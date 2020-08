Die sexy Elfen und Draenei von World of Warcraft sind ein bisschen frivoler geworden. Auf dem PTR laufen sie nämlich herum, als wären sie kräftig eingeölt …

Aktuell wird auf dem PTR von World of Warcraft der kommende Patch 9.0.1 getestet. Das ist der große Pre-Patch zur Erweiterung Shadowlands. Neben dem coolen Geißel-Event und dem Ende eines verhassten Bösewichts, gibt es aber auch einige Kuriositäten zu sehen. Einige Charaktere laufen nämlich herum wie eine glänzende Speckschwarte und haben sich offenbar mit Öl eingerieben …

Was ist da los? Wer aktuell auf dem PTR spielt, der dürfte sich ein wenig verwundert die Augen reiben. Denn einige Charaktere wurden offenbar auch von der aktuellen Hitzewelle überrascht und haben ihre Körper komplett mit Sonnencreme eingerieben. Anders lässt sich wohl kaum erklären, warum es aktuell Charaktermodelle gibt, die so stark reflektieren.

Das trifft vor allem auf Lichtgeschmiedete Draenei, Nachtgeborene und Zandalari-Trolle zu. Zieht man diese bis auf die Unterwäsche aus oder legt zumindest Teile der Haut frei, dann haben sie massive Lichtreflexionen am ganzen Körper.

Community ist ziemlich amüsiert: Die Spieler im Subreddit von WoW finden diesem Bug offenbar extrem unterhaltsam. Immer wieder fallen Vergleiche mit asiatischen MMORPGs, in denen weibliche Charaktere oft permanent mit so einem Look herumlaufen. In den Kommentaren finden sich dazu Sprüche wie:

„Ich wusste ja, dass sie Waffenöle zurückbringen. Aber das ist zu viel.“

„Ah, also dafür brauchte es Ray-Tracing.“

„Jetzt müssen die Körper nur noch an den richten Stellen mehr wackeln und wir haben Blade&Soul.“

Schimmern wie in Blade&Soul. Ein wenig zu viel Sonnencreme?

Woher stammt der Bug? Genau geklärt ist das noch nicht. Da mit Patch 9.0.1 allerdings auch die Grafik von World of Warcraft mal wieder ein bisschen verbessert wird, gibt es auch an den Charakter-Modellen einige Neuerungen. Der Bug scheint bei allen Völkern aufzutreten, die über reflektierende Tattoos verfügen – also die Verbündeten Völker Nachtgeborene, Zandalari-Trolle und Lichtgeschmiedete Draenei.

Vermutlich wird das wohl noch bis zum Release von Shadowlands gefixt. Andernfalls dürften sich so manche Spieler wohl wundern, ob World of Warcraft nicht zu viel von gewissen Asia-Games abgeschaut hat …