PS4 oder Xbox One kaufen – Lohnt sich das 2020 noch vor der NextGen?

Xbox Series X und PlayStation 5 kommen 2020. Lohnen sich PlayStation 4 und Xbox One noch oder warte ich lieber auf die Nachfolger? Wir stellen die alten Konsolen im Vergleich vor. Lohnt sich der Kauf der alten Generation immer noch, obwohl der Start der NextGen bald ansteht?

Zum Weihnachtsgeschäft 2020 sollen die PlayStation 5 von Sony und die Xbox Series X von Microsoft erhältlich sein. Doch Verkäufer unterbieten sich immer mit neuen Angeboten für die alte Konsolen-Generation. Sind das wirklich tolle Angebote oder nur vermeintliche Schnäppchen? Wir erklären euch, welche Gründe für und gegen einen Konsolenkauf sprechen und was ihr dabei beachten müsst:

Zuerst stellen wir die PlayStation 4 und Varianten vor

Anschließend stellen wir die Xbox One und Varianten vor

Abschließend vergleichen wir die Konsolen und fragen, ob sich der Kauf noch lohnt und stellen die Argumente vor, die für oder gegen einen Kauf sprechen.

Euch interessiert nur, ob sich der Kauf einer Konsole noch vor dem Start der NextGen lohnt? Dann springt ruhig zum Ende des Artikels, wo wir alle wichtigen Fragen beantworten.

PlayStation 4 Slim vs Pro

In der folgenden Tabelle stellen wir euch die beiden Modelle der PlayStation 4, die Slim- und die Pro-Variante vor.

Name PlayStation Slim PlayStation 4 Pro Prozessor AMD Jaguar, 8 Kerne mit 1,6 GHz AMD Jaguar, 8 Kerne mit 2,1 GHz Grafik 1,84 TFlops, 18 CUs, 800 MHz, Radeon basiert 4,2 TFlops, 36 CUs, 911 MHz, Radeon basiert Arbeitsspeicher 8,0 GByte GDDR5 8,0 GByte GDDR5 + 1,0 GByte DDR3

Maße 265 x 39 x 288 mm (BxHxT), 2,1 kg 295 x 55 x 327 mm (BxHxT), 3,3 kg Laufwerk BD-DVD-Kombo BD-DVD-Kombo Anschlüsse 2x USB 3.1 Gen1, 1x AUX Port 3x USB 3.1 Gen1, 1x AUX Port Bildwiedergabe HDMI 2.0 (HDR) HDMI 2.0 (HDR), Optical out Preisniveau (Geizhals) 243 – 373 Euro 249 – 808 Euro

PS4 Slim: Einsteiger, Full-HD und Multiplayer

Die Slim-Version der PlayStation 4 stellt den besten Einstieg im Bereich der Konsolen von Sony dar. Alle PlayStation-4-Spiele können ohne Einschränkung mit der Slim gestartet und gespielt werden. Für die meisten Spiele reicht die Leistung der PS4 Slim noch völlig aus, insbesondere wenn man hauptsächlich Spiele wie Fortnite oder FIFA 20 spielt.

Couch-Coop oder Online-Multiplayer sind mit der Slim ebenfalls ohne Einschränkungen möglich.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

PS4 Pro: Gaming, VR- und 4K-Nutzer

Die Pro-Version der PlayStation 4 bietet deutlich mehr Leistung auf Kosten eines höheren Stromverbrauchs und einer höheren Lautstärke.

Dafür kann die Pro-Variante auch entsprechend mehr Grafik darstellen und unterstützt sogar 4K-Auflösung.

Die PS4 Pro bietet außerdem eine verbesserte VR-Unterstützung. So kommt es mit dem PS VR etwa zu weniger Motion Sickness.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

PlayStation 4 im Vergleich: Worauf muss ich beim Kauf achten?

PlayStation 4 Slim oder Pro kaufen? Die Entscheidung, ob man die Slim-Version oder die deutlich teurere Pro-Version wählt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Was spricht für die PlayStation 4 Slim?

Wer hauptsächlich auf einem Full-HD-Bildschirm spielt und es vermutlich weiter tun wird, für den ist die Slim-Version die bessere Entscheidung.

In Online-Spielen gibt es eine Leistungsobergrenze, damit es fair zugeht. In Online-Spielen könnt ihr also nicht von der Mehrleistung einer Pro profitieren, auch hier lohnt es sich eher zur Slim zu greifen.

Viele ältere Titel haben kein Pro-Update erhalten und unterstützen auch keine 4K-Auflösung. Auch hier ist die Slim-Variante die bessere Wahl

Was spricht für die PlayStation 4 Pro?

Spiele wie Red Dead Redemption 2 könnt ihr nur mit der PS 4 Pro in vollen Zügen genießen. Bei der Slim geht die Performance teilweise spürbar in die Knie.

Wer einen 4K-Bildschirm besitzt oder sich einen zulegen will, der kann von der höheren Leistung der PlayStation 4 Pro profitieren

Wer auf Top-Grafik steht und viele Games spielt, die 4K-Auflösung unterstützten, für den ist die Pro-Variante die beste Option

PlayStation VR profitiert ebenfalls von der Mehrleistung der PlayStation 4 Pro.

Xbox One S vs One X

In der folgenden Tabelle stellen wir euch die beiden Modelle der Xbox One, die S- und die X-Variante vor.

Name Xbox One S Xbox One X Prozessor AMD Jaguar, 8 Kerne mit 1,75 GHz AMD Jaguar „Evolved“, 8 Kerne mit 2,3 GHz Grafik 1,23 TFlops, 12 CUs, 914 MHz, 6 TFlops, 40 CUs, 1172 MHz Arbeitsspeicher 8,0 GByte DDR3 12,0 GByte DDR5

Maße 295 x 65 x 230 mm, 2,9kg 300 x 60 x 240 mm, 3,8kg Laufwerk 4K UHD Blueray 4K UHD Blueray Anschlüsse 3x USB 3, SPDIF Digital Audio, Infrarot, HDMI 3x USB 3, SPDIF Digital Audio, Infrarot, HDMI Bildwiedergabe HDMI 2.0 (HDR) HDMI 2.0 (HDR) Preisniveau (Geizhals) 199 – 329 Euro 288 – 548 Euro

Xbox One S: Einsteiger, 4K mit Abstrichen

Die Xbox One S stellt das Upgrade zur ersten Xbox One dar. Sie bietet genügend Leistung für sämtliche Spiele in Full-HD-Auflösung. Alle Spiele, die für Microsofts Konsole heraus kommen, sind immer sowohl für S als auch X kompatibel.

Natives 4K schafft sie nicht, stattdessen werden die Pixel hochskaliert. Die Xbox One X nutzt den gleichen Trick, hat aber mit nativen 4K deutlich geringere Probleme. Filme kann die Xbox One S mit dem eingebauten 4K UHD Player problemlos darstellen, HDR wird ebenfalls unterstützt.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Xbox One X: Highend-Gaming, 4K und zukunftssicher

Die Xbox One X bietet deutlich mehr Leistung als die schwächere S-Version. Dadurch ist sie aber auch größer und schwerer.

Mit 4K hat die Konsole keine Probleme. Dank der starken Leistung fällt die Hochskalierung nicht so ins Gewicht wie bei der schwächeren S.

Bestimmte Spiele sind für die Xbox One X optimiert. Das erkennt man an dem „Xbox One X Enhanced“-Zeichen. Diese Spiele nutzen die Leistung der Konsole voll aus, sind aber auf der S-Version ebenfalls spielbar.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Was ist mit der Xbox One S All Digital Edition?

Die All Digital Edition hat fast die gleichen Spezifikationen wie die One S, mit einer Ausnahme: Der Hauptunterschied ist das fehlende Laufwerk bei der All Digital Edition.

Mit der All Digital Edition muss man daher zwangsläufig alle Spiele über den digitalen Xbox Store kaufen, da man mit dieser Version keine Blu-Rays abspielen kann. 4K-Filme sehen und Gebrauchtspiele benutzen ist ebenfalls nicht möglich.

Xbox One im Vergleich: Worauf muss ich beim Kauf achten?

Xbox One S oder One X kaufen? Bei der Entscheidung, ob man die S-Version oder die deutlich teurere X-Version wählt, hängen verschiedene Faktoren ab:

Was spricht für die Xbox One S?

Wer selten Spiele spielt und vorrangig Filme oder Serien schaut, für den reicht die Xbox One S. Die One S bietet wie die stärkere Variante sowohl 4K Auflösung bei Filmen als auch HDR.

Highend-Games sind auf der One S auf Full-HD und 30 FPS ausgelegt. Wer keine größeren Bedürfnisse hat oder ohnehin maximal auf Full-HD zockt, der kann auch zur One S greifen

Spielt man hauptsächlich Casual Games wie Fortnite, FIFA 20 oder beispielsweise Indie-Titel, reicht die Leistung der One S ebenfalls völlig aus.

Was spricht für die Xbox One X?

Wer einen Fernseher mit 4K-Auflösung mit HDR-Farbtiefe besitzt, der sollte die Xbox One X nehmen, da auch Spiele davon profitieren.

Bestimmte Spiele unterstützen die Leistung der Xbox One X (Xbox One X Enhanced). Wer davon profitieren will, braucht die Xbox One X.

Langfristig ist die Xbox One X zukunftssicherer als die S-Version. Die Performance der X-Version ist besser und früher oder später muss man mit der S-Version schlechtere Grafik für eine bessere Performance in Kauf nehmen.

Für die Spielbarkeit der Xbox-Games spielt es keine Rolle, welche Version der Xbox ihr besitzt: Alle Spiele sind immer sowohl auf der One S als auch auf der One X spielbar.

Wo liegen die Unterschiede zwischen Xbox und PlayStation 4?

Beide Konsolen besitzen eine Reihe von Exklusiv-Titeln, die ihr nur auf der entsprechenden Konsole zocken könnt. Für viele User liegt es häufig an den Exklusiv-Titeln, für welche Konsole sie sich schlussendlich entscheiden.

Die Xbox One S und One X bieten im Gegensatz zur PlayStation 4 ein 4K UHD-Blu-Ray-Laufwerk. Die PlayStation 4 kann daher kein UHD-Videos abspielen.

Sowohl die PlayStation 4 Pro als auch die Xbox One unterstützen 4K-Auflösung

Lohnt sich der Kauf der Xbox One oder der PlayStation 4 vor NextGen noch?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich den Wechsel von der letzten Generation auf die aktuellen Konsolen ansehen. Fakt ist hier, dass die alten Konsolen weiterhin mit neuen Spielen und Technik unterstützt worden sind.

Was spricht für den Kauf?

Wie sah es beim letzten Generationenwechsel aus? Die PlayStation 3 und auch die Xbox 360 haben trotz neuer Generation fortlaufend neue Spiele erhalten. Es gibt weder für Sony noch Microsoft Gründe, den Support für die PlayStation 4 oder die Xbox One von heute auf morgen zu beenden, denn das würde langfristig nur die Spieler- und Käuferschaft verärgern.

4K ist bisher noch nicht sehr verbreitet: Wer keinen 4K-Fernseher oder Bildschirm besitzt und sich in nächster Zeit auch keinen 4K-Bildschirm kaufen wird, der wird von der neuen Generation nicht großartig profitieren. Eine PlayStation 4 Pro oder eine Xbox One X bieten auch heute noch mehr als genügend Leistung, um aktuelle Spiele sauber und flüssig spielen zu können.

Hoher Preis von Xbox und PS 5: Hinzu kommt, dass die neue Generation vermutlich teurer werden wird als PlayStation 4 oder Xbox One. Als wir euch gefragt hatten, wie viel ihr bereit seid für die neue Generation auszugeben, war beispielsweise nicht jeder von euch bereit beispielsweise 500 Euro für eine neue Konsole auszugeben.

Wie groß ist das Spieleangebot für PS 5 und Co? Ein weiteres Argument ist das Spieleangebot: Bis es genügend Titel gibt, die die Leistung der Xbox One X Series oder der PlayStation 5 unterstützen, wird noch einige Zeit vergehen. In dieser Zeit kann man genau so gut die momentane Generation verwenden und sich in den drei Jahren irgendwann einen passenden 8K-Bildschirm kaufen.

Was spricht gegen den Kauf?

Die PlayStation 5 (links, Konzeptbild) und die Xbox Series X (rechts) sollen noch an Weihnachten 2020 erhältlich sein. Welche Argumente sprechen gegen den Kauf der aktuellen Generation?

Alte Spiele laufen auf neuer Generation: Ein sehr starkes Argument für die neue Generation ist die Abwärtskompatibilität: Sowohl Microsoft als auch Sony hatten versprochen, dass alte Spiele auch auf der neuen Generation spielbar sind.

Beste Technik nur mit Xbox Series X und PS 5: Wer auf Leistung und beste und modernste Technik setzt, der sollte auf PlayStation 5 und die Xbox One Series X warten. Dazu gehört beispielsweise die Raytracing-Technologie, die auf den neuen Konsolen unterstützt werden soll, die aber auch auf dem PC noch nicht völlig ausgereift ist.

Gründe für den Kauf einer Xbox One oder PlayStation 4

Wer sich jetzt noch eine PlayStation 4 Pro oder eine Xbox One X kauft hat folgende Vorteile:

Die alten Generationen werden sehr wahrscheinlich weiterhin unterstützt und bekommen auch noch Spiele

Für Full-HD reicht die alte Generation völlig und eingeschränkt auch für 4K-Auflösung.

Wer zur alten Generation greift, kann außerdem den Kinderkrankheiten zum Start der neuen Generation ausweichen. Die alte Generation ist ausgereift.

Die Preise für PlayStation 5 und die Xbox One Series X liegen deutlich über der alten Generation. Die Preise werden irgendwann fallen und bis dahin bietet eine PlayStation 4 oder eine Xbox One noch mehr als genügend Spielspaß.

Zu welcher Konsole soll ich greifen?

Zum Abschluss stellen wir nun noch einmal vor, welche Gründe für welche der Konsolen sprechen.

Für Spiele wie Fortnite oder Fifa 20 reicht die Leistung einer PS 4 Slim oder der Xbox One S völlig aus. Auch die One S Digital Edition kann hier durchaus eine Empfehlung sein.

PlayStation 4 Slim oder Pro kaufen?

Wie steht es um die Slim? Die Slim-Version lohnt sich nur, wenn man weiterhin einen Full-HD-Bildschirm verwendet und nicht langfristig auf 4K umsteigen will. Ebenfalls ist die Slim die erste Wahl, wenn man weder auf eine Top-Optik noch auf eine starke Performance Wert legt. Spielt ihr hauptsächlich Casual Games wie beispielsweise Fortnite oder FIFA, dann braucht ihr ebenfalls keine Highend-Leistung.

Was ist mit der Pro-Version? Die PS4 Pro ist dennoch deutlich zukunftssicherer, da sie sowohl 4K-Support bietet als auch genügend Leistung für Spiele, die in näherer Zukunft noch erscheinen werden. Im Gegensatz zur Xbox One bietet die PS4 Pro jedoch keinen 4K UHD-Bluerayplayer.

Xbox One S oder One X kaufen?

Wie steht es um die One S? Wie für die PlayStation 4 Slim gilt auch für die Xbox One S: Wer keine Highend-Leistung braucht und hauptsächlich Spiele wie Fortnite, FIFA und Co spielt, für den reicht die One S völlig aus. Spiele für die Xbox One X werden auch immer auf der One S laufen, aber mit Abstrichen in Leistung Grafikqualität. Die One S All Digital Edition ist nur zu empfehlen, wenn ihr auf 4K-Videos und Filme verzichten könnt.

Was ist mit der One X-Version? Die Xbox One X bietet im Gegensatz dazu noch den aktuellen Stand der Technik. Dazu gehört der volle Support für 4K-TVs und Streaming-Dienste mit HDR inkl. Dolby Vision und 3D-Sound. Ebenso bietet die Konsole die größte Leistungsfähigkeit unter den aktuellen Konsolen.

Für welche der neuen Konsolen würdet ihr euch entscheiden? Wir haben euch nach eurer Meinung zu den neuen Konsolen gefragt: