sollte jeder Aufwertung leicht innerhalb der Woche zu erledigen sein, in der man die Aufgabe bekommt.

Werdet ihr die Daily-Quests nach dem Buff wieder regelmäßig abschließen? Oder macht ihr einen Bogen um diese Aufgaben, egal wie viele Manifestierte Visionen es gibt?

