Was kosten die Xbox Series X und die Playstation 5? Diese Frage stellen sich Konsolenspieler schon länger, doch sowohl Microsoft als auch Sony halten sich noch bedeckt. Ein Insider hat jetzt aber einen angeblichen Preis genannt, der doch überrascht.

Welchen Preis nannte der Insider? Alanah Pearce ist Spiele-Journalistin und verfügt aufgrund ihrer langjährigen Arbeit in der Branche über sehr gute Quellen. Sie erklärte in einem Stream, dass ihr ein Insider, dessen Namen sie nicht nannte, ein Foto schickte. Auf diesem Foto war der Preis der Xbox Series X zu sehen, wie er im System eines Händlers gelistet ist.

Laut diesem Bild soll die Konsole 599 Dollar kosten.

Hier spricht Alanah Pearce über die Insider-Infos:

Ein ordentlicher Preis für Next-Gen

Wie ist dieser Preis einzuordnen? 599 Dollar würden wohl 599 Euro hierzulande bedeuten. Zum Start der Xbox One im November 2013 kostete die Konsole 499 Dollar in den USA und 499 Euro in Europa.

599 Dollar sind allerdings ein doch recht hoher Preis, bedenkt man, dass bisher über 399 bis 499 Dollar spekuliert wurde. Als die Playstation 3 im November 2009 in den Handel kam, betrug deren Preis für das Modell mit einer 60 GB Festplatte ebenfalls 599 Dollar. Dies führte damals zu einiger Kritik der Spieler. Daraufhin gab der ehemalige Sony Worldwide Studios Präsident Shuhei Yoshida 2018 bekannt, dass dieser hohe Preis damals ein Fehler war (via Gadgets).

599 Dollar für die Xbox Series X könnte daher ebenfalls zu Kritik von den Kunden führen.

Wie realistisch ist dieser Preis? Eine Konsole, die mehr als 499 Dollar kostet, könnte schwer an den Kunden zu bringen sein. Das, was in der Xbox Series X steckt, dürfte 599 Dollar aber allemal wert sein. Würde Microsoft weniger verlangen, wäre es zur Einführung der Konsole ein Verlustgeschäft. Das jedoch könnte das Unternehmen hinnehmen, da dies bei Start der Xbox One X ähnlich war (via Business Insider).

Hinzu kommt, dass sich angeblich eine günstigere Xbox Series S in Arbeit befindet. Würde die Series X 499 Dollar oder sogar weniger kosten, müsste Microsoft die Series S zu einem „Spottpreis“ von 299 bis 399 Dollar anbieten. Da stellt sich die Frage, ob das möglich ist.

Ganz unrealistisch sind 599 Dollar also nicht. Dennoch könnte es nicht das sein, was Spieler erwarten oder was sie bereit sind, zu bezahlen.

Eventuell müssen wir sowohl für die Xbox Series X als auch für die PS5 einen recht hohen Preis bezahlen.

Wie sieht dies mit der PS5 aus? Die PS5 ist ein entscheidender Faktor für den Preis der Xbox Series X. Microsoft wartet laut Analyst Michael Pachter (via Podcast von Geoff Keighley) darauf, was Sony für seine Konsole verlangt, bevor sich das Unternehmen auf den Preis für die neue Xbox festlegt. Angeblich will Microsoft den Preis der PS5 unterbieten.

Sollten die 599 Dollar für die Xbox Series X stimmen, dann müsste die Playstation 5 eigentlich noch mehr kosten. Damit läge die PS5 mit Laufwerk wohl bei mindestens 649 Dollar. Ob Konsolenspieler einen solchen Preis bezahlen, ist fraglich.

Allerdings war im Juni über Amazon Frankreich kurzzeitig ein Preis von 499 Euro für die PS5 mit Laufwerk zu sehen (via xboxdynasty). Ob dieser stimmte, ist unklar.

Wir wissen jetzt viel mehr über PS5 und Xbox Series X – Welche Konsole werdet ihr kaufen?

Wie sieht es mit dem genannten Preis jetzt aus? Es ist denkbar, dass es sich nur um einen Platzhalter handelt. 599 Dollar erscheinen recht hoch für eine neue Konsole. Da wäre es verständlich, wenn Spieler nicht gleich zum Launch Ende 2020 zugreifen.

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass für die Next-Gen tatsächlich solche Preise aufgerufen werden. Es heißt einfach abwarten, bis Sony und Microsoft sich offiziell äußern.

Was meint ihr? Verlangt Microsoft für die Xbox Series X wirklich 599 Dollar?

Wollt ihr mehr über Microsofts Next-Gen-Konsole Xbox Series X erfahren? Dann lest euch den MeinMMO-Artikel „Xbox Series X – Alles zu Release, Specs, Preis, Spielen und Controller“ durch.