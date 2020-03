Aktuell läuft der Livestream zur Vorstellung der neuen PlayStation 5, die im Winter erscheinen soll. Doch die gezeigten Inhalte waren eigentlich vor allem für Entwickler gedacht. Die meisten Gamer zeigen sich im Chat eher gelangweilt.

Was ist das für ein Stream? Eigentlich sollte aktuell die Game Devloper Conference laufen. Das ist eine Messe für Entwickler, auf der viele Neuerungen aus der Branche besprochen werden. Dazu gehört natürlich auch die Next-Gen-Konsole PS5.

Doch die Messe fiel wegen des Coronavirus aus, genau wie die E3 2020 und zahlreiche andere Messen. Entsprechend überträgt Sony nun die Inhalte, die für die Messe gedacht waren, im Livestream.

Was ist das Problem? Die gezeigten Inhalte richteten sich vor allem an Entwickler und weniger an die Gamer selbst. Deshalb ging es im Vortrag auch sehr technisch zu. Von Präsentationen für die Spieler selbst sind wir es gewohnt, dass die Veranstaltungen entsprechend aufgemacht sind, mit vielen Bildern und die Technik simpel erklärt.

Einer der bekanntesten Gaming-Journalisten der Welt, Jason Schreier, sagte genau das bereits in einem Tweet voraus.

Predictions for today’s PS5 livestream:

– It will be dry and technical (remember, this was supposed to be GDC week)

– There will be some weirdness (hopefully we hear about the unique OS features)

– The final number of GPU teraflopppps will make PlayStation console warriors sad