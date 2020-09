Diese 16 Exklusiv-Spiele erwarten euch auf der Xbox Series X

Die kommenden Konsolen Xbox Series X und S werden einen Schwung Spiele bieten, die es exklusiv nur auf diesen Geräten geben wird. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, welche Games erst einmal nur für Microsofts neue Konsolen erscheinen werden.

Was sind Exklusiv-Titel? Unter diesem Begriff versteht man Spiele, die nur auf einer bestimmten Plattform erscheinen. Vor allem die PlayStation hat hier in der Vergangenheit oft besondere Perlen, wie „The Last of Us“ sowie „God of War“ im Angebot.

Doch auch die kommende Xbox Series X sowie die kleinere Series S werden eine Form von Exklusiv-Titeln bieten.

Die Exklusiv-Titel für die Xbox Series X und Series S

Was ist das Besondere an den Xbox-Exclusives? In der Tat gibt es keine reinen Xbox-Exklusiv-Titel bei der neuen Konsole. Denn Microsoft sieht unter dem Begriff „Xbox“ eher eine Dienstleistung als eine reine Plattform.

Das sieht man gut am Game Pass. Der heißt zwar Xbox Game Pass, bietet aber Zugang massenweise Spielen, die allesamt auch auf dem PC und teilweise sogar auf Android-Mobilgeräten via Streaming laufen.

Microsoft setzt also viel weniger auf reine Exklusiv-Titel, als es beispielsweise Sony macht. Dennoch wird es über ein Dutzend Spiele geben, die erst einmal nur für die Xbox-Konsolen sowie Windows-PCs kommen werden.

Es kann aber durchaus sein, dass das ein oder andere Spiel später noch für andere Plattformen als die Xbox oder den PC erscheinen wird.

Halo Infinite

Was ist das? Dieses Spiel soll eine Art Reboot der Halo-Serie darstellen und ist eines der großen Highlight-Games der Xbox Series X. Das Spiel soll erst 2021 erscheinen und wird ein packender Shooter im Halo-Universum.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Fable

Was ist das? Hier handelt es sich um ein Reboot der populären Fable-Games. Euch erwartet eine originelle Fantasy-Welt mit massig Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Die Entwickler sind dieses Mal Playground-Games, bekannt für Forza Horizon.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

State of Decay 3

Was ist das? Das Zombie-Gemetzel geht mit State of Decay in die dritte Runde. Auch hier dürft ihr euch wieder auf massig Untote und brutale Action freuen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Forza Motorsport

Was ist das? Der nächste Forza-Titel verzichtet auf eine Nummerierung und klotzt stattdessen lieber mit technischen Aspekten. So soll es 4k-Support, Raytracing und wilde Rennen mit 60 Frames pro Sekunde geben.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Everwild

Was ist das? Hier handelt es sich um ein wunderschönes Adventure-Spiel, in dem ihr eine magische Welt erkunden könnt. Die Entwickler Rare sind übrigens auch die Macher des launigen Piraten-MMO Sea of Thieves.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Avowed

Was ist das? Dieses Spiel ist ein hübsches Fantasy-Rollenspiel, das ihr in der Ego-Perspektive zockt. Avowed spielt im selben Universum wie Pillars of Eternity.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

As Dusk Falls

Was ist das? Dieses Spiel ist ein interaktives Drama vom Indie-Entwickler Interior/Night. Ihr startet in eine Story über zwei Familien im Südwesten der USA. Im Laufe des Spiels werdet ihr immer mehr Elemente der tragischen und dramatischen Geschichte aufdecken.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Psychonauts 2

Was ist das? Der lang erwartete Nachfolger von Psychonauts ist ein Plattformer mit putziger Grafik. Ihr spielt einen jungen Psychonaut namens Raz, der mit seinen Psycho-Kräften in die Gedanken Anderer eindringen kann.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

S.T.A.L.K.E.R. 2

Was ist das? S.T.A.L.K.E.R. 2 ist der lang ersehnte Nachfolger des kultigen Survival-Shooters. Erneut geht es in die „Zone“ um den zerstören Reaktor von Tschernobyl. Doch dieses Mal ist alles größer und als Open-World aufgebaut. S.T.A.L.K.E.R. 2 wird ein zeitweiliger Exklusivtitel für die Xbox.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Tetris Effect Connected

Was ist das? Dieses Multiplayer-Tetris-Game wird zumindest als zeitbegrenztes Exklusiv-Spiel für die Xbox erscheinen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

The Gunk

Was ist das? Hier handelt es sich um ein gruseliges Adventure-Puzzle Game. Entwickler ist Image and Form, die schon für die launigen Steamworld-Spiele bekannt sind.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

The Medium

Was ist das? The Medium ist ein Psycho-Horrorspiel, in dem die Komponisten Akira Yamaoka und Arkadiusz Reikowski (Silent Hill) beteiligt waren. Um die Grusel-Atmosphäre noch schauriger zu gestalten, wechselt ihr öfter die Perspektive im Spiel.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Warhammer 40.000: Darktide

Was ist das? Ihr fandet die Warhammer-Fantasy-Games der Vermintide-Reihe gut? Dann freut euch auf Darktide, denn hier geht es mit einem ähnlichen Spielprinzip auf der Xbox gegen Monster aus dem Warhammer-40.000-Universum zur Sache. Erneut müsst ihr mit euren Mitspielern im Coop Welle um Welle von ekligen Kreaturen entledigen und das Missionsziel abschließen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

CrossfireX

Was ist das? Dieser taktische Shooter erinnert stark an Counter Strike und ist in Asien sehr populär. CrossfireX ist hier die aufgepeppte Konsolen-Version, die exklusiv für die Xbox erscheinen wird.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Senua’s Saga: Hellblade II

Was ist das? Der nächste Teil der preisgekrönten Senua-Story wird exklusiv für die Xbox und den PC erscheinen. Erneut geht es darum, die vom Schicksal gezeichnete Kriegerin Senua durch eine intensive und verstörende Story zu begleiten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Scorn

Was ist das? Scorn ist ein super ekliges, gruseliges Shooter-Game. Der Art-Style erinnert stark an die biomechanischen Designs des Künstlers H.R. Giger. Erwartet also eklige, verstörende Objekte und Monster, die euch an den Kragen wollen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Weitere mögliche Exklusiv Titel

Das könnte noch an Exclusives kommen: Neben den oben genannten Titeln, die definitiv erstmal exklusiv auf der Xbox erscheinen werden, könnten noch weitere Titel bald kommen.

Denn durch den geplanten Kauf des Studios Bethesda mit seinen Franchises könnten bald bestimmte Bethesda-Spiele exklusiv auf der Xbox Series X beziehungsweise S sowie den PC kommen und Plattformen wie die PlayStation auslassen. Besonders die geplanten Top-Titel wie Elder Scrolls VI oder das Rollenspiel Starfield könnten womöglich weitere Exklusivtitel für die Xbox Series X/S sein.