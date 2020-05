Woher stammen die Informationen? In einem Interview sprach wccftech.com mit Stuart Tilley und dessen Kollegen Graeme Ankers. Im Gespräch ging es unter anderem um die mögliche Zukunft der Spiele auf PS5 und Xbox Series X.

Wer spricht da? Tilley ist Game Developer und Mitgründer von Firesprite. Das Studio hatte den exklusiven Horror-PlayStationVR-Titel „The Persistence“ (via GamePro) entwickelt. Firesprite hatte eng mit Sony zusammen gearbeitet, weil es sich bei „The Persistence“ auch um den ersten Titel des Studios für PlayStation VR handelte.

PS5 und Xbox Series X: Völlig neue Features möglich

Was genau sagt er? Tilley erklärte in dem Interview, dass vor allem Ladezeiten daran Schuld seien, weswegen man während der Entwicklung viele coole Ideen streichen musste:

Es ist einfach super aufregend für uns, unsere Ambitionen zu erhöhen. Manchmal musste man ein Feature verwerfen, weil es zum Beispiel sehr lange Ladezeiten erforderte. Jetzt, in der Zukunft, ist das vielleicht kein Problem. Das wird uns sehr wohl ermöglichen, bessere Spiele zu machen, ich glaube, das ist absolut richtig. Stuart Tilley; Quelle: Wccftech.com

Darum sind neue Features möglich: Tilley meinte, diese ganzen neuen Sound-Möglichkeiten seien ja ganz cool und würden eine Verbesserung darstellen, aber viel wichtiger sei für Spieler und Entwickler die SSD.

Der wichtigste Grund für die neuen Features ist die sehr schnelle SSD, die zum Beispiel in der PS5 verbaut ist. So schwärmt Epic-Chef Sweeney von der neuen SSD der PS5. Außerdem soll laut Sonys eigener Aussage die PS5 100 mal schneller sein als die PS4.

Dank der hohen Geschwindigkeit könnten nun Funktionen Einzug in die Spiele finden, die früher gestrichen werden mussten.

So erklärte einmal Entwickler William Armstrong, der unter anderem an BioShock 2 und Firewatch gearbeitet hatte, dass Spiele durch viele Ideen und Funktionen immer größere werden würden:

Dinge wie das Initialisieren des KI-Verhaltens, das Einrichten der dynamischen Physik, das Registrieren jedes Beutestücks im Speicher und Inventar usw. Da der Spielumfang immer größer wird, wird auch der Umfang des Setups immer größer. William Armstrong, Quelle: Kotaku.com

Was bedeutet das? Für andere Features ist das kein Platz mehr, außer man will höhere Ladezeiten in Kauf nehmen. Zum Beispiel coole Bewegungsabläufe oder Fähigkeiten müssten ebenfalls geladen werden und dafür ist dann kein Platz mehr.

Mein-MMO hatte sich außerdem einmal angesehen, was passiert, wenn die SSD der Next-Gen doch einmal voll wird:

Was passiert bei PS5 und Xbox Series X, wenn die SSD voll wird?

Darum bieten PS5 und Xbox Series X viele neue Möglichkeiten

Sowohl Xbox Series X als auch PS5 könnten für Entwickler und Spieler zugleich eine wichtige Entwicklung darstellen. Denn beide Konsolen bieten viel neue Technik.

Was bietet die PS5? So erklärte Chef-Entwickler Mark Cerny von Sony in einem Stream, dass die PS5 viele neuen Möglichkeiten bieten soll. Dazu gehören unter anderem:

Abwärtskompatibilität von der PS5 zur PS4

Realismus durch Raytracing

und neue Technologie, die die PS5 schneller machen soll

Was bietet die Xbox Series X? Xbox Chef Phil Spencer erklärte ebenfalls in einem Gespräch, dass die Xbox Series X 8 mal stärker sein soll als die Xbox One. Dabei ging es ihm nicht nur um die allgemeine Rohleistung der Konsole. So bietet die Xbox Series X ebenfalls neue Features wie…

DirectX-Raytracing

Variable Rate Shading (VRS)

und Abwärtskompatibilität zu allen alten Xbox-Geräten

Vor allem Raytracing könnte dank Xbox Series X und PS5 eine völlig neue Perspektive bekommen.

Ihr wollt mehr über die neue Konsole von Sony erfahren? Wir stellen euch die wichtigsten Informationen rund um die PlayStation 5 vor und erklären, auf welche Features und Funktionen ihr euch freuen könnt.