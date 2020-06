Xbox-Chef versteht’s total, wenn ihr die Xbox Series X nicht gleich 2020 kauft

In einem Gespräch mit der BBC erklärt Xbox-Chef Phil Spencer, dass für sie die Verkaufszahlen der Xbox Series X keine Priorität haben. Andere Dinge seien wichtiger. Außerdem habe er Verständnis für jede Familie, die 2020 wegen der schweren wirtschaftlichen Lage kein Geld für eine neue Konsolen ausgeben will.

Woher stammen die Informationen? Die BBC hatte in einem Gespräch mit Xbox-Chef Phil Spencer über die Xbox Series X gesprochen. Das gesamte Interview könnt ihr direkt bei der BBC (auf Englisch) lesen.

Was sagt Spencer? Spencer erklärte im Interview mit der BBC, dass die reinen Verkaufszahlen der Xbox nicht so wichtig seien.

[Aber] im Mittelpunkt unserer Strategie steht der Spieler, nicht das Gerät. Wenn dies nicht das Jahr ist, in dem eine Familie die Entscheidung über den Kauf einer neuen Xbox treffen will, ist das in Ordnung. Unsere Strategie dreht sich nicht darum, wie viele Xbox-Konsolen ich dieses Jahr verkaufe.

Phil Spencer, Xbox-Chef, im Interview mit BBC.