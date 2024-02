WoW-Entwickler sprechen über das Gold-Verbot: „Das war eine exzellente Geldwäsche“

Hat das Verbot der GDKP-Runs in World of Warcraft Classic wirklich was gebracht? Die Entwickler verraten ihre Gedanken dazu.

In World of Warcraft Classic läuft aktuell die Saison der Entdeckungen („Season of Discovery“). Da bringen die Entwickler nicht nur neuen Content, den es noch nie zuvor in der klassischen Variante des Spiels gab, sondern setzen auch neue Richtlinien um. Das Verbot der GDKP-Runs war ziemlich umstritten, sollte aber dabei helfen, den illegalen Goldkauf einzuschränken.

Jetzt haben die Entwickler über ihre ersten Eindrücke zur Reglung gesprochen und sehen viele positive Einflüsse.

Woher stammen die Infos? Das Magazin Dexerto hat mit dem Senior Game Producer Josh Greenfield und Lead Software Engineer Nora Valetta gesprochen, die beide für die Saison der Entdeckungen verantwortlich sind. Dabei ging es um viele Themen, vor allem aber auch um die Durchsetzung des GDKP-Verbots.

Was ist GDKP eigentlich? Als „GDKP“ bezeichnet man ein System, nach welchem Beute in Raids oder Dungeons vergeben wird. Anstatt einfach auf ein Item zu würfeln und den Zufall entscheiden zu lassen, bieten die Interessenten mit Gold auf den Gegenstand. Der Käufer mit dem größten Angebot erhält den Gegenstand. Im Anschluss an den Raid wird das so eingenommene Gold dann auf alle Mitglieder der Gruppe aufgeteilt. Reiche Spieler bekommen so Items, während alle anderen Gold bekommen.

Mit Gold coole Beute erhalten – in der Saison der Entdeckungen gibt es das nicht.

Was wurde gesagt? Greenfield äußert sich „vorsichtig optimistisch“. Es sei zwar zu früh, um wirklich fundierte Daten zu haben und daher auf eine langfristige Wirkung zu schließen, aber der erste Eindruck war ziemlich positiv.

Meine erste Beobachtung beim Spielen ist, dass ich deutlich weniger Werbung [auf den Realms] bemerke. Das hat uns die Möglichkeit gegeben, stärker gegen solche Dinge vorzugehen. Nicht nur der Goldverkauf, sondern auch das Botting.

Grundsätzlich ist GDKP nämlich nicht nur eine Art, mit der Beute verteilt wird, sondern auch eine Methode, mit der Gold „gewaschen“ wird. Denn große Mengen illegales Gold wechseln durch diese Käufe den Besitzer und werden dadurch quasi legal. Das macht es auch zunehmend schwerer, den Weg des Goldes zu verfolgen.

GDKP ist eine exzellente Methode, um Geld zu waschen und eine exzellente Methode, um den Weg des Goldes zu verschleiern. Ohne diese Art des Schildes, macht es das für uns viel einfacher, andere Dinge aufzuräumen und ein bisschen standhafter in anderen Aspekten der Ökonomie zu sein.

Dabei ist den Entwicklern nicht entgangen, dass es zu Beginn durchaus laute Kritik an der Abschaffung des Systems gab. Viele empfanden GDKP als solide Methode, um Beute zu verteilen. Viele haben an diesen Raids auch teilgenommen, um so legal Gold zu verdienen – ganz gleich, woher das ursprünglich stammt.

Ganz am Anfang gab es einen großen Aufschrei in der Community über die Entscheidung, als es dann in Kraft trat. Inzwischen sehe ich das nicht mehr als so ein heißes Thema an. Es ist fast so, als hätten die Leute sich gesagt: „Okay, GDKP ist in der Saison der Entdeckungen verboten. Ich nehme an, so ist das Leben.“ Und dann haben sie das einfach hinter sich gelassen. Wir sehen [jetzt] keinen großen Aufschrei mehr von den Leuten, die unzufrieden darüber waren.

Allerdings ist den Entwicklern auch klar, dass es sich dabei nur um eine Momentaufnahme handelt. Immerhin sind die langfristigen Folgen noch nicht wirklich abzusehen, auch wenn der Trend positiv zu sein scheint.

Ich glaube es ist eindeutig, dass es noch zu früh ist, um hier ein Fazit zu ziehen. Bisher sieht es aber danach aus, dass die Änderung positiv ist. Was ich sage ist natürlich rein anekdotisch und bisher nicht von Daten untermauert.

Ob die Änderung tatsächlich einen langfristigen, spürbaren Effekt auf das Spiel haben kann – und daher vielleicht auch als Präzedenzfall für andere WoW-Versionen dient – das bleibt noch abzuwarten.

Dass der Verbot der GDKP-Runs nur ein Teil der Problembehebung sein kann, zeigt aktuell auch ein anderer Umstand. Denn Sturmwind ist von Bots überflutet – es gibt mehr von ihnen als echte Charaktere.