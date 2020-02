WoW: Battle for Azeroth in der Krise – Was ist das größte Problem?

WoW: Battle for Azeroth fandet ihr mies. Aber wie könnte man dem Spiel helfen? Welches Feature müsste überarbeitet oder ersetzt werden?

Vor einigen Wochen haben wir eine Umfrage durchgeführt und wollten von euch wissen, wie gut Battle for Azeroth dasteht. Das Ergebnis fiel verheerend aus, denn die aktuelle WoW-Erweiterung ist bei einem großen Teil der Spieler ziemlich unbeliebt. Über 40% gaben an, dass sie mit Battle for Azeroth stark unzufrieden sind und es jede Menge Verbesserungen benötigen würde, um das Spiel wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

Doch welche Verbesserungen braucht es? Was ist das größte Problem der aktuellen World of Warcraft? Was muss geändert werden, damit WoW wieder zu alter Stärke findet und euch erneut überzeugen kann?

Forderungen an Blizzard gibt es seitens der Fans viele. Am stärksten ist seit einigen Monaten der Wunsch, dass das Spielen von Zweitcharakteren leichter gemacht werden soll, indem man die Essenzen für das Herz von Azeroth accountgebunden macht. Dieser Grind schreckt viele Spieler ab und stellt eine große Hürde da. Das Ergebnis ist, dass so manch ein Spieler gerne mehr WoW zocken will, aber auf seinen Hauptcharakter keine Lust mehr hat. Die Hürde für einen neuen Charakter ist aber zu groß, sodass Frust entsteht und man dem Spiel zuletzt ganz fern bleibt.

Doch auch andere Features werden kritisiert. Das Verderbnis-System hat absurd-starke Ausprägungen und auch an den Visionen findet so manch einer Negatives.

Was ist das größte Problem von WoW: BfA?

Wir wollen von euch wissen: Was ist das größte Problem von WoW: Battle for Azeroth? Sind es die Essenzen für das Herz von Azeroth? Sind es unausgereifte Features wie die Insel-Expeditionen oder der Kriegsmodus? Ist es das Verderbnis-System? Oder vielleicht sogar die Story? Oder gibt es einen ganz anderen Grund, der für euch das größte Manko in der aktuellen World of Warcraft darstellt? Das wollen wir in dieser Umfrage herausfinden.

Da wir den einen, entscheidenden Grund suchen, habt ihr in dieser Umfrage auch nur eine Stimme. Wägt also ab, was für euch der relevanteste Grund ist.

Solltet ihr die Umfrage aus irgendeinem Grund nicht sehen können, dann könnt ihr sie auch direkt über diesen Link aufrufen.

Wer „Anderer Grund“ ausgewählt hat oder einfach seine Meinung noch ein bisschen detaillierter zum Besten geben will, darf das in den Kommentaren gerne tun und fleißig mitdiskutieren.

