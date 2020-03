Auf der offiziellen Webseite hatte Microsoft kurzzeitig ein Release-Datum für die neue Konsole Xbox Series X stehen. Laut diesem sollte die Konsole im November 2020 erscheinen.

Update 21:00 Uhr: Wie der Director of Programming von Microsoft, Larry Hryb, über Twitter mitteilte, war das Auftauchen der Nachricht zu Thanksgiving ein Versehen. Aktueller Stand bleibt, dass Holiday 2020 angepeilt wird.

An Xbox product page in some regions inaccurately listed the launch date for Xbox Series X as Thanksgiving 2020. We are committed to launching Holiday 2020