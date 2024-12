Ein „Leak“ zu den Game Awards 2024 klingt so absurd, es ist entweder die größte Ankündigung des Jahres oder Satire

In der Nacht zum 13. Dezember werden die Game Awards 2024 verliehen. Die prestigeträchtige Show ist jedes Jahr mit unzähligen Trailern und nagelneuen Ankündigungen verknüpft. Oft kursieren in den Stunden vor dem Event bereits die ersten Leaks im Internet. Dieses Jahr gibt es einen Leak, den wohl die wenigsten glauben.

Was ist das für ein Leak? Gemäß des X-Nutzers „Nima Zeighami“ könnte Gabe Newell, der Chef von Valve, bei den Game Awards auftreten und Half-Life 3 ankündigen. Das habe der User von einer Person erfahren, die in der Gaming-Industrie „gut verknüpft“ sei. Besagte Person sei jedoch kein Mitarbeiter bei Valve und er selbst schenke dem Gerücht auch keinen Glauben (via X.com).

Eine Ankündigung von Half-Life 3 wäre wohl die größte News des Jahres, denn Fans warten inzwischen seit 20 Jahren auf einen neuen Teil des beliebten Shooters – bislang vergebens. Sowohl Half-Life 1 als auch Half-Life 2 gelten bis heute als absolute Klassiker und als zwei der besten Shooter aller Zeiten. Beide Titel erfreuen sich auf Steam über mindestens 96 % positive Reviews – das ist extrem stark.

Aktuell steckt Valve vor allem in der Entwicklung ihres neuen MOBA-Shooters Deadlock:

Der Leak ist so absurd, er könnte auch als Satire durchgehen

Wie glaubhaft ist der Leak? Gar nicht. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder vergleichbare Gerüchte und eine brennende Hoffnung bei Fans, doch bislang hat sich keines dieser Gerüchte bewahrheitet.

Außerdem handelt es sich bei dem „Leaker“ um keinen bekannten Insider der Branche, wie etwa Tom Henderson oder der Journalist Jason Schreier. Nima Zeighani ist bei dem Unternehmen „Infinite Reality“ für die „Reality Studios“ als Vizepräsident tätig (via LinkedIn). Das Unternehmen entwickelt unter anderem Technologien, die dem Metaverse von Meta ähneln.

Eine Verbindung von Zeighani zur Gaming-Branche konnten wir bislang nicht finden.

Da der „Leak“ so unfassbar absurd und unrealistisch klingt, könnte er schon fast als Satire durchgehen – vielleicht als Kritik oder Spott an den Game Awards und den versprochenen, großen Ankündigungen. So sagte beispielsweise Jason Schreier, der als hervorragend verknüpfter Gaming-Journalist für Bloomberg tätig ist, dass es mindestens 2 große Ankündigungen dieses Jahr geben wird. Die wichtigsten Infos zur Show findet ihr hier: Game Awards 2024: Nominierungen, Uhrzeit und wie ihr abstimmen könnt