Ob sich die Series S tatsächlich so gut verkauft und ob sie überzeugen kann, werden wir wohl erst nach dem Release am 10. November 2020 erfahren.

Wie sehr glaubt Spencer an die Series S? In dem Interview betont Spencer, dass die Xbox Series X „ein Biest“ ist und sich zu Beginn besser verkaufen wird, weil die „Early Adopter“ diese Konsole bevorzugen.

Was meint der Xbox-Chef genau? Dadurch, dass bei der Xbox Series S Grafiken in einer niedrigeren Auflösung dargestellt werden und auf 4K verzichtet wird, sollen die gleichen Spiele schneller laden, als bei der teureren Konsole.

Was macht die Series S so interessant? Die Series S ist die kleine Schwester der neuen Xbox Series X. Sie verzichtet auf ein Blu-Ray-Laufwerk, 500 GB Speicherplatz und hat eine etwas schwächere Hardware .

