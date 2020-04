Wir wollten von euch wissen, welche der über 200 aktuell im Microsoft Game Pass enthaltenen Spiele die besten sind. Hier bekommt ihr nun die Ergebnisse mit den 20 lohnendsten Titeln aus dem Game Pass für Xbox One und PC. Auf die 10 beliebtesten Spiele gehen wir derweil näher ein.

Was ist der Xbox Game Pass? Hier handelt es sich um ein Sammelangebot, in dem ihr für wenig Geld massig Spiele für Xbox One und den PC bekommt.

Für ein monatliches Abonnement in Höhe von bis maximal 12,99 Euro bekommt ihr eine Auswahl von über 100 Spielen, die ihr dann nach Herzenslust zocken könnt. Es handelt sich also um eine Art „Netflix für Games“.

Microsoft Store: Xbox Game Pass Ultimate im Angebot für 1 Euro

Wie wurde entscheiden, was gut ist? Damit ihr unter den mehr als 200 Games im Pass die Perlen findet, haben wir eine Umfrage zu den besten Game-Pass-Spielen erstellt. Dort konntet ihr wählen, welche Spiele euch am meisten taugen.

Insgesamt wurden bei der Umfrage 1.315 Stimmen angegeben. Da ihr mehrfach abstimmen konntet, liegt die Zahl der Stimmen bei über 100%.

Das sind die Plätze 20-11: Bevor wir zu den Top-10 der Game Pass Spiele kommen, erfahrt ihr hier, welche Titel auf den Plätzen 11 bis 20 gelandet sind:

Platz 20 Boderlands 2 9,57% Platz 19 Minecraft 10,00% Platz 18 ARK: Survival Evolved 10,00% Platz 17 Rise of the Tomb Raider 10,87% Platz 16 Hellblade: Senua’s Sacrifice 11,74% Platz 15 Final Fantasy XV 12,17% Platz 14 The Elder Scrolls Online 13,04% Platz 13 Nier: Automata BECOME AS GODS 15,22% Platz 12 The Outer World 15,65% Platz 11 Ori and the Blind Forest 16,52%

Platz 10 – A Plague Tale: Innocence

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio| Im Game Pass erhältlich: PC, Xbox One | Release-Datum: 14. Mai 2019 | Meta-Score: 81 (PC)/83(Xbox)

Hier seht ihr das packende Gameplay zu A Plague Tale und vor allem die widerlichen Schwärme von Ratten!

16,96% der Stimmen

Darum ist es ideal für diesen Spielertyp: Fans von starker Atmosphäre werden sich in diesem Spiel wohlfühlen. Es besticht durch seine extrem bedrückende Spielwelt. Denn ihr spielt zwei recht wehrlose Kinder, die in Frankreich des 14. Jahrhunderts während einer Pest-Epidemie vor der grausamen Inquisition flüchten und dabei auch noch von absurden Horden widerlicher Ratten angegangen werden.

Die meiste Zeit versucht ihr, Gegnern zu entgehen und den Killer-Ratten auszuweichen. Im späteren Spielverlauf könnt ihr die grausigen Nagetiere sogar steuern.

Wer auf eine dichte Handlung mit nachvollziehbaren Charakteren steht und dazu noch Stealth-Action bevorzugt, der wird mit dieser Seuchen-Geschichte glücklich. Die KI der menschlichen Widersacher ist zwar recht simpel gestrickt, dennoch ist das Spiel nie zu einfach und plötzlich auftauchende Bedrohungen sorgen für anhaltende Spannung. Den größten Reiz machen aber die Charaktere und ihre Persönlichkeiten aus, mit denen man sich wunderbar identifizieren und mitleiden kann.

Platz 9 – Metro Exodus

Genre: Shooter | Entwickler: 4A Games | Im Game Pass erhältlich: PC, Xbox One | Release-Datum: 15. Februar 2019 | Meta-Score: 82

Für die GameStar hat sich Metro: Exodus im Test als bester Singleplayer-Shooter seit Jahren herausgestellt. Im Video erklärt der Tester, warum das Spiel eine 90er-Wertung verdient und was das umfangreiche Endzeit-Abenteuer so besonders macht.

18,26% der Stimmen

Darum ist es ideal für diesen Spielertyp: Hier bekommt ihr ein Spiel für Fans von brutaler Shooter-Action und einer düsteren Endzeit-Story. Metro: Exodus ist der Nachfolger des berühmten Shooters „Metro: Last Light“.

Wie der Vorgänger baut das Spiel auf den Romanen des russischen Bestseller-Autors Dmitri Alexejewitsch Gluchowski auf. Doch anders als im Vorgänger, in dem sich die Menschen vor der lebensfeindlichen Oberwelt in der U-Bahn von Moskau verbargen, geht es in Exodus nun endlich raus aus dem Untergrund.

An der Oberfläche reist ihr mit einer coolen Lokomotive nach Osten und erkundet ein Jahr lang das verwüstete russische Ödland. Dort bekämpft ihr Mutanten, Monster und feindliche Fraktionen. Eure Wummen könnt ihr in bester Endzeit-Manier mit Schrott aufmotzen. Fans von düsteren Weltuntergangs-Shootern werden hier gut bedient.

Kommt da noch mehr? Auf der nächsten Seite geht es weiter mit weiteren Top-Spielen aus dem Game Pass.