In einem neuen Shooter streift ihr nach Loot suchend über die Map, um euch in einer finalen Schlacht mit Mechs zu zerfetzen

Die Entwickler von World of Tanks machen einen neuen Shooter, aber dieses Mal werdet ihr mit Mechs um eine wertvolle Ressource kämpfen.

Was ist das für ein Spiel? Steel Hunters ist ein kommender Shooter von Wargaming, das sind die Entwickler hinter World of Tanks. Diese bezeichnen Steel Hunters als einen Mix aus Extraktion-Shooter und Battle Royale, in dem ihr mächtige stählerne Mechs namens „Hunter“ steuert.

Insgesamt stehen euch 7 Hunter zur Auswahl, die ihr bereits in einer Closed Beta ab dem 13. Dezember testen könnt. Die Mechs sind wie Helden in einem Hero-Shooter und haben alle unterschiedliche Waffen, Fähigkeiten sowie Eigenschaften. Manche sind gut für den Fernkampf, andere erinnern eher an schwer bewaffnete Panzer.

Insgesamt macht Steel Hunters deutlich: Ihr steuert zwar wie in World of Tanks oder World auf Warships stählerne Kriegsmaschinen, aber ihr sollt trotzdem das Gefühl bekommen, einen traditionellen Shooter zu spielen. Ihr seid agil und könnt eure eure Mobilität nutzen, um eure Gegner auszuspielen.

Was macht das Spiel besonders? Die Steel Hunters wurden erschaffen, um eine wertvolle Ressource zu besorgen. Wie für einen Extraktion-Shooter typisch, beginnt eine Runde für euch damit, durch die Map zu Streifen, NPCs zu eliminieren und fleißig zu looten, um euren Hunter zu verbessern.

Der große Unterschied zu vergleichbaren Shootern liegt bei der Extraktion, hier sehen wir den Einfluss des Battle-Royale-Genres. Jetzt heißt es nämlich, euch in einem gnadenlosen PvP-Gefecht gegen andere Spieler durchzusetzen.

Nur ein Team kann mit dem ankommenden Extraktions-Schiff entkommen. Die Teams der verschiedenen Spieler sammeln sich also rund um den Extraktionspunkt und kämpfen – wer als Letztes steht, gewinnt.

Steel Hunters wird zwar mit 7 verschiedenen spielbaren Huntern starten, doch das bedeutet nicht, dass der Shooter dauerhaft auf diese 7 Mechs begrenzt sein wird. Im Laufe der Zeit sollen weitere Hunter dem Spiel hinzugefügt werden, die das Gameplay stetig erweitern. Bei diesen neuen Huntern soll es ebenfalls wichtig sein, die richtige Strategie in den Kämpfen zu wählen und die Stärken eures Mechs ideal auszunutzen.

Auch World of Tanks wird von Wargaming regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten versorgt, auch wenn der Release schon einige Jahre in der Vergangenheit liegt. Dabei treten sogar bekannte Hollywood-Schauspieler in dem Vehikel-Shooter auf: Weil der Weihnachtsmann gerade nicht kann, gibt es in World of Tanks dieses Jahr Geschenke von Jason Statham