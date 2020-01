Die verdorbenen Items aus WoW haben einen massiven Einfluss. Doch genau das sorgt für Frust und könnte sogar das „World First“-Rennen beeinträchtigen.

Seit fast 2 Wochen gibt es in World of Warcraft mit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth eine neue Art von Gegenständen. Items können beim Erhalt nämlich „verdorben“ werden, wodurch sie einen negativen Verderbnis-Wert erhalten, aber gleichzeitig extrem mächtige Fähigkeiten mit sich bringen. Das Verderbnis-System sollte das Titanforging ersetzen und damit etwas vom nervigen RNG-Faktor aus dem Spiel nehmen. Die aktuelle Situation ist jedoch: Es ist schlimmer als je zuvor.

Was ist das Problem? Verdorbene Items können eine Vielzahl von verschiedenen Verderbnis-Effekten haben. Einige sind nur geringfügig oder in speziellen Situationen nützlich (+3% Lebensraub), andere hingegen können richtig mächtig sein und gewähren etwa einen massiven Boost auf ein Sekundärattribut oder einen passiven Effekt, der alle paar Sekunden hohen Schaden verursacht. Das bedeutet für betroffene Charaktere einen extremen Zuwachs ihrer Spielerstärke. Andere Charaktere der gleichen Klasse können oft nicht mithalten.

Wie mächtig sind Verderbnis-Effekte? In den letzten Tagen tauchten immer mehr Berichte von Spielern auf, die voller Staunen berichten, was für eine Auswirkung die Effekte auf ihren Charakter hätten. So zeigte ein Druide auf Reddit etwa, wie mächtig der Effekt „Widerhallende Leere“ sein kann. Dieser fügt allen Feinden in der Nähe Schaden zu, der sich an den maximalen Lebenspunkten des Spielers orientiert – gerade bei Tank-Druiden ist das viel. Er zeigte den Log aus den Kämpfen als Tank-Druide – die Widerhallende Leere verursachte knapp 50% seines Schadens. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass dieser Effekt den Schaden des Druiden quasi verdoppelt hat.

Fast 50% des Schadens durch einen Verderbnis-Trait. Bildquelle: reddit.com/r/wow

Effekte sind mächtiger als Legendary-Items: Wenn man die verschiedenen Effekte analysiert und in Simulationen durchrechnen lässt, kommt man schnell zu dem Schluss: Bestimmte Effekte sind so mächtig, dass sie selbst die legendären Items aus Legion in den Schatten stellen. Schon damals gab es Frust, dass bestimmte Klassen ohne das passende Legendary quasi 10% bis 20% schlechter waren, als ihre Kollegen mit den legendären Items. Ein ähnlicher Effekt stellt sich nun wieder ein, nur dass man – im Gegensatz zu den Legion-Legendarys – die verdorbenen Items nicht so gezielt farmen kann.

Genau diese Mischung aus extrem mächtigen Effekten, gepaart mit der Zufallskomponente sorgt dafür, dass Frust bei den Spielern aufkommt.

Bedeutet das Probleme fürs „World First“-Rennen? Diese mächtigen Gegenstände könnten auch das anstehende „World First“-Rennen beeinflussen. Hier versuchen die besten Gilden der Welt, als erstes N’Zoth auf mythischer Schwierigkeit zu bezwingen. Diese Rennen zählen zu den spannendsten Tagen bei vielen WoW-Fans – auch wenn der letzte Kampf lahm aussieht – und es wäre doch schade, wenn dieser Wetteifer nicht mehr durch die beste Gilde entschieden wird, sondern durch eben jene, die am meisten verderbte Gegenstände mit den perfekten Boni bekommen hat.

Blizzard muss nachbessern: Es scheint auf der Hand zu liegen, dass Blizzard hier an einigen Stellen noch ordentlich nachbessern muss. Wenn einzelne Traits so stark sind, dass sie den Schaden von Charakteren verdoppeln können, dann ist das Power-Level dieser Effekte einfach jenseits von Gut und Böse. So cool die verdorbenen Effekte auch sind, so übermächtig sind sie auch und sorgen für Frustration bei den Spielern, die an diese Gegenstände einfach nicht rankommen. An anderen Stellen wurde ja auch schnell auf Feedback reagiert.

Exakt dieses Szenario hatten wir im Grunde bereits bei den Legendarys aus Legion. Auch diese waren einem gewissen Zufall untergeordnet und erst später konnte man sie gezielt kaufen. Das ist bei den verderbten Items einfach nicht gegeben, was alle Spieler mit Progress-Ambitionen dazu verleiten wird, Content immer wieder zu farmen und zu beten, dass endlich das perfekte Item mit dem perfekten Verderbnis-Wert droppt. Hoffen wir, dass es solche Probleme mit Shadowlands nicht mehr gibt.

Wie findet ihr die verderbten Gegenstände und was sie für eine Auswirkung haben? Eine coole Neuerung oder extrem unpassend?

