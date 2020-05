Die PS5 wird etwa 100-mal schneller als die PS4, sagt Sony

Gehören Ladezeiten auf der PS5 bald der Vergangenheit an? Die Geschwindigkeit der Konsole nimmt bei Sony jedenfalls einen hohen Stellenwert ein – und soll die der PS4 um Längen übertreffen.

Darum wird die PS5 so schnell: Im Corporate Strategy Meeting (via Sony) am 19. Mai sprach Sony-CEO Kenichiro Yoshida unter anderem darüber, wie die PS5 die „Spielerfahrung für Nutzer“ revolutionieren möchte.

Um die Immersion von Spielen weiter zu erhöhen, solle nicht nur die Auflösung verbessert werden. Auch die Geschwindigkeit von Spielen nehme einen hohen Stellenwert ein.

Der Fokus liegt hierbei auf der maßgefertigten High-Speed SSD der Konsole. „Wir planen, Verarbeitungsgeschwindigkeiten von Spieldaten zu realisieren, die etwa 100 Mal schneller sind als die PS4“, erklärte der CEO. „Die Ladezeiten der Spiele dürften viel kürzer werden. Spieler sollten in der Lage sein, sich nahezu verzögerungsfrei durch riesige Spielwelten zu bewegen.“

Schon eine Tech-Demo zur Unreal Engine 5 auf PS5 zeigte zuletzt eindrucksvolle Bilder

Realistischere Spiele durch neue Technologie

Spiele werden immersiver: Mithilfe der neuen Technologien in der Konsole sollen Spiele noch realistischer werden. Dazu sollen, neben der schnellen Geschwindigkeit, auch der DualSense-Controller und ein neues 3D-Audio-System beitragen:

„Durch die Kombination von Geschwindigkeit, Haptik und Sound können wir die wunderbare Erfahrung auf der PS4 noch weiter verbessern und die PS5 zu einer Konsole der nächsten Generation machen, indem wir Spielerlebnisse bieten, die vorher nicht möglich waren.“ – Kenichiro Yoshida

Die SSD hatte schon zuvor für Aufsehen gesorgt. Im Verlaufe einer eindrucksvollen Tech-Demo zur Unreal Engine 5 hatte Epic-Boss Tim Sweeney hervorgehoben, wie stark die neue SSD sei, und dass „die Welt der Ladebildschirme“ beendet sei.