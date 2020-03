WoW als Anime? Ja, ein Fan hat es tatsächlich gemacht …

Weil Blizzard keinen Anime zu World of Warcraft erschafft, übernehmen das die Fans. Wie genial das aussehen könnte, seht ihr hier.

World of Warcraft als Anime-Umsetzung. Allein beim Lesen dieser Worte dürfte so manch einem WoW-Fan ein vorfreudiger Schauer über den Rücken laufen. Bisher gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass Blizzard diesem Wunsch nachkommen würde. Deswegen setzen sich die Fans immer wieder an diese Aufgabe und erschaffen Anime-Openings nach bekannten Vorlagen, allerdings mit den Charakteren von Warcraft. Genau so eines könnt ihr hier bestaunen. Der Reddit-Nutzer starduke999 hat eine Menge Arbeit investiert, um diese nahezu perfekten 90 Sekunden zu kreieren:

Das ist zu sehen: Das „Anime-Opening“ zu World of Warcraft zeigt die bekannten Hauptcharaktere, die vor allem in Battle for Azeroth eine Rolle gespielt haben. Zu sehen sind Anduin, Thrall, Jaina, Sylvanas und auch Tyrande, die in typisch überdramatischen Anime-Posen inszeniert werden. Szene für Szene ist dabei einem bekannten Anime nachempfunden und akribisch genau umgesetzt worden.

Zum Vergleich: Das hier ist das Original, das als Inspiration dafür diente:

Es gehört zum Anime „JoJos Bizarre Adventure“, der in den letzten Jahren nicht nur für extrem viele Memes genutzt wurde, sondern auch schon als Vorlage für einen coolen Overwatch-Modus herhalten musste.

Übrigens: Einige andere Franchise von Blizzard bekommen tatsächlich eine Adaption als Serie, wovon eine durchaus im Anime-Stil sein könnte. Overwatch und Diablo sind beide für eine Serien-Umsetzung im Gespräch und angeblich schon in der Planungsphase.

Was würdet ihr von einem Anime in der Warcraft-Welt halten? Wäre das ein passendes Format für die Geschichte? Oder sollte Warcraft nach dem eher schlecht aufgenommenen Film lieber einen Bogen um TV und Kino machen?

Overwatch mit Anime-Opening – diesmal „richtig“!

