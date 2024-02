WoW: „Mehr Bots als Spieler in Sturmwind“ – Streamer zeigt, wie schlimm es wirklich ist

In World of Warcraft Classic herrscht eine Bot-Epidemie. Sturmwind hat mehr automatische Farmer als tatsächliche Spieler.

In World of Warcraft Classic verbringen gerade viele Spielerinnen und Spieler ihre Zeit in der Saison der Entdeckungen („Season of Discovery“). Erst vor wenigen Tagen ist hier die zweite Phase gestartet, mit zahlreichen neuen Inhalten. Damit einher ging auch die umstrittene Entscheidung, dass GDKP nun verboten ist. Doch ein anderes Problem hat sich nun offenbart: Bots. Und zwar so viele, dass echte Charaktere in der Minderheit sein dürften.

Ein YouTuber macht auf diese Problematik aufmerksam und dokumentiert, wie ein nahezu endloser Strom an Bots die Stadt Sturmwind unsicher macht.

Was zeigt das Video? Das kurze Video von Vixacious zeigt seine Beobachtung auf dem Realm „Lone Wolf“ der Saison der Entdeckungen. Er befindet sich in der Hauptstadt Sturmwind und beobachtet den Platz beim Magierviertel, zwischen dem Verlies und dem Verzauberkunst-Händler:

Hier tummeln sich Hunderte Bots die allem Anschein nach vollautomatisiert zwischen dem Dungeon und dem Händler auf drei unterschiedlichen Bahnen hin- und herspazieren.

Warum ist das nun so deutlich? Dass die Bots nun für alle Welt so offen zu erkennen sind, liegt an einer Änderung in den letzten Tagen. Denn eigentlich gibt es zahlreiche „Layer“ in Sturmwind, also mehrere „Instanzen“ der Stadt, sodass immer nur ein Bruchteil der Charaktere zu sehen ist und das Spiel flüssig läuft. Vor einigen Tagen hat Blizzard allerdings die Anzahl der Layer reduziert, sodass nun mehr Charaktere gleichzeitig in der Stadt sind und das Bot-Problem in vollem Ausmaß zu sehen ist.

Was machen die Bots da? Die Bots besuchen immer wieder den Dungeon „Das Verlies“ und farmen diesen endlos ab, um dabei verschiedene Gegenstände zu erfarmen. Ein großer Teil davon wird zu Gold gemacht und direkt beim Händler verkauft, nützlichere Gegenstände vermutlich im Auktionshaus verkauft.

So gewinnen die Bots jede Menge Gold, das dann an die Spieler verkauft wird – eine eigentlich illegale Sache und gerade durch den Verbot von GDKP nicht mehr so lukrativ. Das das Geschäft sich aber weiterhin zu lohnen scheint, macht die Menge an Bots deutlich.

So reagiert die Community: Der Anblick dieser schieren Anzahl von Bots lässt die meisten Spieler fassungslos zurück. Immerhin sorgen die Bots auch dafür, dass die Realms mitunter als „voll“ gelten und es Wartezeiten beim Einloggen gibt.

„Da sind mehr Bots als Spieler in Sturmwind.“ – kcid3991

Ein großer Teil der Leute reagiert aber auch extrem zynisch und verspottet Blizzard und deren Bann-Politik:

„Dieses Verhalten ist einfach zu schwer zu bannen, sorry. Den exakt gleichen Pfad pixel-perfekt über Wochen zu laufen ist kein vertrauenswürdiges Anzeichen für einen Bot.“ – Luxleftboob

„Sorry Leute, wir können die nicht bannen, denn dann wissen die Bot-Hersteller, was sie verraten hat! Wenn wir warten, dann wird es ein riesiges Geheimnis für sie sein! … lol“ – JuanoldDraper

„Also ist das Bot-Problem gar nicht verschwunden, sie haben die nur auf andere Layer gepackt, sodass die Illusion von weniger Bots entstand.“ – Powpowpowowowo

Viele bestätigen übrigens, dass es auf ihren Realms ganz ähnlich aussieht und solche „Bot-Armeen“ nicht nur in Sturmwind vorkommen, sondern auch an vielen anderen Stellen in der offenen Welt.

Habt ihr auch so unter den Bots zu leiden? Oder habt ihr bisher keine entdecken können?

Ein anderer Spieler wollte gerade erst beweisen, dass es gar keinen Kundendienst mehr gibt – und Blizzard ging ihm in die Falle.