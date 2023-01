Audio-Experte rechnet auf YouTube mit Gaming-Headsets ab – „Ich habe schon viele gehört, alle sind schrecklich“

Ein bekannter Audio-Experte sagt in einem Video, dass es keine Gaming-Kopfhörer gebe. Spieler sollten etwas kaufen, das ihnen gefalle, da sie jede Art von Kopfhörer beim Zocken verwenden könnten. Außerdem zeigt er seine Unzufriedenheit mit getesteten Produkten von Corsair, Logitech und Razer.

Um wen geht es? Crinacle ist ein Audio-Experte, der auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal vor allem über Kopfhörer und IEMs spricht. Zudem betreibt er eine eigene Website, auf der er detaillierte Listen mit Bewertungen der verschiedenen Kopfhörer führt.

Insgesamt hat der YouTuber mehrere hundert Kopfhörer getestet und bezeichnet sich selbst als „audiophil“. Er legt demnach einen hohen Wert auf die Wiedergabequalität von Tönen und setzt sich intensiv mit dem Klang von Kopfhörern auseinander.

Zudem ist er auch unter anderen Audio-Experten und Technik-YouTubern hoch angesehen und war beispielsweise auf dem Kanal „BadSeed Tech“ zu Gast (via YouTube).

Was ist das für ein Video? In einem Video, das Crinacle bereits im September 2021 auf YouTube hochgeladen und vergangenen Monat auf seinem neuen Kanal erneut veröffentlicht hat, spricht der Audio-Experte über Gaming-Kopfhörer.

Dabei geht er auf die wichtigsten Aspekte von Gaming-Kopfhörern und seinen Erfahrungen ein.

Falls ihr das Video des Audio-Experten sehen wollt, binden wir es euch hier ein:

„So etwas wie Gaming-Kopfhörer gibt es nicht“

Was sagt der Audio-Experte in dem Video? Das Video trägt bereits den Titel „Die besten Gaming-Kopfhörer spielen keine Rolle“ und genau diesen Ansatz verfolgt er in den folgenden knapp 19 Minuten.

Direkt zu Beginn des Videos stellt Crinacle die Behauptung auf, dass es keine Gaming-Kopfhörer gibt und Spieler jeden Kopfhörer zum Zocken verwenden können.

So etwas wie einen Gaming-Kopfhörer gibt es nicht. […] Man kann jeden Kopfhörer zum Spielen verwenden.

Anschließend spricht er über die charakteristischen Kriterien, die ein Kopfhörer haben sollte, damit er fürs Gaming geeignet ist und warum die sogenannten „Gaming-Kopfhörer“ eigentlich schlecht sind. Daraufhin nennt Crinacle drei Aspekte, die Spieler bei einem Gaming-Kopfhörer haben wollen:

einen Vorteil im kompetitiven Spielen

ein immersives Erlebnis

ein Mikrofon

Was ist das Problem von Gaming-Kopfhörern? Doch das Problem bei Gaming-Kopfhörern sei laut Crinacle, dass sich der kompetitive Vorteil und das immersive Erlebnis gegenseitig ausschließen, da man mit einem Kopfhörer mit erhöhtem Bass die klare Wiedergabe von Schussgeräuschen und Schritten negativ beeinträchtigt.

Im Allgemeinen wollt ihr einen Kopfhörer, der neutral bis hell klingt, eine breite Klangbühne hat und eine punktgenaue Abbildung bietet, um im Wettbewerb bestehen zu können. […] Und wenn es um die Immersivität geht, ist alles möglich. Es ist ja nicht so, dass man einen speziellen Kopfhörer braucht, um einen Film oder ein Videospiel oder was auch immer zu genießen. Einige von euch haben vielleicht das Gefühl, dass ihr in einem Michael-Bay-Film sein wollt. […] Dann braucht ihr einen Kopfhörer mit Bassverstärkung. Wenn ihr einen Kopfhörer mit Bassverstärkung kauft, ist das nicht

nicht unbedingt ein Wettbewerbsvorteil. Denn damit ein Kopfhörer wettbewerbsfähig ist, muss er Schüsse und Schritte viel deutlicher wiedergeben, was im direkten Gegensatz zu einem immersiv wirkenden Kopfhörer steht.

In einem Text auf crinacle.com geht er noch ausführlicher auf diese Thematik ein.

Kopfhörer und Mikrofon getrennt kaufen

Was ist mit einem Mikrofon? Auch wenn Crinacle in seinem Video deutlich macht, dass er sich hauptsächlich mit Kopfhörern auseinandersetzt und man für Mikrofone andere Experten aufsuchen sollte, deutet er trotzdem in eine Richtung: Man sollte Mikrofon und Kopfhörer getrennt kaufen.

Laut Crinacle erreiche man eine bessere Qualität, wenn man Kopfhörer kauft, die einem gefallen und dazu ein externes Mikrofon erwirbt: „Ihr könnt das beste Mikrofon kaufen und ihr könnt den besten Kopfhörer kaufen. Wenn ihr einen Gaming-Kopfhörer kauft, erhaltet ihr miese Versionen von beidem.“

Eine mögliche Mikrofon-Art, die Crinacle nennt, sind Clip-On/ Lavalier-Mikrofone. Die kosten laut ihm ungefähr 10 bis 20 Euro und können an der Kleidung oder einem Kopfhörer ohne Mikrofon befestigt werden.

Kopfhörer und Mikrofon: Die bessere Alternative zum Headset?

„Ich habe schon viele gehört, alle sind schrecklich.“

Wie bewertet der Experte seine Erfahrungen mit Gaming-Kopfhörern: Im Verlauf des Videos spricht Crinacle auch über seine Erfahrungen mit Gaming-Kopfhörern. Diese sei laut ihm zwar limitiert, doch er habe viele Produkte von Corsair, Logitech und Razer gehört, die alle nicht gut waren. Seine Meinung zu vier Headsets von Razer zeigt er in einem extra Video (via YouTube)

Meine Erfahrung mit Gaming-Headsets ist begrenzt, aber ich habe eine Menge gehört. Ich habe Sachen von Corsair gehört, ich habe eine Menge Sachen von Logitech gehört, ich habe einige Sachen von Razer gehört. Alle sind schrecklich.

Anschließend listet er ein paar Gaming-Kopfhörer auf, die „okay“ waren. Dabei nennt er das unter Gamern beliebte HyperX Cloud 2, das Cooler Master 751 und das Astro A40.

Dennoch empfiehlt er zum Abschluss des Videos eine Handvoll Kopfhörer, die seiner Meinung nach fürs Gaming geeignet sind. Darunter vor allem die günstigen, aber kurios aussehenden KOSS KSC75.

Auf seiner Webseite könnt ihr die IEMs und In-Ear-Kopfhörer nach dem Preis-Leistung-Verhältnis ordnen. Sehr weit oben werdet ihr die „Moondrop Aria“ sehen, von denen Shooter-Experte Marko Jevtic begeistert ist.

Was bedeutet das jetzt für Gaming-Kopfhörer? Im Endeffekt sagt Crinacle, dass niemand auf ihn hören muss. Er sei schließlich auch „nur ein Typ im Internet“. Zudem, betont er, sei es jedem selbst überlassen, was er kauft und welche Hardware er nutzt. Er selbst könne verstehen, dass es einfacher ist, einen Gaming-Kopfhörer mit Mikrofon zu kaufen, als beides separat zu erwerben.

Allgemein wäre es aber wohl sinnvoll, wenn beim Kauf eines Kopfhörers ersichtlich wäre, ob er Immersivität bieten soll oder mich Schritte in Shootern hören lässt. Ein “Bass-Boosted”-Kopfhörer, der mit Szenen eines Shooters und der akustischen Ortung von Gegnern wirbt, erwecke einfach einen falschen Eindruck.

