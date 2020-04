Was sind die 10 besten Spiele im Xbox Game Pass? Ihr entscheidet

Der Xbox Game Pass bietet über 200 unterschiedliche Spiele, aber welche davon sind die besten? Die Wahl überlassen wir euch.

Was ist das für ein Pass? Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Dienst für Xbox- und PC-Spieler von Microsoft, mit dem ihr jeden Monat Zugriff auf über 200 unterschiedliche Games erhaltet.

Bei der großen Menge an Titeln ist für jeden Geschmack was dabei, egal ob man auf große AAA-Spiele, Indie-Games oder geliebte Klassiker aus der Kindheit steht. Und es werden regelmäßig neue frische Games der Bibliothek hinzugefügt.

Abhängig von eurem Abo bezahlt ihr für das Ganze monatlich zwischen 1€ und 12,99€. Der Xbox Game Pass ist also eine Art „Netflix für Gamer“.

Euer Spiel bietet nicht genug Content? Der Xbox Game Pass ist die perfekte Antwort

Worum geht’s hier? Bei einer Auswahl von über 200 Spielen ist es kein Wunder, wenn man sich nicht entscheiden kann, mit welchem Game man nun loslegen soll. Wir haben für euch zwar schon eine Liste der besten Multiplayer-Games aus dem Xbox Game Pass erstellt, aber sie dreckt sich eben nur um Multiplayer-Titel.

Darum wollen wir mit euch zusammen eine Top 10 der besten Games des Xbox Game Passes erstellen.

Dafür haben wir eine Liste aus 70 Spielen zusammengestellt, aus denen ihr eure Favoriten wählen könnt. Die Auswahlkriterien für die Games waren eine Mischung aus ihren Bewertungen auf Metacritic, ihrer Beliebtheit und einer redaktionellen Auswahl.

Ihr könnt aber natürlich in den Kommentaren schreiben, wenn euer absoluter Favorit in der Liste fehlt.

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr für eure Lieblingsspiele aus dem Xbox Game Pass abstimmen. Jeder von euch hat dabei bis zu 10 Stimmen, die er an unterschiedliche Games vergeben kann.

Also erzählt mal: Welche Games aus der Liste sind eure Favoriten? Fällt die Entscheidung schwer oder wisst ihr genau, welche Games eure Stimme bekommen?