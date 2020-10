In den USA bietet ein Händler heute wieder die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X zur Vorbestellung an. Er betont, dass die Stückzahlen stark limitiert sind. Doch wie sieht es in Deutschland aus? Und gibt es neue Infos zur „3. Welle“?

Was ist los bei den Vorbestellungen? Die Next-Gen-Konsolen erfreuen sich bei den Vorbestellungen großer Beliebtheit. Zum Start der PS5 brach Chaos aus und die Konsole war innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Auch bei der zweiten Welle ging den Händlern schnell die Puste aus.

Bei der Xbox Series X sah es kaum besser aus, auch hier waren die Konsolen früh vergriffen. Nur die kleinere Series S steht bei einigen Händlern noch zur Verfügung.

Seitdem warten viele Konsolen-Fans auf Nachschub für die Next-Gen. Und zumindest in den USA bietet der Händler „antonline“ heute wieder Vorbestellungen an – ab 20:00 Uhr deutscher Zeit. Allerdings weisen sie direkt darauf hin, dass die Stückzahl stark limitiert ist:

Woher die Konsolen kommen und warum ausgerechnet dieser Shop damit versorgt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings ist antonline nicht komplett unbekannt. Laut eigener Aussage sind sie „Amerikas führender Online-Wiederverkäufer moderner Spiel- und Computertechnologie“.

Kann man dort auch aus Europa vorbestellen? antonline bietet lediglich einen Versand innerhalb der USA an. Ihr könnt dort also nicht vorbestellen, es sei denn ihr habt Bekannte in dem Land, die euch die Konsole später rüberschicken.

Doch wie sieht es derzeit in Deutschland aus? Wann können wir wieder eine PS5 oder Xbox Series X vorbestellen?

Wie steht’s um eine neue Vorbesteller-Welle?

Wie steht es um die PS5? Anfang Oktober erklärte ein Insider, dass Sony bald neue Konsolen anbieten möchte und rechnete mit dem Start einer möglichen 3. Welle ab dem 5. Oktober. Diese blieb bisher jedoch aus.

Amazon und MediaMarkt haben Ende September erklärt, dass es auf absehbare Zeit erstmal keine neuen PlayStation-5-Konsolen geben würde. Ein Tweet von Sony, der noch aus dem September, also der Zeit vor der 2. Welle stammt, besagt, dass es „gegen Ende des Jahres“ mehr PS5-Konsolen geben soll:

Wann das aber genau sein wird – ob noch vor Release oder möglicherweise erst unmittelbar vor Weihnachten – ist noch nicht bekannt. Zudem könnten die neuen Konsolen möglicherweise nur online zur Verfügung gestellt werden. Denn im Einzelhandel wird es zumindest die PS5 zum Start wohl nicht geben.

Wie steht es um die Series X? Bei der Konsole von Microsoft sieht es ebenfalls so aus, als gäbe es eine neue, große Welle von Vorbestellungen. In einem Tweet hieß es, dass die Fans die Retailer im Blick behalten sollen und sich auf neue Konsolen ab dem 10. November, dem Release-Tag der Konsole, freuen können.

Anders als bei Sony deutet aber noch nichts darauf hin, dass die Konsole nicht im Einzelhandel landen würde.

Fans der Konsolen hoffen jedoch darauf, dass der Verkauf der PS5 und Xbox Series X bei antonline der potentielle Auftakt einer neuen Welle ist. Wirkliche Anhaltspunkte dafür gibt es jedoch bislang nicht.

Falls ihr euch noch nicht ganz sicher seid, welche Next-Gen-Konsole ihr euch holen wollt: PS5 vs. Xbox Series X – Wer sollte sich welche Konsole kaufen?