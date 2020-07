Wir sprachen mit Xbox-Chef Phil Spencer im Interview über die Xbox Series X, Exklusivtitel und die Zukunft der Konsolen. Schaut im Video, was er dazu zu sagen hat.

Um was geht es? Die nächste Generation der Konsolen ist bei Gamern gerade ein wichtiges Thema. Microsoft’s Xbox Series X könnte bald bei vielen Spielern die neue Konsole im Wohnzimmer werden.

Zu dieser wichtigen Zeit konnten wir mit Webedia Frankreich und unseren dazugehörigen Marken, ein Interview mit Phil Spencer organisieren und über wichtige Themen sprechen, die uns gerade zur neuen Konsole bewegen.

Dabei ging es um den Xbox Game Pass, das Verschmelzen von PC- und Xbox-Spielern und Spielerinnen sowie Cloud Gaming.

Das Video zum Interview mit Phil Spencer

Hier könnt ihr das Interview sehen:

Auf dem YouTube-Kanal von GameStar steht das Interview mit Phil Spencer nun für euch bereit. Wir binden es an dieser Stelle für euch ein.

Wir sprachen über die Optik: Wir stellten Phil Spencer die Frage, warum die Grenzen zwischen Konsole und PC mit der Xbox Series X so verschwimmen. Selbst das Design erinnert ja an einen PC-Tower.

Spencer erklärt, dass das Design der Konsole „zweckmäßig“ ist und ihnen erlaubt, die volle Leistung unterzubringen, ohne, dass sie wegen der Optik dabei Abstriche machen müssen.

Laut Spencer erlaubt es das Design der Xbox Series X, die leistungsstärkste Next-Gen-Konsole zu bauen, die gleichzeitig die Lautstärke gering hält und durch das Kühlsystem eine konstante Performance bringt.

Die Xbox Series X – Das Design wurde für optimale Kühlung und Leistung gewählt – Gefällt euch das?

Wie wichtig sind 2 Konsolen-Modelle zum Launch? Im Interview sprachen wir an, dass Sony auch eine günstigere Version der PS5 ohne optisches Laufwerk anbieten wird. Wir fragten Spencer, ob es weise ist, zum Launch gleich zwei Konsolen anzubieten und ob Microsoft dasselbe mit der Xbox Series X machen könnte.

Spencer erklärt, dass es besonders in diesem Jahr eine tolle Sache wäre, eine kostengünstigere Alternative anzubieten. „Wir wissen alle, welche wirtschaftliche Unsicherheit überall aufgrund von Covid-19 und der hohen Arbeitslosenrate herrscht. Es gibt viele Dinge, mit denen sich Leute, unsere Kunden in ihrem Leben beschäftigen. Kunden dann die Wahl zu lassen, wie sie den Einstieg in unser Ökosystem schaffen wollen, ist sehr wichtig.“

Im Interview ging es auch um die Exklusiv-Titel auf Konsolen. Denn die sind ja auch bei der Konkurrenz von Sony ein großes Thema.