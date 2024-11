Weil der Weihnachtsmann gerade nicht kann, gibt es in World of Tanks dieses Jahr Geschenke von Jason Statham

In World of Tanks stehen bald die Holiday Ops 2025 an. Die Spieler werden dieses Jahr aber nicht vom Weihnachtsmann beschenkt, sondern von seinem Stunt-Double: Action-Star Jason Statham.

Was ist das für ein Spiel? World of Tanks ist ein MMO-Actionspiel von Entwickler Wargaming. Darin treten Spieler in großen Panzerschlachten gegeneinander an. Das Spiel bietet ein Arsenal von über 800 gepanzerten Fahrzeugen aus elf verschiedenen Nationen, die detailgetreu nachgebaut wurden.

Die Holiday Ops sind ein jährliches Ingame-Event zur Weihnachtszeit in World of Tanks. Dafür suchen sich die Entwickler sogenannte Botschafter aus – im letzten Jahr war es der ehemalige britische Fußballspieler Vinnie Jones, im Jahr davor die Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Milla Jovovich.

Dieses Jahr werden die Holiday Ops erneut von einem Schauspieler präsentiert. Diesmal fiel die Wahl auf Action-Star Jason Statham. Der schlüpft im Event-Trailer in die Rolle des Weihnachtsmanns:

Festliche Deko und neue Spezialaufträge

Was erwartet Spieler? In der neuen, festlichen Garage gibt es spezielle Aufgaben und Kampfmissionen. Schließt ihr die ab, bekommt ihr dafür Belohnungen von Jason Statham persönlich. Soweit uns bekannt ist, gilt das allerdings nur im Spiel – er wird nicht durch euren Kamin einsteigen und euch Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen.

Als Action-Star ist Jason Statham eine recht naheliegende Entscheidung als Botschafter gewesen. Aus einer Pressemitteilung von Wargaming geht hervor, dass er sogar selbst Erfahrung mit dem Fahren von Panzern gemacht hat. Fragt sich nur noch, welcher wohl sein Lieblingspanzer im Spiel wäre.

Ich habe in meiner Karriere schon fast jede Art von Fahrzeug gefahren, aber in einem Panzer herumzudüsen ist das Aufregendste. Deshalb habe ich mich mit Wargaming zusammengetan, um World of Tanks neuester Holiday Ops Ambassador zu sein, und ich bin mehr als bereit für diese Herausforderung. Jason Statham, via Pressemitteilung

Wann beginnt das Event? Die Holiday Ops 2025 starten am 6. Dezember 2024 und laufen bis zum 13. Januar 2025. Spieler haben also gut über einen Monat Zeit, sich alle möglichen Belohnungen und Überraschungen zu schnappen, die das Event bietet.

In World of Tanks kümmert sich also Jason Statham dieses Jahr um die Geschenke, außerhalb des Spiels müsst ihr das aber immer noch selbst in die Hand nehmen. Seid ihr noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk für euren liebsten Gamer, findet ihr hier gleich 5 Geschenke für unter 50 Euro.