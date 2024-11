5 Geschenke für unter 50 Euro, die ihr euren liebsten Gamern kaufen könnt

Wenn ihr einem Gamer ein Geschenk machen wollt, kann das schnell teuer werden – besonders, wenn es ein ehrgeiziger Spieler ist, der sich von der verwendeten Hardware bessere Leistungen verspricht. MeinMMO-Redakteur Dariusz präsentiert euch hier deshalb einige Geschenkideen für unter 50 €, die ihr nahezu jedem Gamer schenken könnt.

Was sind das für Geschenkideen? Ich habe euch hier 5 Geschenkideen rausgesucht, von denen ich glaube, dass jeder Gamer mindestens eines dieser Geschenke gebrauchen kann. Dabei habe ich darauf geachtet, die Preisgrenze von 50 € nicht zu überschreiten.

Ich habe bewusst darauf verzichtet, eine Maus oder Tastatur, einen Profi-Controller mit Zusatztasten, ein Mikrofon, einen rückenschonenden Stuhl, Lautsprecher oder ähnliche Artikel zu empfehlen. Das sind alles Produkte, die einen großen Einfluss auf die Spielerfahrung haben und bei denen man schnell „das falsche“ kaufen kann. Dazu sind das oft keine günstigen Produkte, weshalb ein Fehlkauf umso ärgerlicher wäre.

1. Kuscheldecke mit Ärmeln – etwa 20 €

Das wichtigste und beste Geschenk als Erstes: Eine Kuscheldecke mit Ärmeln. Niemand will sich beim Zocken unwohl fühlen oder gar frieren. Eine wärmende Kuscheldecke ist da immer eine gute Idee. Damit die Bewegungsfreiheit beim Zocken aber nicht eingeschränkt wird, empfehle ich eine Decke mit Ärmel. So kann man sich in die Decke einkuscheln und trotzdem ungehindert Maus, Tastatur, Controller oder gar ein Lenkrad nutzen.

2. USB-Hub – etwa 10 €

Wir Gamer haben gefühlt tausende Geräte an unserem PC oder der Konsole hängen und viele davon werden mit einem USB-Anschluss betrieben. Hier kann sich ein USB-Hub als sehr nützlich erweisen, da er neue, zusätzliche USB-Anschlüsse liefert. So muss euer liebster Gamer nicht ständig die angeschlossenen Geräte/ Kabel wechseln und gegebenenfalls dafür hinter den Schreibtisch klettern.

Bei mir hat sich ein USB-Hub der Firma „Anker“ bewährt. Dieser funktioniert sowohl am PC als auch an einer PlayStation oder einer Xbox. Ich habe diesen jetzt seit etwa 4 Jahren in Verwendung und funktioniert immer noch problemlos – hat sich also als langlebig und zuverlässig herausgestellt.

3. Mauspad – in jeder Preisklasse verfügbar

Viele Gamer haben zwar ein Mauspad, pflegen das aber nicht regelmäßig und spielen auf einem Exemplar, das schon total abgenutzt ist. Ein neues, sauberes Mauspad sieht zudem nicht nur schick aus, es kann auch dafür sorgen, dass besagter Gamer besser spielt – etwa weil die Maus wieder besser gleitet.

Da es unzählige verschiedene Mauspads gibt, könnt ihr in jeder Preisklasse eines finden. Wenn euer liebster Gamer gerne kompetitiv spielt, kann es sein, dass er/ sie eine bestimmte Schnelligkeit des Mauspads bevorzugt. Vielen Gamern ist das aber völlig egal. Hier kann es sinnvoll sein, den Beschenkten zuvor etwas auszuhorschen.

Anmerkung: Das Geschenk ist leider nicht für jeden Gamer geeignet, da es sich vor allem an PC-Spieler richtet. Wenn eure Liebsten eine PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oder Gaming-Handhelds wie das Steam Deck zum Zocken nutzen, können sie mit einem Mauspad wenig anfangen.

4. Stick-Aufsätze oder Mausfüße – 10-20 €

Je nachdem, ob euer liebster Gamer mit Maus und Tastatur spielt oder primär einen Controller in der Hand hält, sind neue Mausfüße oder Aufsätze für die Sticks eine gute und recht günstige Geschenkidee.

Warum sind Mausfüße sinnvoll? Mausfüße sind die gleitenden Flächen unterhalb der Maus. Sie stellen den Kontakt zum Mauspad her und können tatsächlich abnutzen – das wissen auch viele Gamer nicht. Wenn die Mausfüße stark abgenutzt sind, kann das dem Mauspad schaden. Das nutzt sich dann ebenfalls ab, wodurch die Gleitfähigkeit des Mauspads verschlechtert. Es kann also Sinn ergeben, die Mausfüße gelegentlich auszutauschen.

Anmerkung: Ihr müsst beim Kauf von Mausfüßen darauf achten, die richtigen zu kaufen. Hierzu solltet ihr wissen, welche Maus verwendet wird. Wenn ihr Mausfüße für eine andere Maus kauft, auch wenn sie vom selben Hersteller ist, passen sie nicht. Ihr müsst das exakte Modell kaufen.

Idealerweise könnt ihr das mit geschickten Fragen heimlich in Erfahrung bringen.

Ich selbst nutze seit einigen Jahren die Mausfüße von Corepad an verschiedenen Mäusen und bin mit der Qualität sehr zufrieden. Sie haben eine gute Lebensdauer, lassen sich leicht anbringen und lösen sich nicht ungewollt von der Maus.

Warum sind Aufsätze für die Sticks sinnvoll? Die Thumbsticks (kurz Sticks) eines Controllers sind zur Steuerung der Spielfigur zuständig und stehen beim Zocken deshalb in ständigen Kontakt mit den Daumen des Gamers. Das führt mit der Zeit dazu, dass sie abnutzen – besonders bei intensiver Nutzung. Den Stick eines Controllers auszutauschen, traut sich aber nicht jeder zu, und einen jahrealten Controller zum Stickwechsel in Reparatur zu geben, lohnt sich auch nicht immer – vor allem, wenn die Sticks „nur“ abgenutzt sind, aber ansonsten funktionieren.

Statt einen Stick auszutauschen könnt ihr Aufsätze für die Sticks kaufen. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Manche sind besonders hoch und sollen die Performance beim Spielen verbessern, andere sind einfache Überzüge aus Gummi, die den Stick schützen und gegebenenfalls für mehr Grip sorgen.

5. In-Ear-Kopfhörer statt schweres Headset – etwa 25 €

Wieso Kopfhörer? Viele Gamer spielen mit einem Headset. Das hat aber gleich mehrere Nachteile, angefangen damit, dass sogar Audio-Experten sagen, Gaming-Headsets sind qualitativ nicht gut. Dazu sind sie oft recht schwer, im Sommer warm auf den Ohren und zerstören die Frisur des Zockers.

Dennoch sträuben sich viele Gamer vor In-Ear-Kopfhörern. Ein günstiges Paar als Alternative daheim zu haben, ist aber gar nicht verkehrt: beispielsweise, wenn das Headset kaputt geht oder die Stoffbezüge der Ohrmuscheln mal gewaschen werden müssen.

Ich selbst zocke jetzt seit gut 2 Jahren mit verschiedenen IEMs (In-Ear-Monitors) und kann für Shooter-Spieler die 7Hz Salnotes Zero empfehlen. Mit den Kopfhörern habe ich durch das neutrale Tuning in Spielen wie Valorant oder Rainbow Six: Siege die Schritte meiner Gegnern besser gehört als mit teuren Gaming-Headsets, die mich über 250 € gekostet haben. Aber auch im Vergleich mit anderen IEMs sind die Zero zu dem Preis verdammt gut.

Ich habe die Kopfhörer allerdings mit einem Kabel ohne Mikrofon getestet und kann deshalb keine Aussage zur Qualität des Mikrofons treffen. Erfahrungsgemäß ist das Mikrofon bei solchen Kabeln allerdings nicht wirklich hochwertig. Falls da Bedarf besteht, könnt ihr zu Ostern oder dem nächsten Geburtstag ein USB-Mikrofon verschenken.

Falls ihr unschlüssig seid, was ihr von den Hz Salnotes Zero halten sollt und ob sie als Geschenk infrage kommen, könnt ihr auf MeinMMO meinen vollständigen Erfahrungsbericht zu den Kopfhörern lesen: Audio-Experte entwirft Kopfhörer für unter 30 € und ich hab noch nie so gut Schritte in einem Shooter gehört